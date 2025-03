Altíssima tecnologia do bom senso: chega de vídeos!

Foto: JoaoFilho Tavares Bia Fiúza, uma das homenageadas com o Prêmio RioMar Mulher

Quem diria...

...vem da Região Metropolitana de Fortaleza, mais precisamente da Pacatuba, uma iniciativa das mais civilizadas e contemporâneas para o bem-estar e a harmonia da convivência humana. Admito que adorei a ideia!

Aos domingos, enquanto muita gente vai à praia ou à missa, a sanfona oferece seu melhor num sítio animadíssimo. Trata-se do Forró da Vovó Joia, clube que reúne a turma que dança de corpo colado, como antigamente. Homens pedem uma dança às mulheres, oferecem drinks, todo mundo está ali para derramar o suor autêntico do xote pelo salão.

Pois bem, para aqueles frequentadores que, por algum motivo, não convém ser filmado ou fotografado, está reservada uma área do espaço, longe dos holofotes dos que gostam de exibir seu talento com a dança ou adeptos de muitas postagens em redes sociais.

Quando soube disso, lembrei-me imediatamente de um amigo comprometido que, num bar da moda, reencontrou amiga de colégio, mulher de exuberância, cabelão. Ficaram de pé, entre as mesas, relembrando os tempos de recreio, atualizando como andam os colegas de sala. Por conta do barulho da música, a conversa precisou ser ao pé do ouvido. Mas as filmagens feitas pelo "social media" do local não tinham como dar outro tom que não o de uma investida pesada dele sobre a moça. Resultado: o noivado terminou por conta de um "inofensivo" story.

Ele ainda tentou ligar para pedir que apagassem, mas a confusão já estava feita. A noiva, enciumada, já estava com as telas printadas. Mulher tinhosa, não abriu para justificativas. Hoje, ambos estão em outras histórias... Vida que segue.

Já aconteceu comigo num Pré-carnaval. Após um dia inteiro de blocos, terminei a noite num bar da Torres Câmara com música. O cantor entoou a "Bandeira Branca" e acabei de braços para cima num vídeo para milhares de seguidores.

"Olha o Clóvis bêbado", pode ser que tenham dito.

- Era eu mesmo, e daí?

...Mas voltando à ideia da Vovó Joia, é também uma ótima saída para os tímidos, que até tentam, mas não conseguem dançar em público. Numa área livre de registros, tudo fica mais fácil.

É como uma zona de fumantes, mas ao avesso. No caso, a nicotina é essa paranoia coletiva que as redes sociais instauraram nas nossas vidas.

Semana passada, um head de marketing de um poderoso grupo de entretenimento começou a me seguir pelo Instagram. Fiquei pensando...

...de nada adiantarão meus 20 anos de O POVO, todos os trabalhos que já realizei e os prêmios que ganhei como jornalista, minha bagagem cultural, minhas marcas de personalidade e visão do mundo. Ele vai me analisar e considerar para parcerias e trabalhos a partir do que eu postar.

É nesse embalo, de tomar as pessoas por suas performances no mundo digital, que picaretas têm feito a festa na política, na religião, no mundo artístico, na oferta de treinamentos, de terapias alternativas, de serviços em geral.

O golpe está aí, cai quem quer. E como tem gente caindo...

Vou indo, embebido, sempre, no dilema das redes, questionando a todo instante o que é necessário ser postado, o que não precisa, o que merece, mas consciente de que, a preço de hoje, parece só estar vivo aqueles que se mostram virtualmente.

E para mim e para os demais, façam como a Vovó Joia, criem áreas de respiro digital, nas quais os únicos registros sejam os da memória.

Flores...

Mercado

...E na Expo Revestir, maior evento de revestimentos da América Latina, com encerramento amanhã em São Paulo, a presença da cearense Granos por meio do CEO da indústria de pedras, Davi Silveira. Com ele, Pedro Franco, um dos designers brasileiros de maior expressão no Exterior, parceiro antigo da marca e o responsável pelo estande da empresa no encontro.

Em sua sétima participação na "Expo", a Granos levou como destaque o Perla Santana, quartzito mais requisitado do mundo atualmente e o carro-chefe do portfólio. Espaço, modernérrimo, é uma extensão do manifesto apresentado na Marmomac Brasil e celebra a singularidade e a identidade de cada pedra natural. O estande conta com uma instalação aérea impressionante e 5 mil amostras de pedras naturais foram distribuídas ao público ao longo dos dias de feira.

Evidência



Empreendedora de impacto social, cofundadora do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK), que oferece formação em música para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, e uma mente sempre conectada e em busca de soluções para as questões coletivas, Bia Fiúza em registro na solenidade de entrega do Prêmio RioMar Mulher 2025. Ela foi uma das homenageadas com o troféu, na categoria Trabalho Social. Plateia aplaudiu com entusiasmo o justo reconhecimento.

Missão internacional

Com a participação do Governo do Estado do Ceará e do Consulado Britânico em Recife, o Sindienergia-CE realizou, de 10 a 14 de março, Missão Internacional no Reino Unido. Além de conhecer o que há de mais moderno no setor e alguns dos principais avanços e projetos na área, a iniciativa teve como foco promover o Ceará como HUB mundial de energias renováveis, estabelecendo contatos com empresas líderes no setor, fomentando a cooperação internacional para firmar parcerias estratégicas com instituições e organizações britânicas e identificando possíveis financiamentos para projetos de infraestrutura e energia no Ceará. Foram visitadas empresas e instituições como a Siemens Energy, ORE Catapult, Equinor, SMD, JDR Cables, Lightsource bp, Pacific Green, entre outras. Registros...