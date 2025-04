Presenças, Bienal, Lino na passarela.... Segundou!

Foto: Carlos Luz/ Divulgação Desfile de Lino Villaventura na SPFW

Presença I

André Ribeiro, CEO do Grupo Fornecedora, em Munique, na Alemanha, representando o conglomerado nordestino na Bauma 2025, uma das maiores feiras internacionais de máquinas, equipamentos e veículos para os setores de construção e mineração do mundo.

O evento é realizado a cada três anos, sendo considerado o epicentro da inovação tecnológica e do futuro da construção pesada, reunindo líderes globais, engenheiros, fabricantes e decisores estratégicos de todos os continentes.

Nesta edição, as marcas parceiras do Grupo Fornecedora também marcaram presença com estandes e experiências imersivas voltadas à sustentabilidade, automação e eficiência operacional.

Presença II

Amante dos vinhos, empresário Marcelo Arrais foi a Sampa para o lançamento do Guia Descorchados 2025, considerada uma das publicações mais completas do mundo da enologia. Na foto, conversa com o jornalista chileno e também considerado maior crítico de vinhos sulamericanos Patricio Tapia, responsável pelo anuário.

Bienal do Livro

Finalizada, com sucesso de organização e público, a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Evento levou milhares de visitantes ao Centro de Eventos do Ceará e movimentou o comércio do segmento. Muitos escritores vieram ao Ceará para apresentar suas obras, além dos inúmeros debates envolvendo o livro, a leitura e a literatura no Brasil e no mundo. Autoridades compareceram à cerimônia de abertura da iniciativa. Registros...

Passarela

Mestre da moda, Lino Villaventura apresentou mais um de seus fashion shows na São Paulo Fashion Week. Estilista comprovou ser, mesmo, o maior manipulador de tecidos da moda brasileira, "brincando" com volumes, texturas, plissados, nervuras, numa total liberdade criativa, ao mesmo tempo em que não abre mão do DNA de sua própria assinatura. No zoom, um modelo em patchwork, feito em retalhos de pele de cobra. Lino brilha!

ACMP: Posse

Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) reuniu seus membros para solenidade de posse da nova diretoria da entidade - biênio 2025-2027. Com cerimônia seguida de brinde no La Maison Buffet, Ana Vládia Gadelha assumiu presidência da ACMP, sendo a segunda mulher a ocupar o cargo em 82 anos de história. Presenças...