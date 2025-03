Cúpula da construção civil projeta futuro em fórum

Foto: Divulgação Max Petterson deu entrevista ao programa Pause do dia 21

A convite do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), muitos nomes de expressão do empresariado e do setor público compareceram à solenidade de abertura do Summit CBIC Norte e Nordeste 2025.

Na sede da Fiec, fórum se apresenta como o maior encontro da construção civil, reunindo especialistas, autoridades e líderes para discutir os desafios e as oportunidades para o setor nas regiões Norte e Nordeste.

Presidente da Fiec e vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Ricardo Cavalcante; presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias; e presidente da CBIC, Renato Correia, conduziram o momento de muita representatividade, uma verdadeira conjunção de forças com foco no desenvolvimento econômico do Estado e das demais regiões por meio do segmento.

Governador do Ceará, Elmano de Freitas; senadora Augusta Brito; ministro do Trabalho, Luiz Marinho; ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira; secretário do Habitafor, Jonas Dezidoro da Silva Filho, representando o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; compareceram, dentre outras presenças de expressão.

...E quem sentou à mesa comigo, no programa Pause da última sexta-feira, foi o danadíssimo ator cearense Max Petterson. Com uma carreira iniciada ainda na infância, no Cariri, ele se formou em Teatro e seguiu para Universidade Sorbonne a fim de dar continuidade em seus estudos. Daí inicia-se uma trajetória que do teatro se expande também para o cinema, a televisão, a internet e o empreendedorismo. Está tudo na nossa conversa, vão lá! Disponível desde sexta no canal O POVO no Youtube e nos aplicativos de áudio Spotify e Deezer a partir desta terça-feira, 25.

Como parte das comemorações de 40 anos, complexo Beach Park inaugurou, na última quinta-feira, 20, sua nova atração, o brinquedo "Surreal". Montanha-russa aquática mais alta do mundo, está aberta ao público desde a sexta-feira, 21. Durante o evento, Gabriel Medina, garoto-propaganda da Surreal, subiu ao palco para autografar uma prancha que ficará exposta em um pódio na entrada da atração. Cenas...