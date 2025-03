Acervo da Dama das Artes será exposto a partir de sábado

Foto: Marcos Serra Lima/ Globo Carolina Dieckmann

Acervo da Dama das Artes

Os desenhos e gravuras que compõem uma parte do acervo da saudosa Ignez Fiúza, eterna "Dama das Artes no Ceará", serão apresentados ao público neste sábado, a partir das 10 horas, em vernissage na Galeria Casa D`Alva, do artista visual e galerista José Guedes.

São trabalhos de Aldemir Martins, Afonso Lopes, Anna Bella Geiger, Arthur Piza, Barrica, Batista Sena. Também assinados por Floriano Teixeira, Francisco Rebolo, José Lourenço, Kazuo Wakabayashi, Milton Dacosta, Otto Cavalcanti, Pietrina Checcacci, Renina Katz, Sérvulo Esmeraldo e Yorio Okada.

Além do momento de fruição artística, a abertura da exposição será mais uma oportunidade de reunir a família e os amigos em torno da memória de Ignez Fiúza.

Posse

Acontece esta noite, às 19 horas, solenidade comemorativa pela posse da Diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará (Senge). Presidente reeleita da entidade, engenheira Teodora Ximenes da Silveira (foto) é quem comanda a noite ao lado dos demais dirigentes, que ficarão à frente do Senge até 2028. Na ocasião, será entregue a comenda Aracy Tavares de Andrade Furtado.

Arquitetura em pauta

Marcos Novaes e o filho Lucas Novaes compartilham da mesma vocação: a boa arquitetura. Juntos, participam nesta quinta-feira, 27, de debate, mediado por mim, acerca das tendências que o mercado alto padrão aponta em termos de projetos, ambientação e novas demandas da sociedade. Vem daí termos como o "novo luxo", que contempla uma série de referências unindo estética, materiais e possibilidades para o cenário do mundo contemporâneo. Vai ser algo bem privê. Depois publico as presenças e mais informações aqui. Promete!

Sérvulo 96 anos

Já que quinta-feira, nas redes sociais, é dia de voltar ao passado, aproveito para publicar um momento recente, do fim de fevereiro, quando Dodora Guimarães celebrou os 96 anos de Sérvulo Esmeraldo, in memoriam, no instituto que leva o nome do artista e resguarda a sua extensa produção. Registros...

Zoom

...E quem também vai integrar o elenco do remake da novela "Vale Tudo", na Globo, é a atriz Carolina Dieckmann (foto), figura emblemática da teledramaturgia brasileira. Ela será a personagem Leila que, na primeira versão da trama, na década de 1980, foi interpretada por Cássia Kiss. A trama foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e narra a história de Raquel e Maria de Fátima, que serão vividas, agora, por Taís Araujo e Bella Campos. Estreia prevista para segunda-feira, 31. Na foto, Carol durante o festão de lançamento da novela, no Copacabana Palace.

"Surreal": presenças

Além dos famosos que vieram ao Ceará para a inauguração da nova atração do Beach Park, a montanha russa Surreal, muitos nomes de expressão de Aquiraz e de Fortaleza compareceram ao brinde inaugural do novo brinquedo. Cenas... Mais fotos na coluna especial do domingo e em @pauseopovo no Instagram.