Empresas do Pecém celebram protagonismo feminino na indústria e no setor portuário

Foto: João Filho Tavares Ludmila Campos

Foi uma manhã prestigiada, marcante e cheia de significados para as mulheres cearenses. O evento "Elas Brilham nas Empresas do Pecém", manhã da última terça-feira, dia 11, reuniu lideranças femininas para debater os desafios e avanços da presença da mulher no setor industrial e portuário. Encontro, promovido pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), aconteceu no Auditório do BUS e contou com painéis temáticos, palestras inspiradoras e um pocket show com Cleane Sampaio.

A abertura do evento ficou por conta da secretária executiva dos Direitos Humanos do Ceará, Raquel Andrade, com reflexão sobre a importância da equidade de gênero no desenvolvimento social e econômico. "Quem deseja viver de maneira civilizada e em um ambiente desenvolvido deve priorizar a equidade de gênero. Não há uma sociedade desenvolvida onde há mulher sofrendo. Precisamos de ação, de transformação e, sobretudo, da participação ativa das mulheres nesse movimento", destacou Raquel.

A programação seguiu com dois painéis. O primeiro, "Liderança feminina em setores industriais e desafios enfrentados", contou com as falas de Ludmilla Campos (diretora executiva da Aecipp) e Brígida Miola (secretária executiva da Indústria - SDE).

O segundo painel, "Networking e conhecimento para o crescimento profissional", teve a participação de Águeda Muniz (diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará) e Rebeca Oliveira (vice-presidente financeira da CIPP S.A). Os debates foram mediados por Gisele Sestren, gerente geral de recursos humanos da ArcelorMittal Pecém.

Para o presidente da Aecipp, Eduardo Amaral, a crescente participação feminina no Complexo Industrial e Portuário do Pecém reflete uma mudança significativa no setor. "As mulheres vêm ocupando um espaço fundamental no Cipp, contribuindo com sua competência, visão estratégica e capacidade de inovação. Celebrar esse protagonismo é essencial para reforçarmos um ambiente mais inclusivo, onde talento e dedicação são os verdadeiros critérios para o crescimento profissional", afirmou.

Seguem registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Mulheres que Brilham Aecipp (Foto: JoaoFilho Tavares)Mulheres que Brilham Aecipp (Foto: JoaoFilho Tavares)Mulheres que Brilham Aecipp (Foto: JoaoFilho Tavares)Registro do Mulheres que Brilham Aecipp (Foto: JoaoFilho Tavares)Raquel Andrade e Eduardo Amaral (Foto: JoaoFilho Tavares)Sandrine Mont'alverne, Erika Amorim, Raquel Andrade, Marcos Amaral e Águeda Muniz (Foto: JoaoFilho Tavares)Rebeca Oliveira e Águeda Muniz (Foto: JoaoFilho Tavares)Raquel Andrade, Brigida Miolo e Gisele Sestren (Foto: JoaoFilho Tavares)Raquel Andrade (Foto: JoaoFilho Tavares)Raquel Andrade e Eduardo Amaral (Foto: JoaoFilho Tavares)Mulheres que Brilham Aecipp (Foto: João Filho Tavares)Ludmila Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Agueda Muniz, Ana Carolina e Ludmila Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Águeda Muniz, Rebeca Oliveira e Gisele Sestren (Foto: JoaoFilho Tavares)Brigida Miolo, Gisele Sestren e Ludmila Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Brigida Miolo (Foto: JoaoFilho Tavares)Brigida Miolo, Ludmila Campos e Gisele Sentren (Foto: JoaoFilho Tavares)Cleane Sampaio (Foto: JoaoFilho Tavares)Eduardo Amaral, Rebeca Olveira, Agueda Muniz, Gisele Sestren, Ludmila Campos e Marcus Albuquerque (Foto: JoaoFilho Tavares)Erika Amorim, Eduardo Amaral, Brigida Miolo e Raquel Andrade (Foto: JoaoFilho Tavares)Erika Amorim, Raquel Andrade, Marcos Amaral e Águeda Muniz