O tempo não para... ainda bem!

Foto: Divulgação MD Theresa Montenegro apresenta nova coleção na Casa MD

Estilista Theresa Montenegro, da marca Theresa, apresenta nova coleção nesta quinta-feira,10, com a presença da inlfuenciadora de moda Laura Braz. Vai ser às 18 horas, na Casa MD, da Moura Dubeux. Sobre a criadora de moda, brinca entre o casual, com o jeans, e o glamouroso, por meio de suas plumas e maxipaetês, agradando beldades de várias gerações.

Restaurante Nucci Cozinha Europeia reuniu nomes de expressão da Cidade para jantar de apresentação do novo chef executivo do Grupo OE: Moisés Batista, participante do Master Chef Profissionais de 2023 e eleito chef do ano em 2024.

A segunda-feira, 1º de abril, marcou a vida do casal Igor Rodrigues e Érika com o nascimento de sua segunda filha, Pilar Rodrigues. A bebê Pilar é a quarta filha do advogado, conselheiro da A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), representante institucional perante o TRF- 5ª Região, assim como presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo.

Padre Eugênio Pacelli lança duas novas obras: "Unidos no Senhor" e "Tempo de Pausa e Calma". O primeiro livro é inspirado em sua experiência no acompanhamento de casais do Movimento Amare e a segunda publicação traz um compilado das reflexões do padre na Noite da Misericórdia.

Economista e secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini relança o livro "A Trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: Da Gestação à Pandemia - Os Efeitos nos Estados Brasileiros" (Editora Alta Books) durante a Bienal do Livro - na sexta-feira, 11, às 18 horas.

Deluxe

Foto: arquvio pessoal Alexandre Leitão e Letícia: Suíça na agenda

Acabaram de retornar da Watches and Wonders Geneva, um dos mais importantes eventos da alta relojoaria internacional, o empresário Alexandre Leitão (Grupo Tânia Joias) e a esposa Letícia Leitão.

Casal foi a convite da suíça Cartier, grife que há décadas é representada por Tânia Joias no Ceará. Na bagagem, muitas novidades para as vitrines da Maison (Fonseca Lobo) e para as lojas do RioMar Fortaleza e Recife.

Conhecedor de relógios e participante, há muitos anos, dos eventos internacionais dedicados a esse acessório tão apaixonante, Alexandre destacou para a coluna um modelo que chega como destaque desse mercado pós-Geneve: o Tank Guichets by Cartier, com visor fechado em metal, vazado apenas onde se pode ler hora e minutos.

Trata-se de uma peça lançada em 1928 e que ganha revival para 2025, aposta que, certamente, ganhará desdobramentos no segmento como um todo. A peça já tem lista de espera em todo o País, assim como em Fortaleza. Valor: R$ 400 mil.

Conexão Milão

Foto: Divulgação Designer Rodrigo Laureano em Milão

Na badalação do Salone del Mobile Milano, maior evento de design do planeta, zoom na presença do designer cearense Rodrigo Laureano, sentado sobre uma de suas criações. Essa é a Cadeira Tottori, exposta no Loft Azul Milano, em Milão (IT), dentro da exposição "Brasil Behind Brazil", que reúne peças selecionadas de design brasileiro contemporâneo. Criador também levou a poltrona Nomadikas na Tropicalist para um outro espaço de exaltação ao "Made in Brasil", a mostra "Tropicalistic", que fica no Bianca Maria Palace Hotel. As duas exposições com peças de Rodrigo fazem parte de uma série de iniciativas que acontecem em paralelo aos dias do Salão de Milão.

Lançamento

Foto: Iratuã Freitas Presidente do Instituto Cláudio Cesar, Renata Guimarães

Instituto Cláudio Cesar, por meio de sua presidente Renata Guimarães (foto), realiza nesta quinta-feira, 10, às 18h30min, a abertura da exposição e o lançamento do livro "Claudio Cesar - O que Muitos Não Viram", no Espaço Cultural da Cegás. Com curadoria de Andréa Dall'Olio Hiluy, a mostra visa homenagear a vida e a obra do multifacetado artista Claudio Cesar. O livro, de mesmo título, conta com 156 páginas, que reúnem pesquisa, textos e organização de Veridiana Brasileiro. Publicação traz panorama sobre o icônico artista cearense, com trechos e fotos sobre sua vida pessoal, obras marcantes e depoimentos de amigos e familiares.

Legado

O lançamento do livro "Fátima Castro, o estilo de uma mulher à frente do seu tempo" reuniu nomes da moda, jornalistas e amigos de Beatriz Castro e da saudosa Fátima Castro na quarta-feira, 2, no espaço A Goiabeira - Casa de Criativos, na Praia de Iracema.

O endereço funcionou, há 50 anos, como o primeiro ateliê da empresária de moda cearense Fátima Castro e hoje abriga a loja Ethos, da filha Beatriz, estilista, designer e autora da publicação. Presenças...

abrir (Foto: NICOLAS GONDIM)Teté Vieira, Marúsia Fernandes, Beatriz Castro e Soraya Costa (Foto: NICOLAS GONDIM)Gabriel Duarte, Kadu Duarte, Beatriz Castro, Davi Duarte e Leninha Brasil (Foto: NICOLAS GONDIM)Ana Marcia Diógenes, Beatriz Castro e Miguel Macêdo

Saúde

Foto: divulgação Farias Filho e Thaís Farias: Amo Vacinas

Na última semana, a Amo Vacinas promoveu convenção exclusiva para franqueados, repleta de aprendizados, troca de experiências e atualizações sobre o mercado de imunização. O evento, liderado pelas fundadoras Juliana e Thaís Farias, reforçou o compromisso da rede em oferecer suporte de excelência aos seus parceiros, consolidando-se como uma das principais players do setor de vacinas no Brasil. Na foto, Farias Filho e Thaís Farias.

Entre nós

Quantas motoqueiros morreriam, todos os dias, se os motoristas de veículos não freassem ou desviassem perante as manobras irresponsáveis que estes condutores realizam de forma regular no trânsito?