"Dama das Artes": acervo de Ignez Fiúza em exposição

Na manhã do sábado, 29, a Galeria Casa D'Alva, do artista visual e galerista José Guedes, abriu as portas para a exposição do acervo de desenhos e gravuras da saudosa Ignez Fiúza, eterna "Dama das Artes no Ceará".

Na ocasião, foram apresentados trabalhos de Aldemir Martins, Afonso Lopes, Anna Bella Geiger, Arthur Piza, Barrica, Batista Sena. Também assinados por Floriano Teixeira, Francisco Rebolo, José Lourenço, Kazuo Wakabayashi, Milton Dacosta, Otto Cavalcanti, Pietrina Checcacci, Renina Katz, Sérvulo Esmeraldo e Yorio Okada.

O momento reuniu familiares, amigos e amantes das artes para um momento de fruição artística e reverência a memória de Ignez Fiúza. Registros...