Foto: Leca Novo/ Divulgação Maria Braz e Silvia Braz: musas do Camarote N1

...E enquanto os desinteressados, impossibilitados ou impedidos de se esbaldar na festa popular mais expressiva do Brasil criavam intrigas nas redes sociais, desqualificando nosso cartão-postal da cultura válido em todo o território nacional, os brasileiros se deixaram levar por esses dias de fantasia, colorido e gozo chamado Carnaval.

Nas palavras de Ariano Suassuna, "o Carnaval é o protesto da beleza e do sonho" (título da coluna) perante toda a desgraça não apenas conjuntural, econômica ou política, mas humana, da alma. Carnavalizar é um excelente remédio.

Por aqui, vou mostrar alguns dos bacanas cearenses, pernambucanos e famosos do Sudeste que se jogaram pelos blocos, camarotes, desfiles e festas privês que ocorrem em paralelo aos blocos populares, reforçando que a economia movimenta cifras mais do que expressivas, impactando substancialmente na economia de cidades que têm o festejo como tradição com um dinheiro que vai dos figurões do showbusiness aos ambulantes espalhados nas calçadas.

Espaços de destaque na folia privê: Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, que teve dentre os cearenses presentes a modelo internacional Valentina Sampaio, a influenciadora digital Kerline, o empresário Davi Silveira (Granos Granitos) com Marcus Vinicius Batista, Xand Avião e Isabelle Temóteo, dentre outros nomes.

Ainda pela Apoteose do Samba, uma das novidades deste ano foi o Camarote Café de La Musique que, de tão exclusivo, só recebe mil pessoas por noite, mas não basta ter dinheiro para o ingresso, precisa passar pelo crivo dos organizadores. Apenas aqueles que recebem uma carta-convite nominal podem adquirir os passaportes para o disputado ambiente.

Um detalhe chamou atenção de quem circulou pelo "Café", para além do serviço alto padrão e presenças de peso nacionais e internacionais: a ausência de influencers profissionais. Com suas performances incansáveis, produzindo fotos e vídeos a madrugada inteira e, muitas vezes, sem interagir com os demais e com o momento, esses profissionais da web têm sido vistos como "pesos mortos" de festas, pessoas que não agregam em astral, apenas cumprem seu roteiro contratado ou usam do espaço para se projetar aos seguidores.

Ademais, com suas câmeras sempre a postos, acabam com qualquer nível de privacidade, num ambiente propício a danças, encontros, umas bebidinhas a mais... livre de protocolos e de flagras, afinal, é Carnaval. Foram as interpretações que recebi de um poderoso do mundo de RP e eventos sem relação com o camarote... Até queria discordar, mas minha experiência nas coberturas que já realizei por lá não me permite.

Pulando dessa estação para Salvador...

...Ton Pinheiro e Cybele, Rebecca e Cândido Albuquerque fizeram bonito com suas respectivas turmas pelos camarotes. Momento cult-chic: Flora e Gilberto Gil receberam sábado, 1º, para almoço em sua residência, os parceiros e patrocinadores do Camarote Expresso 2222. Representando a Solar Coca-Cola, os casais Arthur Ferraz e Andréa e Fernanda Raizama e Ivandson ao lado de Gil.

E em Recife, quem mobilizou beldades e bacanas foi a Carvalheira da Ladeira, festival multiritmos que acontece em paralelo às centenas de blocos e palcos abertos que dominam a capital pernambucana e a histórica Olinda.

Cenas...

abrir (Foto: Leca Novo/ Divulgação)Maria Braz e Silvia Braz: musas do Camarote N1 (Foto: Leca Novo/ Divulgação )Nicolas Prattes e Sabrina Sato (Foto: Leca Novo/ Divulgação)Maria Braz e Silvia Braz (Foto: @euandrequeiroz/ Divulgação )Paolla Oliveira e Rafa Kalimann no Baile do Copacabana Palace (Foto: leca novo e brazil news/ divulgação )Jordanna Maia (Foto: leca novo e brazil news/ divulgação )Jade Picon (Foto: leca novo e brazil news/ divulgação )Antônio Oliva, Flavio Sarahyba, Victor Oliva, Ju Ferraz, Priscila Pellegrini e Marcio Esher: cabeças do N1 (Foto: leca novo e brazil news/ divulgação )Xand Avião, Sabrina Sato e Isa Temóteo no N1 (Foto: leca novo e brazil news/ divulgação )N1: a modelo cearense Valentina Sampaio caiu na folia carioca, após gravar campanha para Jean Paul Gaultier no Copacabana Palace (Foto: leca novo e brazil news/ divulgação )A influenciadora cearense Kerline (Foto: Miguel Sá/ Divulgação)Nosso Camarot: Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli (Foto: arquivo pessoal )Ton Pinheiro e Cybele no Camarote Salvador (Foto: arquivo pessoal )Davi Silveira e Marcus Vinicius Batista no Cafe de La Musique, a novidade do ano na Sapucaí (Foto: arquivo pessoal )Rebecca e Cândido Albuquerque em Salvador (Foto: arquivo pessoal )Bahia: Ticiana e Bruno Oliveira, Monique Barreira, Natalia Abreu, Alessandra Soares e Eldon Bezerra, Isabela Albuquerque e Bruno Oliveira Filho (Foto: arquivo pessoal )Bahia: Rebecca e Cândido Albuquerque, Georgia e Assis Vieira, Alessandra Soares e Eldon Bezerra, Isabela Albuquerque e Bruno Oliveira Filho (Foto: arquivo pessoal )Gony Arruda entre Xand Avião e Isaías CD no Café de La Musique (Foto: arquivo pessoal )Alessandra Pirotelli, proprietária do Camarote Alma Rio Café de la Musique, com Gony Arruda (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Álvaro Garnero e Lou Montenegro no Camarote Café de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Enzo Celulari, Alessandra Pirotelli e Sophia Raia Scaled no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Eduardo Secco, Pedro Guimarães e Alessandra Pirotelli no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Alessandra Pirotelli e Guga Pereira Scaled no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Álvaro Garnero e Alessandra Pirotelli no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Álvaro Garnero e Alessandra Pirotelli no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Álvaro Garnero e Lou Montenegro no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Enzo Celulari, Alessandra Pirotelli e Sophia Raia Scaled no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Eduardo Secco, Pedro Guimarães e Alessandra Pirotelli no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia/ Divulgação)Alessandra Pirotelli e Guga Pereira Scaled no Camarote Cafe de La Musique na Sapucaí (Foto: arquivo pessoal )Arthur Ferraz em almoço com Gilberto Gil, representando a Solar Coca Cola