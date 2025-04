Padre Fábio de Melo se apresenta em Guaramiranga na Semana Santa

Foto: TV Globo/ Divulgação Fábio de Melo se apresenta na Semana Santa em Guaramiranga

Turismo

Foto: Nicolas Leiva Eduardo Juaçaba: negócios no litoral cearense

Lide Ceará realiza, no próximo dia 10 (quinta-feira), às 19 horas, o business dinner "O impacto da economia do turismo e oportunidades de investimentos". Evento terá como palestrantes Eduardo Bismarck (Secretário do Turismo do Estado) e Eduardo Juaçaba (na foto, sócio e diretor jurídico de Relações Governamentais do Grupo Carnaúba).

Sobre Juaçaba, está á frente do Grupo Carnaúba, holding brasileira com foco em desenvolvimento imobiliário e que lidera iniciativa para transformar a praia do Preá (próximo a Jericoacoara), em um dos points internacionais dos praticantes de kitesurf.

Nascido no Rio de Janeiro em 1980, Eduardo Juaçaba é filho da cearense Marta Juaçaba e neto do famoso e saudoso médico cearense Haroldo Juaçaba e da também famosa artista plástica Heloysa Juaçaba.

Momento será conduzido pela presidente do Lide Ceará, Emília Buarque.

Negócios

Foto: Studio Chacon Igor Lucena profere palestra em encontro da Câmara Brasil-Portugal

Câmara Brasil Portugal Ceará - CBPCE e a Aveiro Consultoria, com o apoio do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-CE), promoverão, no dia 8 de abril, às 18h, no Auditório Walter Nogueira, no BS Design, a palestra "Economia Brasileira e Portuguesa e suas Oportunidades", com o economista Igor Lucena, palestrante, empresário, Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, e membro da Chatham House - The Royal Institute of Internacional Affairs e da Associação Portuguesa de Ciência Política, além de ex-presidente e atual Conselheiro da 8ª Região - Ceará do Corecon.

Celebrar

Empresário Ronald Aguiar, sócio-diretor do conglomerado Coco Bambu, brindou a chegada dos seus 40 em grande estilo, reunindo 400 convidados entre família, amigos e sócios para uma noite comemorativa em mansão no Jardim América, São Paulo. Além de vários DJs, noite teve show da dupla Luis Marcelo & Gabriel. Presenças...

abrir (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Ronald Aguiar, Regina e Eugênio Vieira (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Rebecca Albuquerque, Ronald Aguiar e Candido Albuquerque (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Ronald Aguiar (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Lili Faria, Ronald Aguiar e Falcão (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Ronald Aguiar, Daniela e Afrânio Barreira (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Ronald Aguiar, Ronaldo e Laura Aguiar, Ronan Aguiar e Barbara Diniz (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Idezio Rolim, Ronald Aguiar e Mary Canamary Rolim

Vem aí!

Foto: Globo/ Divulgação Fábio de Melo se apresenta na Semana Santa em Guaramiranga

Sempre pop, padre Fábio de Melo fará show aberto ao público, no Sábado de Aleluia, em Guaramiranga. Prefeita da cidade serrana, Ynara Mota, e o marido e também prefeito, de Baturité, Herbehlh Mota, divulgam a atração que, certamente, deve levar muita gente ao Maciço. Fábio de Melo foi notícia, nos últimos dias, ao assumir publicamente sua luta permanente contra a depressão, inspirando o sacerdote, famoso por suas músicas e textos, a elaborar novas reflexões acerca da fé como instrumento para enfrentar as dificuldades da jornada.

AJE: posse

Casa da Indústria recebeu, na noite da quinta-feira (03/04), a cerimônia de posse da nova coordenação executiva da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza). Na ocasião, o empresário Tiago Guimarães assumiu oficialmente o cargo de coordenador-geral, substituindo Lucas Melo na responsabilidade de liderar a juventude empreendedora que congrega a entidade.

Durante o evento, a AJE Fortaleza também lançou o livro dos 35 anos de história da associação, de autoria do escritor e consultor de empresas Francílio Dourado. A obra destaca as contribuições da entidade para o empreendedorismo jovem no Ceará e a sua atuação na formação de novas lideranças empresariais. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Artur Bruno e Bia Fiuza (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael Pamplona, Davi Macedo, Guilherme Colares e Lucas Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Artur Souza, Talita Herculano, Carla Tagera, Erika Ribeiro e Jose Yago (Foto: JoaoFilho Tavares)Aniele Pizon, Indira Guimarães, Sara Portela e Ayra Seleste (Foto: JoaoFilho Tavares)Chico Esteves, Paulo André Holanda, André Siqueira e Lucas Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Charles Boris, Lucas Melo, Thiago Guimarães, Indira Guimarães e Carlos Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Davi Macedo, Natan Montenegro, Fred Pinho e Davi Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Francilio Dourado, Thiago Guimaraes e Luiz Gastão (Foto: JoaoFilho Tavares)Jessica Guimaraes e Patricia Gomez (Foto: JoaoFilho Tavares)Vitoria Melo e Fabio Xerez (Foto: JoaoFilho Tavares)Urbano Filho e Urbano Costa Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Nelson Fernando, Clecio Neto e Artur Souza (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Lucas Melo, Carlos Prado e Thiago Guimarães