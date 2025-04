Reconhecimento

Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realizou na tarde de sábado, 29, a 3ª edição do Prêmio Mulheres Extraordinárias, que reconhece mulheres que promovem transformações significativas na sociedade cearense. Dentre as homenageadas deste ano esteve Michele Holanda, premiada na categoria Trabalho Social pelo seu impacto à frente da Associação Peter Pan.

No campo jurídico, duas defensoras públicas foram reconhecidas: Amélia Rocha, que recebeu o prêmio na categoria Trabalho Científico, e Maria Liduína Freitas, homenageada por sua trajetória de 41 anos dedicados à Defensoria Pública na categoria "Fazendo História". A política também teve representação no prêmio, com a senadora Augusta Brito sendo agraciada na categoria Mulheres na Política. Outro destaque foi a Charliany Morais, que superou desafios para se tornar líder de uma cooperativa de reciclagem.