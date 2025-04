Centenário, palestras, peça e outras notas...

Foto: Hering/ Divulgação Isis Valverde: estreia no Disney e embaixadora de linha da Hering Sport

Foto: divulgação Celina Hissa profere palestra em almoço da CDL Jovem

CDL Jovem recebe empresáriaCelina Hissa, fundadora da marca Catarina Mina e referência nacional em moda sustentável e impacto social, para almoço no próximo dia 8, no Hoots Pub. À mesa, em evento para associados e convidados, a experiência da jovem empreendedora, que ajudou a reposicionar o handmade cearense dentro do cenário da moda no País, incentivando novas cadeias produtivas de artesãs e propondo um modelo de negóciomais justo e vantajoso para todas as partes envolvidas. Ela faz a diferença.

Centenário

Congresso Nacional realizará sessão solene conjunta em homenagem ao centenário do industrial Edson Queiroz. Evento acontece dia 9 de abril, às 9h, no Plenário do Senado, Brasília. Iniciativa é da deputada federal Fernanda Pessoa (União-CE) e do senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Educação

Foto: divulgação Mário Sérgio Cortella vem a Fortaleza para palestra em seminário de educação

Mário Sérgio Cortella (foto), Lucia Helena Galvão e Clóvis de Barros Filhos são os primeiros confirmados no Edu Summit 2025. O evento é promovido pela Kedu e se apresenta como o maior do Norte/Nordeste no segmento educacional. Neste ano, aconte nos dias 7 e 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. Para saber mais: edusummitbrasil.com.br.

Cabeceira

Jornalista Isabela Lopes Martin, diretora de Jornalismo do Grupo Jangadeiro, acaba de lançar "A Mãe que Morreu em Mim", livro no qual narra experiências, aprendizados e a jornada de superação das filhas gêmeas Joana e Juliana, hoje com 18 anos, que nasceram com a Síndrome de Houge-Janssens 1, mutação genética rara. Escritora, ao mesmo tempo em que revela medos , dúvidas e incertezas, costura memórias e aprendizados que podem inspirar outras famílias atípicas. À venda na Amazon.

Olha essa...

Torcedores do Fortaleza terão, em breve, uma clínica odontológica temática para amantes do time. Chama-se "LaionDonto" e fica na esquina da Vicente Linhares com Joaquim Nabuco. Empreendimento não pertence ao time, mas foi licenciado para usar a marca.

Livro & Peça

Foto: divulgação Fernando Férrer e Manuela Queiroz Bacelar

No sábado, 5, às 18h30min, na Bienal do Livro do Ceará, escritora Manuela Queiroz Bacelar e artista visual Fernando França lançam o livro infantil "12 Coisas que a Criança sabe que existem". Sessão de autógrafos acontece na Praça de Lançamentos Emília Freitas, um dos ambientes montados no Centro de Eventos do Ceará para as atividades da Bienal.

Ainda sobre Manuela, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, escritora e estudiosa do Direito, das Artes e dos patrimônios culturais, também envereda pelas artes cênicas. Estreia, em 3 de maio, com a personagem Selminha na peça "O Beijo no Asfalto", montagem do Grupo Comédia Cearense sobre o texto de Nelson Rodrigues e com direção de Hirolso Serra. Espetáculo será encenado também nos sábados 10, 24 e 31 de maio, sempre às 20h, no Teatro Nadir Papi Saboya - Colégio Farias Brito. Brava!

Parceria internacional

Foto: divulgação Ramiro Mendes entre Andreia Canali e Isabela Vaz, parceria nos EUA

Designer de interiores Ramiro Mendes, conhecido por sua sofisticação e identidade autoral, firmou parceria com o escritório Cozy Interiors, das talentosas Andreia Canali e Isabela Vaz, na Flórida, EUA. O processo ocorre de forma integrada: os levantamentos são realizados nos Estados Unidos, enquanto Ramiro assina o desenvolvimento conceitual e técnico dos projetos. A execução é conduzida por Andreia e Isabela, garantindo a materialização do que foi proposto aos clientes. Sucesso!

Estreia

Foto: Hering/ Divulgação Isis Valverde: estreia no Disney e embaixadora de linha da Hering Sport

Estreou hoje, no canal de streaming Disney , a série "Maria e o Cangaço", protagonizada por Isis Valverde (foto). Trama é inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", da escritora cearense Adriana Negreiros, e apresenta Maria Bonita sob uma nova perspectiva, focando em sua jornada como mulher e mãe. Companheira de Lampião (Júlio Andrade), o famoso líder cangaceiro, Maria passa a viver dividida entre a vida fora da lei e o desejo impossível de viver em família. Na foto, atriz posa como embaixadora da Hering Sports, que acaba de lançar linha de produtos sem costura, pensada para maior mobilidade do corpo nas atividades físicas.

Sextou!

Dividida entre a terra, como odontóloga, e o mar, como velejadora ao lado do marido Claudio Martins Neto, empresário e também velejador, Giordana Martins deu uma pausa na agenda para curtir, a dois, as belezas de São Miguel do Gostoso (RN), praia super em alta nos roteiros de turismo pelo Nordeste.

Na foto, ela e o horizonte contemplado a partir de uma das suítes da Pousada Mestizo, que fica dentro de um condomínio com apartamentos e restaurante com vista para o mar.

"Os Beach Clubies Nauan, Mar y Brasa são excelentes locais para degustação de drinks e comidas bem elaboradas. Para quem curte kitesurf, wingfoil, windsurf, São Miguel é um dos grandes pontos de encontro", conta ela.

E completa: "A região toda tem opções surpreendentes onde a natureza é o ponto principal, onde geograficamente há pontos de interesse imperdíveis, como o famoso Farol do Calcanhar. E a noite fica por conta de restaurantes e bares na rua da Xepa, como o Ahau, o Borogodó, o Génesis. Sem dúvidas, vale a pena conhecer e voltar". Anotaram?

Medicina: inovação

Foto: divulgação Cybele Monteiro, Sunny Gutiérrez, Maria José Cerqueira e Heline Barbosa

Requisitada dermatologista, Sunny Gutierrez reuniu cerca de 40 nomes, em seu endereço, para lançar o projeto "Womenpause", abordagem médica multidisciplinar voltada a ajudar mulheres no período da menopausa e oferecendo, portanto, um conjunto de tratamentos, com evidências científicas, no sentido de proporcionar mais saúde, bem-estar e equilíbrio nessa fase da vida feminina.

Também presentes ao evento (juntas na foto), as médicas Maria José Cerqueira, endocrinologista; Cybele Monteiro, ginecologista; e Heline Bessa, neurologista que, assim como Sunny, têm um olhar clínico específico e aprofundado para a menopausa e seus efeitos. O momento promoveu rica troca de experiências entre as convidadas e corpo médico.

Revista Pause: vem aí!

