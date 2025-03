Padre Helano Samy: entrevista no programa Pause

Foto: george sousa Padre Helano Samy concede entrevista ao programa Pause





O padre é pop! Na região Sul de Fortaleza, a igreja de Nossa Sra. da Glória tem reunido milhares de fiéis não apenas em suas celebrações dominicais, mas também para grupos de oração, adoração, Festa da Padroeira, enfim, aquela paróquia tornou-se um dos centros mais dinâmicos do catolicismo no Ceará.

À frente, o padre Helano Samy Holanda, um sacerdote jovem, já consolidado como uma liderança espiritual para essa grande comunidade de fiéis. Em clima de período quaresmal para os católicos, recebi o religioso no programa Pause da última sexta-feira, cuja entrevista está disponível no Youtube do O POVO e nos aplicativos de áudio Spotify e Deezer.

Além dos sentidos desse período para o mundo contemporâneo, também abordamos a relação das religiões, especialmente as cristãs, com a política partidária e as eleições, a falta de unanimidade em torno do papa Francisco entre fiéis, o uso indiscriminado do nome de Jesus nas redes sociais para outros fins que não a genuína evangelização, dentre muitos outros assuntos.

No fim, ele deixou uma mensagem àqueles que se sentem desesperançosos e desmotivados à vida espiritual diante da difícil realidade do mundo hoje. Com uma rica bagagem intelectual, padre Helano responde citando autores e pensamentos da Filosofia, da Sociologia e da Psicologia em cruzamento com as sagradas escrituras, de forma que, independentemente das crenças individuais, a conversa é um alento e uma dose de inspiração para a jornada chamada vida.

Já que amanhã é feriado...

Foto: Alê Virgilio/ Divulgação Sasha Meneghel e sua boa Heineken nas mãos

...vale registrar que a Heineken foi eleita a cerveja mais amada na região metropolitana de Fortaleza, segundo um estudo nacional realizado pela Kantar Insights do Brasil, consultoria multinacional especializada em comportamento do consumidor. A pesquisa, que abrangeu homens e mulheres de 18 a 65 anos das classes sociais ABC e consumidores de cerveja, reforça a preferência dos fortalezenses pela marca. Na foto, Sasha Meneghel com sua gelada.

RioMar Mulher: mais cenas...

João Carlos Paes Mendonça e seu time ouro receberam muitos nomes de expressão, último dia 12, para a solenidade de entrega do Prêmio RioMar Mulher, seguem presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

Ticiana, Ticiana e Carol Fiúza, Patrícia Bathori e Lina Fiúza Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Socorro França e Liana Fujita Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Cândido Albuquerque e Eugênio Pontes Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Cândido Albuquerque, Socorro França e Célio Fernando Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Gean Franco, Joel Brasil, Michele Ribeiro e Paulo Argolo Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Izolda e Luísa Cela Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Jacaúna e Iorrana Aguiar, Ana Luiza Costa Lima e Socorro França Crédito: João Filho Tavares e Divulgação João Carlos Paes Mendonça e Aline Oliveira Crédito: João Filho Tavares e Divulgação Jeritza Gurgel e Cinthia Medeiros Crédito: João Filho Tavares e Divulgação

Alta gastronomia



Foto: Divulgação Vila Selvagem recebe o premiado chef Christian Schmidt para jantar especial de celebração a gastronomia Amazônica

Último vencedor do Prêmio Guardião da Cultura Alimentar Amazônica, comenda concedida pelo Governo Federal, chef Christian Schmidt vem ao Ceará assinar banquete mais do que especial.

Na noite de 5 de abril, o hotel Vila Selvagem será palco de um grande jantar para celebrar a alta gastronomia nacional, unindo o melhor da culinária do Norte e Nordeste. O evento dá início a uma série de ações que acontecerão ao longo de 2025, em comemoração aos 16 anos do hotel, reconhecido por sua excelente hospitalidade e um refúgio de luxo e bem-estar na costa leste do Ceará.



Vamos estimular as papilas gustativas adiantando que o menu proposto por Christian inicia com ceviche com notas de coco, bananas da terra recheadas com queijo coalho, camarão rosa e vinagrete gourmet. No principal, Robalo com crosta crocante de milho, creme de abacate e jambu com mousseline de bananas da terra. Por fim, profiteroles gigantes recheados com açaí raiz da Amazônia e cobertura de cacau natural com coulis de caipirinha.

Reservas podem ser feitas pelo e-mail reservas@vilaselvagem.com ou telefone (88) 99990-5555.

Emoções

Foto: arquivo pessoal Graça Dias Branco e Roberto Carlos

O rei Roberto Carlos retomou seus famosos shows em cruzeiros pelo mundo. No Brasil, o artista foi a atração principal da embarcação “Além do Horizonte”, que levou 1500 fãs do artista de São Paulo ao Rio de Janeiro com programação temática entre shows e outras atividades envolvendo a carreira e o repertório do icônico cantor. Graça Dias Branco, Gisela Dias Branco Vieira e Regina Dias Branco curtiram com grupo de amigas do Ceará o programa, com direito a encontro no camarim e também papinho com Tom Cavalcante, uma das atrações da viagem.

Foto: arquivo pessoal Lívia Vieira, Geny Levy, Graça Dias Branco, Nekita Romcy, RC, Gisela Vieira, Lenice Figueiredo, Melânia Torres e Regina Dias Branco



A dois

Foto: arquivo pessoal Thales Catunda e Roberta Quaranta

...Enquanto muita gente se jogava nos bloquinhos de Carnaval, a dinâmica defensora pública Roberta Quaranta e o advogado Thales Catunda escolheram a tranquilidade da romântica Escócia para o período. Depois de percorrer as belezas históricas e artísticas de Edimburgo, a capital, foram conhecer as Highlands, região montanhosa no noroeste do país, paraíso natural procurado por turistas do mundo inteiro. Na bagagem, paisagens inesquecíveis e que mais lembram contos de fada.