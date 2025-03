Arte contemporânea cearense em evidência

Foto: artesano/ divulgação Germano Albuquerque, Roberta Aguiar, Pistalo e Mirela Tomé

Muitos nomes de evidência e charme compareceram, no sábado, 15, à inauguração da Artesano Casa Galeria, espaço dedicado às artes contemporâneas de cearenses e a clássicos das artes visuais.

Sob a direção da arquiteta e empresária Roberta Aguiar Tomaz, a Artesano fica na Rua Vicente Leite, 743, e os visitantes poderão fruir das obras em exposição, assim como participar de uma programação de oficinas e cursos de história da arte e oficinas para o público em geral, além do espaço cultural para exposições temporárias anexo aos seus jardins.

Criadores como Alana Oliveira, Ana Cristina Mendes, Andréa Dall'Olio (curadora da Artesano), Assis Filho, Beatriz Soares, Bianca Misino, Bosco Feitosa, Camila Fiuza, Érico Gondim, Fernando França, Ingrid Barreira, Jacinta Cavalcante, Jeová Siebra, Nicolas Gondim, Nyna Nóbrega, Roberto Galvão e Sílânia Cavalcante estão dentre os artistas que apresentam, pelas salas, diversas linguagens como pintura, escultura, fotografia e arte têxtil reunidos na mostra "Ecos do Tempo Presente".

Em paralelo, no Espaço Cultural Vicente Leite, pode-se contemplar obras de ícones consagrados como Afonso Lopes, Antônio Bandeira, Barrica, Chico da Silva, Estrigas e o próprio Vicente Leite na exposição temporária "Ecos do Tempo Passado". A exposição exalta o legado artístico como um processo vivo, convidando as novas gerações a se conectarem com suas raízes e confirmando a relevância das trajetórias que os antecederam.

A Artesano funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas e aos sábados, das 9h às 12 horas.

Em rítmo de ressaca do Carnaval, a estrela de Hollywood Millie Bobby Brown veio a São Paulo, na última semana, para o lançamento mundial do filme "The Electric State" (Netflix). Em um hangar do Campo de Marte, na Zona Norte da cidade, elenco e diretores se divertiram ao som do bloco Cornucópia Desvairada, do DJ Ubunto, do duo de música eletrônica Deekapz e de Pabllo Vittar, anunciada pela própria Millie. O Vida&Arte cobriu o evento e os vídeos e textos podem ser conferidos no portal e nos perfil @vidaearteopovo no Instagram. Na foto, a atriz em sua visita relâmpago ao País. Brilha!

Empresária Nadja Saraiva cinquentou, iluminada e feliz da vida, no Rooftop do Comodoro do Iate Clube. Recebeu o carinho da família e dos muitos amigos em animada festa fim de tarde, tudo sob organização da competente Lilian Porto. Carine Moreira assinou a decoração, em clima tropical chic, bem colorido. O menu foi elaborado pela Confité e a música foi da Balanço Social e da famosa cantora de forró das antigas Sandrinha. Cenas...