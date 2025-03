Um dos artistas mais aclamados do mundo em Fortaleza

Foto: arquivo pessoal Natália Abreu, CEO da Wee Travel.

Homenagem

Foto: divulgação Vanderson Aquino

Fundador e CEO do Mêntore Bank, Vanderson Aquino é um dos homenageados no evento "Embaixadores do Futuro", promovido pelo Money Report, em São Paulo, no próximo 11 de abril.

O evento acontece há seis anos e reconhece empresários e executivos "que conseguem gerir com maestria o dia a dia de seus negócios, mas estão de olho nos principais problemas brasileiros e se preocupam com o legado que deixarão para o país".

Além de Vanderson, executivos de empresas como ADCOS, Beep Saúde, Arcos Dourados, C&A também serão homenageados.

Medicina

Foto: arquivo familiar Lucas Cruz celebra residência com os pais, Fátima e Jardson Cruz

Fátima e Jardson Cruz celebram a aprovação do filho Lucas Cruz (foto) no Exame Nacional de Residência para a Residência Médica em Medicina Esportiva, área para qual foram destinadas apenas duas vagas ao Ceará. Jovem segue, então, o ofício da mãe, também médica, enquanto o filho mais novo, Caio Saraiva, já atua na advocacia como o pai.

Vozão



Foto: arquivo pessoal Felipe Neves e Márcio Menezes: na torcida pelo Vozão

Na final do Campeonato Cearense de Futebol, o encontro dos amigos Felipe Neves e Márcio Menezes. Brinde pela vitória acontece em abril junto à ala alvinegra da Confraria Amis Et Vins, grupo de enogastronomia e amizade do qual os dois fazem parte.

VERNISSAGE & PAUSE

Foto: Marco Anelli/ divulgação Vik Muniz em seu estúdio em New York

Um dos artistas brasileiros mais célebres do mundo, Vik Muniz estará em Fortaleza, nesta quinta-feira, 27, para a abertura da exposição "Vik Muniz - Dinheiro Vivo".

Max e Victor Perlingeiro receberão, em sua Galeria Multiarte, nomes de expressão de vários segmentos para conhecer quinze trabalhos da série "Dinheiro Vivo", iniciada em 2022, feita exclusivamente com cédulas descartadas pela Casa da Moeda.

A série compreende dois grupos de trabalhos: os que reproduzem os animais que estampam as notas, e as criadas a partir das pinturas de paisagens brasileiras dos chamados artistas viajantes, do século 19.

Para a exposição na Multiarte, Vik Muniz criou especialmente a obra "Paisagem no interior da mata tropical no Brasil com figuras, a partir de Johann Moritz Rugendas" (série "Dinheiro vivo", 2025).

A pintura original de Rugendas, em óleo sobre tela, com 46 x 36 cm, feita em 1842, e pertencente a uma coleção particular de São Paulo, estará na exposição, ao lado da recriação de Vik Muniz.

A exposição é uma parceria entre a Multiarte e a galeria Nara Roesler, que representa o artista. Nascido em 1961, em São Paulo, Vik divide seu tempo entre Nova York e o Rio de Janeiro e é filho de pai cearense, de Santa Quitéria.

Criador será meu entrevistado no programa Pause a ser exibido a partir desta sexta-feira, 28, no Youtube do O POVO, com versões em áudio nos apps Spotify e Deezer.

Viajar é preciso

Foto: arquivo pessoal Natália Abreu, CEO da Wee Travel.

Natália Abreu, CEO da Wee Travel e uma viajante apaixonada, comanda de hoje a sexta-feira, no Gran Marquise, a terceira edição do Wee Travel Experience (WTE), evento que reúne os principais players do mercado de viagens de luxo, oferecendo acesso às tendências mais inovadoras do setor para os próximos anos.

Em alta no turismo alto padrão: slow travel, abordagem que prioriza o bem-estar e o descanso; turismo regenerativo, focado na sustentabilidade e na preservação ambiental; viagens de trem, com roteiros da Espanha à Ásia; belezas naturais e culturais do Sudeste Asiático; projeto Grape Scapes e as vinícolas da Suíça; África Oriental, com safáris em parques naturais e vinícolas de alto padrão; dentre outros roteiros. Na foto, ela em um dos muitos destinos que já percorreu pelo planeta.

Mundo deluxe

Foto: arquivo pessoal Alexandre Leitão e Letícia, a CEO da Cartier Brasil Marrion Nicard, o presidente da Cartier Região Américas e Caribe Mehdi Squali, Ailton Jr. e Mariana, e João Paulo Carneiro, executivo Cartier

No Hotel Fasano Itaim (SP), a suíça Cartier reuniu seus parceiros no Brasil para celebrar o final do ano fiscal. E haja champanhe! Mundialmente, a grife comemora excelentes resultados em vendas.

Do Ceará, compareceram os irmãos Alexandre Leitão e Ailton Jr., cabeças da Tânia Joias, que há décadas representa a marca deluxe no Ceará.

No registro: Alexandre Leitão e Letícia, a CEO da Cartier Brasil Marrion Nicard, o presidente da Cartier Região Américas e Caribe Mehdi Squali, Ailton Jr. e Mariana, e João Paulo Carneiro, executivo Cartier

Mercado

Foto: divulgação Ricardo Filho, Mauro Clark Jr., Susana Fiuza e Chico Hissa no Meeting WR.

WR Engenharia reuniu players do mercado imobiliário no restaurante Vastto para o Meeting WR, evento que mesclou negócios com a celebração dos resultados da construtora.

A manhã foi marcada pela premiação dos corretores e imobiliárias parceiras, reconhecidospelo trabalho e os números do grupo.

Também foi apresentado um novo empreendimento com o selo WR: o Uptown,no Dionísio Torres, próximo à Aldeota e ao Cocó, primando por arquitetura moderna e com foco na conveniência urbana em harmonia com o meio ambiente.

No registro, Ricardo Filho (diretor da WR Engenharia), Mauro Clark Jr. (diretor de Vendas e Marketing), Susana Fiuza (arquiteta e designer de Interiores) e Chico Hissa (arquiteto).

Temporada de ski

Foto: arquivo familiar Paulo, Edilson Pinheiro e Micheline, Letícia

Famoso cirurgião plástico Edilson Pinheiro com esposa Micheline e os filhos Paulo e Letícia em tour europeu. Família começou pela estação de esqui em Andorra, com hospedagem no Sport Hotels Resort e Spa, seguindo para Barcelona, onde Edilson reencontrou colega médico também ex-aluno do icônico cirurgião plástico Ivo Pitanguy. Na foto, a família imersa na diversão pela neve.

Em Sampa

Foto: arquivo pessoal Mairan Gonçalves, Mabel Portela, Gabriela Perrotta e Regina Beatriz

Requisitada advogada familiarista, Mabel Portela foi recebida, em São Paulo, para jantar na casa de Gabriela Perrotta, presidente da Associação do Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) - Sorocaba e tabeliã. Também presentes, o desembargador federal em SP, Mairan Gonçalves, e Regina Beatriz, presidente nacional da ADFAS. Em pauta:planos para a Associação em 2025, incluindo congresso em Fortaleza, regional presidida por Mabel.