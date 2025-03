A Jornada do Cliente poderia ser chamada de Massacre do Consumidor

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Aconteceu comigo...

Sabe aquelas pessoas viciadas em catchup? Hábito trazido da infância e não superado? Esse sou eu e faço parte de uma tribo, os "catchupers", que colocam esse molho vermelho agridoce em praticamente tudo. Não citarei exemplos para não causar enjoo em vocês. O fato é que nem precisa ser dessas marcas mais gourmetizadas. O bom é aquele do comercial da TV.

Pois bem... estava no supermercado e ao chegar na sessão do molho do coração tive uma crise de riso. Pessoas que passavam do meu lado não deixaram de perceber. Minha filha mais nova me acompanhava e ficou perguntando o que estava acontecendo. Não consegui parar, foi maior do que meu comedimento em público.

Era o preço, umas três ou quatro vezes maior do que o valor médio pago ao longo dos últimos anos e registrado na minha mente.

O valor cobrado por um vasilhame estava tão mais alto do que o de costume que parecia uma pegadinha. Sabe quando você está num aeroporto e a moça fala o valor do pão de queijo? Por frações de segundos ficamos a entre acreditar e duvidar da cifra.

A turma que estuda a psicologia do varejo chama de "Jornada do Cliente" o caminho que o cliente percorre desde que percebe uma necessidade ou desejo até fechar uma compra. Essa caminhada, atualmente, bem que poderia ser denominada "Massacre do Consumidor".

Vão rindo, igual a mim, bem muito... Mas, dessa vez, sem catchup, vai ser no seco!

Mesma secura, só que agora emocional, envolvendo um novo status das relações amorosas, o "quase namoro". Com essa dificuldade atual de se assumir uma relação fixa, atualmente antecedida por crush, conversante, ficante, ficante premium, dentre outras possibilidades, muita gente tem optado por esse "é, mas sem ser".

Um amigo meu, após alguns casamentos & lances falidos, tem ido nessa toada do "me engana que eu gosto". Lado bom: não existe decepção, já que não há grandes acordos, é um rolê a dois, até onde a paciência levar. Seja uma noite, uns dias, uma semana ou sabe-se lá por quanto tempo.

Eu chamaria de "não tem outro (a), vai tu mesmo", mas hoje em dia tudo é tão psicologizado, mil teses e eufemismos para algo que é simples desde que o mundo gira... Quem quer, não deixa dúvidas... E sempre foi assim.

Dúvida mesmo é quem será o Chapolim Colorado da oposição a enfrentar o PT nas próximas eleições, considerando que o partido avermelhou as três instâncias que governam o Ceará e sua Capital. Tenho achado belíssimas as declarações de Capitão Wagner, Roberto Cláudio (o neobolsonarista), André Fernandes e afins, parecem ter passado por um workshop de civilidade e leveza com a chic Glória Kallil. Mas a verdade, mesmo, quem colocou na mesa foi Luiz Eduardo Girão, menos diplomático, decidido a brigar pela cabeça da chapa do bloco que, até lá, virou um bolo esfarelado de letrinhas...

Aguardemos cartas... Enquanto isso, faço como uma amiga minha que sempre diz: "Não queria passar num concurso e nem ganhar na Megasena, eu queria era ter uma ideia boa para enganar os bestas". Verdade! Nunca se viu tanta gente sabida se aproveitando da inocência? Carência? Fragilidade? Ignorância ou delírio coletivo?

A última que li, nessa expertise contemporânea, foi acerca de uns retiros voltados a homens que sentem suas emoções presas, têm dificuldade de se expressar afetivamente, não têm clareza de seu campo afetivo. Esses rapazes, de todas as idades, participam de retiros especiais de liberação do "tchan" interior. Valor: R$ 22 mil por pessoa. Será que eles já ouviram falar no Centro de Acolhimento Universal chamado mesa de bar?

Vou indo, antes de ser cancelado.... Rindo, para não chorar, mas sem nenhum controle sobre as emoções, todas liberadas, até mesmo diante de uma gôndola de supermercado e o catchup deluxe.

Foto: EXPOAUTOS/ DIVULGAÇÃO Éverton Fernandes (Sindivel) e Lewton Monteiro (Presidente da Fenabrave)

De 4 a 6 de junho, amantes e interessados no setor automobilístico têm encontro marcado na ExpoAutos 2025 Ceará sobre Rodas. Evento, no RioMar Shopping, promete apresentar as mais recentes inovações tecnológicas da indústria e impulsionar o setor no Ceará.

Programação inclui exposição de veículos elétricos e híbridos, soluções em conectividade e segurança, além de debates sobre a digitalização no atendimento e nas vendas de automóveis. Iniciativa é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindivel), que apresentaram o projeto ao mercado última terça-feira na GWM Newhouse Fortaleza.

No registro, Éverton Fernandes, presidente do Sindivel e Lewton Monteiro, presidente da Fenabrave-CE.

Adeus, minimalismo!

Foto: Arezzo/ Divulgação Fernanda Torres para Arezzo

...Enquanto descansa pós-maratona de divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", cuja culminância veio com o Oscar de "Melhor Filme Internacional", atriz Fernanda Torres segue sob holofotes, tanto no que diz respeito à sétima arte (especula-se que ela vá ser jurada no próximo Festival de Cinema de Cannes) quanto no showbusiness mundial, encantado a estrela "from Brazil".

Para os fãs das aparições sempre elegantes e pontuais da artista, agora em clausura relax, um alento: a filha de Fernanda Montenegro é o rosto da campanha Inverno 2025 da marca de sapatos e bolsas Arezzo.

A campanha reforça a conexão da marca com mulheres que fazem história e celebra o protagonismo feminino com uma estética boho sofisticada em explosão de cores, estampas e texturas.

Após o domínio do minimalismo, o maximalismo retorna triunfante no campo do estilo, refletido nas passarelas, no street style, na decoração e no design de forma geral. O MAXI é a trend!

A dois

Foto: reprodução instagram Léo Couto e Gabriela Ventura

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto, em momento de relax & romance com Gabriela Ventura.

Cores

Foto: arquivo pessoal Daniella Mercury trajou Lino Villaventura durante todo o Carnaval da Bahia e em São Paulo

Em clima de celebração pelos 40 anos do axé, a cantora Daniela Mercury trajou peças do estilista Lino Villaventura durante todo o Carnaval da Bahia, indo até o último sábado, quando puxou bloco de rua em Sâo Paulo com vestido exclusivo do paraense de coração cearense. Na foto, a artista no momento em que recebia Lino no trio elétrico, que puxou mais de um milhão de pessoas em Sampa.

Últimas...

Confraria Amis Et Vins reúne-se nesta noite para o jantar de março com dose extra de carinho ao fundador do grupo, médico Weiber Xavier, querido aniversariante de março.

Presidente do Sindienergia-CE, empresário Luiz Carlos Queiroz abre novo ciclo neste sábado. O brinde é em Londres com a esposa Larissa Queiroz.