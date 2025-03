coluna quarta

Foto: ANDREA RENAULTAFP Donatella Versace

Futuro à mesa

Presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Souza realiza nesta quinta-feira, às 9 horas, na Fiec, solenidade de abertura do Summit CBIC Norte Nordeste 2025. Evento traz ao Ceará o ministro do Trabalho, Luiz Marinho; o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welington Dias; o presidente da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção, Renato Correia, dentre outros nomes de expressão nacional para debater, com empresariado e autoridades locais, temas como sustentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS), reforma tributária, inovação nos sistemas construtivos e obras públicas paralisadas. Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec; prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; governador do Ceará, Elmano de Freitas, estão entre as presenças confirmadas.

Internacional

Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos é uma das presenças do primeiro Encontro Nacional do Associativismo Luso-Brasileiro. Evento acontece nesta quarta-feira, 19, e nesta quinta-feira, 20, e visa fortalecer os laços entre Brasil e Portugal no campo empresarial e institucional. Encontro acontece no Espaço Beneficente Portuguesa - Dous de Fevereiro e reunirá representantes das Câmaras Portuguesas do Brasil, além de lideranças do setor, empreendedores e representantes do governo português. Em pauta, os desafios, oportunidades e novas estratégias para o crescimento do associativismo. A iniciativa é uma realização da Câmara Brasil Portugal no Ceará, da Sociedade Beneficente Portuguesa, do vice-consulado de Portugal em Fortaleza e do Conselho das Comunidades Portuguesas.

IFCE: posse

Professor Wally Menezes tomou posse como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) na tarde da última sexta-feira, 14. Solenidade ocorreu na Reitoria do Instituto, no bairro Jardim América, em Fortaleza. Wally Menezes ocupa o cargo desde 2021 e, em outubro de 2024, foi reeleito pela comunidade acadêmica para um novo mandato de quatro anos. Registros...

Adeus, Versace!

Uma das histórias mais icônicas da moda acaba de ganhar mais um capítulo. Donatella Versace deixará o cargo de diretora artística da marca de luxo italiana, dirigida por ela desde 1997. A icônica designer será substituída por Dario Vitale, da Miu Miu, extensão do grupo Prada. Para quem conhece Donatella apenas por suas aparições nos red carpets e a grife Versace pelas correntes douradas, arabescos e o símbolo da cabeça da medusa, vale buscar nos canais de streaming as inúmeras produções que narram o assassinato de Gianni Versace, irmão da estilista, na porta de sua mansão em Miami. O trágico episódio está por trás de toda a determinação e segurança que ela transmitiu ao longo de toda a carreira. Ela sai, o legado é eterno.

Vernissage

No sábado, 15, o Museu de Arte da UFC (Mauc) abriu as portas para o mais recente trabalho da artista visual Côca Torquato, a exposição "Só para ver-te agora são meus olhos", referência ao poema de Virgílio Maia, marido da cearense.

A mostra contemplou 70 peças, sendo 40 pratos de porcelana e 30 aquarelas em nanquim. Iniciadas na pandemia de Covid-19, as obras são marcadas pela presença de pássaros que despertam a temática de empatia, de amor e da solidariedade que a própria autora descreve.