Entre visíveis e invisíveis, onde estamos?

Foto: Daniel de Araújo/ DIVULGAÇÃO Cid Neto em fotos de divulgação de novo perfume da Jean Paul Gaultier

É super estranha essa sensação. De repente, aquela pessoa que você "convive" virtualmente e acompanha quase todos os passos no dia a dia, some. Aconteceu isso recentemente com alguns amigos que eu seguia nas redes sociais. Católicos, em virtude da Quaresma, decidiram fazer uma abstinência digital.

Até aí tudo bem, achei inclusive bem sugestiva a proposta, privar-se de algo reconhecidamente tóxico e maior gatilho de procrastinação da atualidade. O que me chamou atenção, no entanto, é o quanto a presença digital tornou-se uma manifestação de vitalidade tão ou simbolicamente até maior do que a presença física.

Antes de mandar mensagens individuais e perguntar o que estava acontecendo para justificar tais sumiços, minha cabeça ficou vagando em conjecturas nada positivas. Fui logo supondo uma traição-separação, acidente de trânsito, "CA" gravíssimo...

Nascido antes dos anos 80, sou de uma geração que tem, ainda, alguma dificuldade em lidar com o mundo digital, não em termos operacionais, mas conceituais. Sempre me questiono se deixando de fazer postagens estarei perdendo boas oportunidades.

Já tentei viver uma vida em OFF. Posso até ter ganho algum tempo extra, mas senti-me um invisível social. Esse termo, inclusive, "Invisibilidade Social", foi cunhado pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, referindo-se a grupos marginalizados da sociedade presencial.

Ao mesmo tempo em que me forço a alimentar essa socialização via teclados, acho esquisito quando cumprimento alguém com quem trato "inbox", troco elogios nas fotos e vídeos, mas, no frente a frente, mais parecemos dois estranhos...

Já aconteceu com vocês?

Mergulhando juntos na "maionese" do pensamento, questiono: como se sentem aqueles que, por inúmeros motivos, permanecem na invisibilidade digital?

Eles aniversariam como nós, passando o dia inteiro respondendo mensagens impessoais? Quando conquistam algo, como comemoram sem ter onde exibir? Conseguem declarar seu amor apenas ao pé do ouvido? Ainda existe prazer em viajar sem postar?

Vamos virar a moeda e encarar, agora, o outro lado, os visíveis!

Há pessoas das quais até gostamos, mas que, num passe de mágica, decidem passar a compartilhar qualquer ideia que venha à cabeça, geralmente um arroubo narcisista, sem qualquer utilidade prática ao interlocutor. É tanta exibição de tudo, que a gente acaba apertando o "ocultar" antes de um ranço maior.

Para aqueles casos nos quais há um rompimento da relação é ainda mais complicado...

Uma amiga psicóloga, especialista em lutos, me contou que, por conta das redes sociais, as pessoas demoram agora muito mais tempo para superar finais de ciclos.

Fico com peninha dos apaixonados que foram deixados de lado com seus corações aos pedaços...

Fazem um esforço imenso para esquecer a pessoa amada, fazer de conta que morreram, contudo, a apenas um clique, é possível revê-la.

Fotos do ex ou da ex com seu novo amor, correndo na Beira Mar, de rosto preenchido... Uma viagem mochilão pela Ásia - mas como?... se na "nossa época", o máximo era ir de ônibus até Natal?

E a bisbilhotagem nos comentários, hein?

- Quem é essa sirigaita chamando ele de lindo?

- E esse que se diz "amigo irmão", seria da turma do Crossfit?

- Olha! Usando calças mais ajustadas ao corpo, nem parece aquele saco de cruz.

E por aí se vão horas perdidas na contemplação da vida de alguém que poderia ser um morto vivo, mas segue muito mais vivo do que morto.

Vou contar um episódio triste...

Uma parente de terceiro grau, muito jovem, partiu vítima de uma doença grave. Os pais e o viúvo não conseguem apagar o perfil dela no Instagram. Vez por outra, postam um aviso de missa, uma foto de arquivo, declarações. Conviver com a dor multimídia, com som, movimento e cor, deve ser muito mais profundo do que um santinho da missa de sétimo dia dentro de uma Bíblia, como antigamente...

Esses álbuns virtuais parecem ser emocionalmente mais poderosos do que os de papel do passado, feitos em capa grossa nas lojas de revelação de fotos. Os de manusear a gente pode guardar no fundo de uma gaveta, em última instância, até queimar, num ritual de descarrego emocional, mas as redes são superiores aos ímpetos carnais e mantêm vivos todos os troféus e fantasmas do passado...

No final das contas, é mais trabalheira para nós que, não bastando administrar o convívio interpessoal e as dimensões espirituais que integram a experiência terrena, ainda precisamos apascentar essa dimensão onipresente e autoritária nos tentando a apenas um clique... para o bem e para o mal.

Flores...

Zoom

...E quem surge assim, em clima disco-glam, para ação de promoção do perfume Scandal, da Jean Paul Gaultier para Casa Parente, é o coreógrafo e diretor artístico do Espaço de Arte Rossana Pucci, Cid Neto. Um dos nomes mais evidentes da dança cearense, ele também atua como influenciador digital e esse trabalho tem tudo a ver com a trajetória do bailarino que, há poucos anos, contou a história de Jean Paul em espetáculo de sua companhia de dança. Brilha!

Sextou

Em clima de inauguração do Surreal, nova atração do Beach Park, as presenças de mãe e filha, Fernanda Levy Macêdo e Geni Levy, em click na festa promovida pelo complexo turístico última semana. Grávida do bebê Omar Filho, mesmo nome do pai, empresário Omar Macêdo, a modelo, apresentadora e influenciadora digital segue sua rotina de trabalho e acabou de finalizar mais uma temporada do programa de variedades que apresenta na TV Cidade. Sobre o brinquedo, foi apresentado como a maior montanha russa aquática do mundo e já está disponível aos visitantes de um dos nossos cartões postais.

Reconhecimento

O jornalista Jocélio Leal, diretor de Jornalismo das Rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, recebeu, nessa quarta, 26, em Brasília, a Ordem do Mérito Judiciário Militar.

A solenidade foi comandada pela ministra-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, a primeira mulher presidente do STM. Em seu discurso, ela citou o renomado jurista Paulo Bonavides, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), falecido em 2020. A medalha ao jornalista foi entregue pelo vice-presidente do STM, o cearense Joseli Parente.

A Ordem do Mérito Judiciário Militar, que foi criada pelo Tribunal em 1957, homenageia pessoas e instituições que prestaram apoio relevante aos trabalhos da Justiça Militar da União.

Últimas



Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) anuncia a 3ª edição do Prêmio Mulheres Extraordinárias, que reconhecerá o trabalho de mulheres que se destacam em diversos setores da sociedade. A cerimônia acontecerá no dia 29 de março, às 12h30, no restaurante francês Allêz Brasserie, em um evento exclusivo para convidadas.

Nesta sexta-feira, 28 de março, às 18h, acontece o lançamento do livro “Belchior - A construção de um mito na literatura de cordel”. O livro é resultado de uma pesquisa realizada pelo jornalista e pesquisador, Alberto Perdigão, que analisou a vida, a obra e a morte de Belchior narradas em 19 folhetos de cordel.

Associação Cearense de Magistrados (ACM) prestou uma homenagem especial à juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Fortaleza, durante o evento de almoço comemorativo ao Dia da Mulher, realizado no último sábado, 22 de março. A magistrada recebeu a Comenda Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à magistratura, das mãos do presidente da ACM, Hercy Alencar.