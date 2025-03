Procedimento inovador contra o câncer chega ao Ceará

Foto: Divulgação Hematologista Fernando Barroso comemora os 10 anos da realização de transplantes de medula óssea no Ceará





Em 1º de fevereiro, após anos de preparação, o Centro de Processamento Celular do Hemoce realizou o primeiro tratamento com o CAR T cell. Trata-se de uma terapia inovadora e avançada que significa "Chimeric antigen receptor T-Cell", tratamento para o câncer que usa células T geneticamente modificadas do próprio paciente para destruir as células neoplásicas, ou seja, com crescimento anormal e que podem levar a um tumor.

A intervenção médica supre lacuna de pacientes com esta indicação, em sua maioria pessoas que já fizeram outros tratamentos como quimioterapia convencional ou até imunoterapia, além de dois grupos muito específicos, como os que realizaram transplante de medula óssea (TMO) e recidivaram ou foram refratários e pacientes com estados de saúde frágeis, impossibilitados de se submeter a transplantes e tratamentos mais agressivos.

Nos Estados Unidos há mais de 19 mil casos de pacientes submetidos ao procedimento e mais de 10 mil na Europa. Na América Latina, o tratamento só está disponível no Brasil nas cidades de São Paulo, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e, agora, em Fortaleza.

Primeiro paciente beneficiado no Ceará foi menor de idade com Leucemia Linfoide Aguda, tendo sido a infusão bem-sucedida com excelente evolução após pouco mais de 30 dias do procedimento. À frente, equipe médica coordenada pelo professor dr. Fernando Barroso Duarte, composta por Lucas Castelo, Rafael Alencar, Beatriz Pitombeira, João Paulo Vasconcelos e Karine Sampaio.

Made in Ceará

Hoje em São Paulo será lançado o livro "Têxteis do Brasil: Rendas e Bordados" (Editora Artesol), obra inédita que documenta e celebra a riqueza dessas técnicas pelo País. Ao todo são nove técnicas, cinco delas reconhecidas como patrimônios culturais imateriais, como as rendas de bilro do Trairi e do Cariri. Pesquisadoras Helena Kussik e Bianca Matsusaki, fotógrafa Nathália Abdalla e ilustradora Camila do Rosário percorreram mais de 10 mil quilômetros em três meses, visitando 14 municípios do Nordeste para a publicação.

Reconhecimento

Foto: divulgação Joao Carlos Paes Mendonça anfitriona Prêmio RioMar Mulher

Presidente do Grupo JCPM, empresário João Carlos Paes Mendonça, ao lado da esposa Auxiliadora e do corpo diretivo do RioMar Shopping recebem, esta noite, 12 de março, nomes de expressão em vários segmentos para o 9º Prêmio RioMar Mulher.

Restrito a convidados e no teatro do centro comercial, evento homenageia mulheres por suas atuações profissionais e a contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Fortaleza.

As homenageadas de 2025 são Márcia Alcântara (Saúde), Socorro Acioli (Arte & Cultura), Bia Fiuza (Trabalho Social), Aline Oliveira (Comunicação), Manu Oliveira (Educação), Nícia Paes Bormann (Arquitetura & Design), Luisa Cela (Gestão Pública), Mana Holanda (Economia & Negócios), Raquel Andrade (Justiça & Cidadania) e Jaqueline Queiroz de Araújo (Moda).

Entre amigas

Foto: arquivo pessoal Gil Santos e Anitta

A famosa party designer Gil Santos teve um fim de semana dos mais agitados no Rio de Janeiro. A convite de Anitta, ela saiu em cima do trio do Bloco da Anitta, seguido de uma tarde na nova mansão carioca da artista, que recebia amigos para churrasco. À noite, Gil foi para o Camarote N1, na Sapucaí, onde Anitta se apresentava.

A amizade entre a baiana de coração cearense e a musa do pop se fortaleceu depois que Anitta ficou hospedada na Casa Taibaiana, propriedade de Gil na Taíba. A cantora revelou para Gil, inclusive, que a decoração de sua nova residência, capa da revista Vogue Casa do mês, tem inspiração na Taibaiana, roteiro de desejo para temporadas e eventos no litoral cearense e que já hospedou outros famosos, como Ivete Sangalo.

Zoom

Foto: arquivo pessoal Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux.

...E pelo Carvalheira na Ladeira, folia privê de bacanas paralela ao Carnaval popular pernambucano, zoom na presença de Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux, no festival como "primeira-dama" do evento, já que é esposa de Victor Carvalheira, fundador e sócio da Carvalheira, conglomerado de entretenimento e eventos. Sobre a construtora, encerrou 2024 com R$ 800 milhões em contratos assinados no Ceará, melhor performance da história no Estado, e prepara o lançamento de um empreendimento de alto padrão na Avenida Beira Mar, no antigo terreno do Hotel Seara, com assinatura do renomado arquiteto Arthur Casas. Sucesso!

Detalhe

Foto: Leca Novo e Brazil News/ Divulgação Ingra Soares e Zé Vaqueiro

Clubinho da (quase discreta) Ostentação ganhou novo hit. Trata-se do Colar Vintage Alhambra em ouro amarelo 18 quilates, diamante e malaquita da icônica Van Cleef & Arpels. Coleção, inspirada no trevo de quatro folhas, símbolos de sorte, foi criada em 1968 e, após surgir nos braços, pescoços e orelhas de famosos, tornou-se a peça da vez.

Um dos adeptos da febre deluxe é o jogador Neymar. Mas para o desfile das Campeãs na Sapucaí, quem usou a "correntinha" foi o pernambucano Zé Cantor, adornando a gola careca da t-shirt do Camarote N1. Na foto, posa com a namorada, Ingra Soares. Aos interessados, a peça custa R$ 254 mil no site da marca para o Brasil, incluindo impostos.

Almoço lusitano

Foto: arquivo pessoal Ademar Mendes, Alcimor Neto e Caio Asfor Rocha em Lisboa

Residindo entre Lisboa e Fortaleza, Alcimor Rocha Neto recebeu as famílias dos amigos Caio Asfor Rocha e Ademar Mendes em seu endereço português, onde serviu generoso e afetuoso almoço para conterrâneos. No registro, os amigos na tarde de reencontro e alegria.

Big Apple

Foto: arquivo pessoal Adriana Miranda e Fernando Férrer

Advogado Fernando Ferrer e a empresária da moda Adriana Miranda celebram seus aniversários de forma especial. Adriana abriu novo ciclo último dia 9 em almoço no elegante River Café, no Brooklin, uma das vistas mais privilegiadas de New York. Já o aniversário de Férrer será no dia 15, data que o casal passará pelos encantos da Filadélfia. Saúde aos dois!

Jubileu da Beleza

Foto: divulgação Jô Rabelo e Frei Ricardo Régis

Requisitado cabeleireiro Jô Rabelo celebra 25 anos de profissão amanhã, 13. Iniciou a carreira aos 13 anos e, após muito trabalho, conquistou seu espaço no mercado. Sua Maison, na Tibúrcio Cavalcante, 1515, emprega mais de 50 profissionais e oferta múltiplos serviços. Na foto, com o midiático Frei Ricardo Régis, um de seus clientes.