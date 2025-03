"Novo luxo": a sutil reinvenção do alto padrão na arquitetura

Foto: Rafael Costa/ Azienda Design Renata Valentim apresenta a Páscoa Antoinette 2025

No grande mix estético e conceitual que absorve, ao mesmo tempo em que define, quais as tendências vão pautar a forma como vivemos e desejamos, o "Novo Luxo" é a expressão que abarca o conjunto de elementos atualmente usados na arquitetura e ambientação de projetos residenciais e comerciais.

Para decifrar o termo e o cenário do mercado cearense no segmento alto padrão e luxo, a empresária Joana Figueiredo promoveu, em sua linda B&S Home (Senador Virgílio Távora, 1070), sessão talk para 40 nomes da arquitetura e design de ambientes.

Em parceria com a Construtora Moura Dubeux, evento trouxe a Fortaleza a empresária Eduarda Dubeux Carvalheira, diretora e herdeira do conglomerado, com atuação há mais de 40 anos, sendo 16 com empreendimentos em Fortaleza.

Também no debate, que tive a alegria de atuar como mediador, os arquitetos Marcus Novais e Lucas Novais, pai e filho, também sócios em um dos escritórios de maior referência no Ceará e com projetos em vários outros estados.

O resultado foi uma noite de muita informação qualificada e compartilhamento de vivências com profissionais de bastante repertório, passeando por projetos, fachadas, áreas comuns, mobiliário, obras de arte, artesanato e materiais que traduzem, na prática, o luxo contemporâneo.

Dose extra: detalhes do Mansão Seara, o megaempreendimento que a Moura Dubeux ergue na avenida Beira Mar, assinado pelo arquiteto brasileiro, internacionalmente aplaudido, Arthur Casas.

Embarque

Fugir das obviedades e promover encanto estão no DNA da Antoinette Boutique de Doces. Na Páscoa, há alguns anos, a chef pâtissier Renata Valentim (foto) mergulha em histórias que embalam seus desejados ovos de chocolate. Este ano, o convite é a uma viagem no Vagão da Fantasia, onde malas no estilo retrô-decor guardam as joias doces. Ponto de charme: quem quiser presentear, ao invés de uma dedicatória, preenche um cartão de embarque desejando, portanto, um roteiro de viagem ao destinatário.

Quando vejo essas iniciativas, além da admiração por empreendedores-artistas, que não se prendem à reprodução em grande escala com foco apenas no lucro, me pergunto o que seria da vida sem aqueles que usam de sua criatividade e potencial lúdico para nos tirar, mesmo que por poucos segundos, da racionalidade da vida adulta. Desde já, uma Páscoa bemmmmmmmmmmmm doce, no paladar e nos sentimentos, para todos nós!

França-Ceará

Foto: divulgação Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil e professor José Lima de Carvalho Rocha

Colégio Christus recebeu a visita do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, em sua sede da Silva Paulet. Durante o encontro, José Lima de Carvalho Rocha (juntos no registro), diretor do instituto, fez a entrega à embaixada de uma carta de intenção para o desenvolvimento de uma seção francesa no Colégio Christus, com previsão de início para o ano que vem.

O projeto configura-se como uma iniciativa pioneira no Nordeste, com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de aprender um novo idioma, além do inglês, desde a primeira infância.

Com a iniciativa, o currículo tradicional brasileiro, que continuará a ser oferecido, passa a integrar também a possibilidade de um currículo híbrido, integrando os sistemas educacionais francês e brasileiro. A implantação da Seção Francesa também visa ampliar as opções de acesso ao ensino superior no exterior, seja na França ou em outros países.

Longevidade e beleza

Foto: divulgação Martinha Assunção com Carolina Fechine e Roney Fechine, médicos e sócios na Ellevate Clínica

Médicos Carolina e Roney Fechine, casados e sócios na Ellevate Clínica (BS Design), reunirão mulheres de evidência para imersão no que há de avanços em gerenciamento do envelhecimento. Encontro abordou os novos caminhos da dermatologia e cirurgia plástica, destacando como essas especialidades evoluíram em tratamentos cada vez mais seguros, eficazes e com resultados naturais.

Em um ambiente intimista e elegante, as convidadas tiveram a oportunidade de conhecer técnicas inovadoras que estão disponíveis e compreender como a medicina moderna alia tecnologia e precisão para promover longevidade com bem-estar e autenticidade. A troca de experiências foi seguida de almoço, onde as convidadas puderam brindar, mais uma vez, pelo Dia da Mulher. Registros...

Foto: divulgação Germana Wanderley, ⁠Anazelia Gadelha, ⁠Michelle Aragão, ⁠Suyane Studart, ⁠Lorena Pouchain, ⁠Claudia Gradvhol, Claudia Fujita, ⁠Márcia Travessoni, Martinha Assunção,