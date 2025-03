Geração da porta fechada é dilema para mães e pais

Foto: Marcos Serra Lima/ Globo Taís Araújo vai protagonizar o remake da novela Vale Tudo

Dilema da vez

Pais e mães (no que me incluo) todos abalados com a série "Adolescência", sucesso estrondoso da Netflix - tratei do assunto semana passada. Em resumo, um adolescente de treze anos, nascido numa família classe média comum, de genitores que trabalham muito para dar o máximo que podem aos filhos, é acusado pelo assassinato de uma colega de escola.

Essa trama é o pano de fundo para escancarar, em quatro episódios, a falência da sociedade na educação e no acompanhamento dos jovens frente às redes sociais e às novas formas de socialização que ela promove, sem filtros e sem compromissos éticos.



A geração da porta fechada, com fones, celulares e Internet à disposição, pode até estar resguardada dos perigos da rua, mas segue exposta aos riscos virtuais que, como demonstra o seriado, estão para muito além de assédios sexuais e golpes financeiros.



Os algoritmos, os símbolos e as ideologias ali despejadas são capazes de inverter valores plantados no seio familiar, moldando novas personalidades e visões acerca da realidade. Assim como no filme, genitores se questionam, na vida real, onde podem estar errando ao reconhecer, no protagonista, os mesmos traços de baixa empatia, autoimagem deturpada e descontrole emocional que assistem no cotidiano dos lares.

A série não traz nenhum elemento novo para quem já acompanha e faz uma análise crítica da nossa sociedade, mas choca ao mostrar que nós, adultos, perdemos o jogo e somos tão vítimas quanto nossas crianças, mesmo nas famílias mais estáveis e equilibradas.

E agora, como proceder? Eis a questão, global.

Nova década

Foto: JOÃO FILHO TAVARES José Teófilo e Tatiane celebram os 50 dele no Gran Marquise

Sócios na Dealer Medical San Avance, empresa de equipamentos médicos na Capital, José Teófilo e Tatianne, juntamente com os filhos do casal, recebem muitos amigos esta tarde, no Gran Marquise, celebrando os 50 anos dele.

Já que hoje é feriado...

Foto: Lucas Fujita/ Arquivo familiar Nisabro Fujita: cozinha como hobby

...cabe abrir um vinho e liberar o espírito gourmet na cozinha, como o empresário Nisabro Fujita, sócio da M7 Soluções Financeiras. Além da corrida como hobby nas horas vagas, também encara as panelas para momentos à mesa com a família e amigos. Fica o click de inspiração, registro de Lucas Fujita, filho de Nisabro e promissor talento na fotografia.

Conhecimento

Foto: divulgação Brunno Malheiros, da Cheiro do Pão.

Premiado padeiro e empresário cearense, Brunno Malheiros (panificadora Cheiro do Pão) vai compartilhar os segredos de sucesso do seu panetone, ranqueado dentre os melhores do mundo em concursos internacionais. A convite da Cooperativa Agrária Agroindustrial, no Paraná, comanda workshop sobre os processos de fermentação natural em panificação. A Agrária é fabricante de farinha de trigo e fornecedora para panetones de indústrias como Bauducco, Santa Edwiges, Siena, Casa Suíça e Cacau Show.

Zoom

Foto: Marcos Serra Lima/ Globo Taís Araújo vai protagonizar o remake da novela Vale Tudo

...E na festa de lançamento do remake da novela "Vale Tudo", no Copacabana Palace (RJ), zoom na presença de Taís Araújo, que viverá a protagonista Raquel, interpretada por Regina Duarte na primeira versão da telenovela de de Gilberto Braga, que retorna à TV adaptada pela autora Manuela Dias. Com estreia dia 31 de março e muito aguardada pelo público, drama traz de volta questões sobre honestidade no Brasil num contexto infinitamente mais complexo do que em 1988, quando foi ao ar pela primeira vez.

Indústria

Sindquímica-CE realizou, última semana, Missão Empresarial a Recife, que teve como foco principal a participação na 5ª CleanFair Nordeste - 11° Workshop Sindilimpe Nordeste, primeira feira de 2025 dos setores de Saneantes e Cosméticos do Norte e Nordeste. Quinze empresários cearenses participaram da jornada, permeada por inovação, networking e oportunidades de negócios. Muitos dos expositores presentes na Clean Fair (PE) também estarão na Expo Ceará Química 2025, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Gran Mareiro Eventos. Registros...

abrir (Foto: divulgação)Sindquímica-CE em visita ao Grupo DCDN, em Recife (Foto: divulgação)O presidente do Sindquímica, Beto Chaves, e o Diretor Financeiro do sindicato, Ociran Soares, durante visita ao estande da Scentec, confirmada na Expo Ceará Química 2025 (Foto: divulgação)O presidente do Sindquímica-CE, Beto Chaves, com o presidente do Sindiplimpe-PE, organizador da Clean Fair (1) (Foto: divulgação)Sindquímica-CE na 5ª Clean Fair, em Recife (2)

Últimas

Jamal Mourad, diretor Assistente do Programa de Fellowship em Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva da Mayo Clinic - um dos centros médicos mais renomados do mundo, localizado no Arizona, EUA - estará em Fortaleza para participar da 5ª edição do Salvata Experience, um dos principais eventos sobre saúde feminina no Brasil, dias 28 e 29 de março. Em pauta: endometriose, sangramento uterino anormal, miomas, incontinência urinária e prolapso de órgãos pélvicos.

Festeiros de mão cheia, Ton Pinheiro e Cybele recebem amigos na sexta-feira, em seu apê, para drinks & afins.

Decoradora Gil Santos se superou, noite da última quarta-feira, dia 19, na produção dos 15 anos de Lara Munhoz, filha de Milena Munhoz e Rosalvo Carneiro. Arquiteta, mãe da debutante propôs ambientação botânica, mesclando inúmeras espécies de folhagens exóticas. Plus: o bolo fascinante de Ricardo Tavares, da Cacau2You.

Cooperação científica entre Brasil e França avança com a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Fiocruz, o Institut Pasteur de Paris e a UFC. Evento ocorrerá no Centro Pasteur Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia, situado no campus da Fiocruz Ceará, no Eusébio, hoje, às 9h, e contará com a presença do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain.

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) elegeu Tiago Guimarães como novo coordenador geral para a gestão de 2025. Atual coordenador de estudo e pesquisa da entidade, Tiago foi escolhido pelos associados durante votação na última semana e será empossado em 4 de abril, às 18h, na Fiec.

Noite também será marcada pelo lançamento do livro comemorativo pelos 35 anos de atuação da AJE, ressaltando queboa parte dos nomes de expressão do empresariado cearense contemporâneo é formada por egressos do grupo, um fórum qualificado e relevante para o fomento de novos negócios e parcerias.

Bom feriado.