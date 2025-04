É o neo-metabolismo, o ritmo da "alta performance"

Foto: arquivo pessoal Arquiteto Rodrigo Porto no Salone del Mobile Milano

É impressão minha...

...ou 2025 vai ser o ano da exaustão? Acabamos de entrar em abril e a "adultolândia" já está toda mentalmente prostrada.

Nos homens, não sobra mais um fio de cabelo, o estresse leva todo embora, daí os médicos especialistas em implantar topetes todos ficando milionários.

Já nelas, o botox, que antes durava de quatro a seis meses, com dois meses já começa a desmoronar, precisa encher de fios para segurar a tez... cansada.

É o neo-metabolismo da alta performance, todos forjando as figuras gigantes que as empresas exigem, enquanto na intimidade... salve-se quem puder.

Ouvi um relato até tocante, desses de barbearia. O colega, calvo, cortava o que restou do cabelo lamentando o fim do casamento há três meses. Motivo: trabalho demais. Ambos executivos, com cargos de gestão, entregaram-se integralmente às funções.

- Foi bonito, não teve traição, não brigamos por dinheiro. O problema é que eu chegava em casa só o resto e ela também. Estávamos tão estressados, que por qualquer coisinha era briga.

Pois é... parece que o brilho do ESG e das boas práticas foi todo para as faculdades, que agora lucram vendendo cursos de pós-graduação e extensão para os profissionais aplicarem em algum lugar... do futuro.

Tem também uma onda de palestras para os líderes que desejam unir "desempenho, autocuidado e equilíbrio emocional"... vamos acreditando que essa continha vai fechar.

Engana-se quem pensa que a onda do esgotamento é restrita à base e ao centro da pirâmide. A chic Dior realizou seu primeiro retiro de bem-estar no Hotel du Cap-Eden-Roc, Riviera Francesa. Foram quatro dias de relaxamento e luxo, nutrição consciente, práticas corporais... e o champs, hein? Será que teve?

Outro "boom" de relax para quem cansou de organizar as ligas (de amarrar o dinheiro) ou anda em pânico com as oscilações de humor de Donald Trump é o Botanique Hotel Experience, em Campos do Jordão, que se define como "A luxury with a purpose".

Pois é, são dias de caminhadas pelas matas, inalando óleos, seivas, ouvindo pássaros... com direito a menu cinco estrelas na volta do piquenique entre flores. Lembro logo de uma amiga de faculdade que jurava conversar com gnomos no jardim de casa, como a Xuxa nos anos 1990.

Desistiu do Jornalismo e se mudou para Paraty, Rio de Janeiro, no meio da mata, onde virou essas mentoras, com uma pegada de bruxa moderninha, vestida de boho chic, misturando incenso com biodança e umas mensagens de autoajuda e afins. Dia desses estava ensinando a fazer no "Caldeirão de Salém" um brigadeiro da prosperidade, com pistache, of course. Vive financeiramente melhor do que muita gente...

Aliás, onde vai parar o comércio das crenças e da fé - ou da carência humana -, hein?

Quando a gente pensa que já viu de tudo, fica sabendo de igrejas que realizam Gospel Rave ou que comercializam assentos em áreas VIPs para as celebrações. Mas vou ficar na minha, já que, por certo, em alguma das interpretações contorcionistas que fazem da bíblia, há de existir uma passagem que fala de um lugar especial para determinados grupos...

Vou indo... animadíssimo para não acompanhar nada desse rame-rame político de fim de semana, com suas convenções mofadas em hotéis, discutindo projetos individuais de poder, enquanto seus adictos acreditam - ou fingem - estar envolvidos em iniciativas altruístas e voltadas ao bem comum.

Leveza, gente! Vamos sorrir, "esperançar" (como dizem os cult bacaninhas), vai dar certo... choro só em casa, sem gnomos, nem floresta, nem massagem, muito menos champs...

Alô, é do consultório psiquiátrico?

Flores...

Sextou!

...E quem curtiu dias de sol & relax no complexo Beach Park foi a atriz Fabiana Karla, que ficou hospedada em um dos hotéis do grupo. Sobre nosso cartão postal no Porto das Dunas, acaba de ser reconhecido, mais uma vez, pela RCI - líder global em intercâmbios de férias - com a premiação máxima da rede: o selo Gold Crown, conquistado pelos resorts Suites, Oceani, Acqua e Wellness. Além disso, todos eles também receberam o selo Excellence in Service, que destaca empreendimentos com performance excepcional na avaliação dos hóspedes. O selo Gold Crown é a mais alta distinção concedida pela RCI e reflete o alto padrão dos empreendimentos. Sucesso!

Conexão Milão

Um dos arquitetos mais requisitados do Ceará, Rodrigo Porto retornou ao Salão de Design de Milão, evento que, a cada ano, aponta o que vai ser tendência no universo da arquitetura e ambientação. Para a coluna ele enviou:

"Destaco o retorno à materialidade intensa, ao toque, ao calor das texturas naturais. Em meio à sofisticação tecnológica, o luxo sensorial voltou com força: madeira, pedra, couro e tecidos ganham protagonismo em narrativas que misturam passado e inovação. A aposta em formas orgânicas e ambientes acolhedores mostra que o design segue um caminho emocional, quase terapêutico. A estética do conforto não é tendência, é manifesto".

Encontro

CEO da BLD Urbanismo, Irineu Guimarães participou, em Sampa, do Bairros Summit 2025, evento que reúne os principais empreendedores e gestores de bairros planejados do Brasil, em dias de debates, network e geração de negócios. Ao fim da agenda de conteúdo, happy hour brindou a realização. Junto com o empresário cearense está o famoso designer Hans Donner, que tem se dedicado a palestras para bancos e empresas multinacionais com foco na oferta de mais design, beleza e contemplação para a vida das pessoas.

Celebrar

Roberta Nogueira ganhou parabéns surpresa, organizado pelas amigas e família, celebrando mais um ano de vida. Victor Oliveira fez a elegante decoração, tornando ainda mais belo o endereço da aniversariante. Presenças...

Últimas

Programa Pause recebe nesta sexta-feira, 11, em clima de Bienal do Livro do Ceará, o escritor Pedro Rhuas, fenômeno editorial da literatura jovem no Brasil. Vem falar de seu best seller, dos lançamentos e da relação com os leitores-fãs.

Nesta sexta feira, 11, a família e os amigos do professor Hélio Feitosa Alves, irmão da nossa querida Lêda Maria, vão estar reunidos em missa de sétimo dia na Igreja da Paz, às 18 horas.

Rede de Escritoras Brasileiras (Rebra) juntamente com a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza (Amlef) comandam nesta tarde, às 15 horas, na XV Bienal Internacional do Livro, o lançamento da antologia "A Coragem de Criar das Escritoras Brasileiras". O evento ocorre no estande da Amlef.