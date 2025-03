O Jantar do Comandante vai virar "Halleluya Dinner"

Foto: Leca Novo e Brazil News/ Divulgação Mari Fernandez e Julia Ribeiro

E o caminho...

...de hipersegmentação que a sociedade contemporânea adotou ou aceitou como modelo de (não) convivência segue ganhando contornos...

Li no O Globo que cruzeiros religiosos, voltados a evangélicos e católicos, são uma das fortes tendências do turismo para 2025.

Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Nexus e Ministério do Turismo, cerca de 20,2 milhões de brasileiros têm nos roteiros de cunho religioso sua principal motivação para viajar e, nesse embalo, os navios pelo Brasil e Exterior chegam com toda força.

Daí que, imagino eu, ao invés do tradicional Jantar do Comandante, com a tripulação em trajes de gala, a programação seja o "Halleluya Dinner" com direito a show de estrela gospel.

Outro evento que sempre acontece em barcos é a Festa do Branco, independentemente de ser em Réveillons, facilmente substituída, no caso, pela Noite das Luzes ou das Velas.

Pool Party acho que não cabe alternativa, gente! Esse lance de juntar adultos em trajes de banho, mesmo que comportados e sem álcool, pode ser muito sugestivo às mentes, naturalmente maliciosas, ainda que a boca diga o contrário... Hello, Freud!

Melhor não.

O fato é que a onda de religiosidade que anda marcando o campo do comportamento humano também se espalha em ambientes, até então, mais neutros e plurais. Ninguém quer mais ouvir uma sílaba diferente do que pensa e as empresas entenderam bem isso. São restaurantes, shoppings, cafés, livrarias, comércios e serviços apelando para a fé como mais um argumento de atração e vendas, para além daqueles que já vivem especificamente do métier.

Estou mentindo?

Numa perspectiva global, as especulações acerca de um possível Conclave demonstram a nova importância que a pauta ganhou para organizações e governos.

Apuração do jornalista Jamil Chade, correspondente da Europa há duas décadas, aponta bastidores fervilhando no Vaticano, assim como no filme estrelado por Ralph Fiennes, e mais: eleger um sumo pontíficie de perfil mais radical e conservador estaria dentre as metas de Donald Trump, em plena articulação via Brian Burch, embaixador dos EUA na Santa Sé e um crítico das posturas do atual líder católico, em frágil situação de saúde. A religião, pelo visto, é capital político mais valioso do que muitas negociações, pactos e acordos do passado.

Aguardando cartas...

...digo que estou na turma das penitências compulsórias da Quaresma. Planejei um almoço regenerativo para o domingo, ainda estou de ressaca do Carnaval, nem contando há tempos com a picanha, mas um feijãzinho verde com nata cairia super bem, não fosse o valor do quilo, beirando os R$ 30. Coloca na lista da Quaresma, vai, confia!

Já sei!

Vamos apelar para santos mais jovens, ainda com fôlego para receber as demandas, como a cearense Menina Benigna. Será que é ela que vai nos proteger do Estado Facção que se instaura nos serviços essenciais à população? Com as chuvas, a Internet oscila e, agora, fica a dúvida da procedência do problema...

É instabilidade na web e mais ainda nas mentes...

Impressionante a pesquisa do Ministério da Previdência Social, divulgada ontem pelo G1, mostrando que o Brasil atual tem o maior número de afastamentos de trabalhadores por saúde mental da última década, com um aumento de 68% na quantidade de pedidos nesse sentido em relação ao último ano de levantamento. Quadros de ansiedade, depressão, burnout e derivados incapacitam pessoas e formam um problema social, mais um...

Deve ser também por isso que, cada vez mais, tem gente optando pelos apps e sites de comércio de fotos íntimas como ocupação principal ou complemento de renda. O último famoso a aderir ao "segmento" foi o ator Carmo Dalla Vecchia, galã dos anos 2000, que agora vende conteúdo íntimo na web por R$ 21,50/mês.

E vou ficando por aqui... "Só a nata", do feijão que não deu certo...

Flores.

Mana em Pause

Alegria ter recebido no Programa Pause Especial de Dia da Mulher, última sexta-feira, a empresária Mana Holanda, fundadora e diretora-administrativa do Maraponga Mart Moda. Ela é uma das homenageadas com o Prêmio RioMar Mulher 2025 - categoria Economia e Negócios, comenda que reconhece as décadas de trabalho num dos centros de grande referência ao comércio atacado da moda cearense.

Sucesso nas redes sociais com suas dicas e boas histórias sobre a vida, ela também falou, na entrevista, sobre educação de filhos, casamentos para a vida toda, como gerir o dinheiro e conquistar o engajamento dos funcionários, dentro outros assuntos. Pause está disponível no YouTube do O POVO e a versão em áudio nos aplicativos Spotify e Deezer.

Olha elas!

Natural de Alto Santo, na microrregião do Baixo Jaguaribe, cantora sertaneja Mari Fernandez foi uma das personas a circular, na noite do último sábado, pelo Camarote N1, na Marquês de Sapucaí. Dona de alguns dos hits mais tocados no Brasil e após intensa agenda de shows desde o ano passado, a artista se deu um "vale night" e foi assim, sensual e cintilante, curtir a Apoteose do Samba ao lado da namorada, a odontóloga e influenciadora digital Júlia Ribeiro. Sucesso!

Campeãs

Bacanas de todo o País, incluindo cearenses, foram à Marquês de Sapucaí para o tradicional desfile das escolas de samba campeãs do Carnaval 2025. Point: o tradicional Camarote N1, um dos espaços mais cobiçados da avenida. Cenas...