Publicação celebra os 35 anos da AJE

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (Aje Fortaleza) promoveu na quinta-feira, 3, a cerimônia de posse do mais novo coordenador geral, Tiago Guimarães. A solenidade foi realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

Durante o evento também foi lançado livro que celebra os 35 anos de trajetória da associação, destacando sua contribuição para o empreendedorismo jovem no Ceará e sua atuação na formação de novas lideranças empresariais. Expoentes do mundo empresarial, autoridades e lideranças do empreendedorismo cearense estiveram presentes. Registros...

Estreia

Foto: ADRIAN DENNISAFP Rami Malek

Fãs dos thrillers de ação têm encontro marcado nos cinemas este fim de semana. Acaba de estrear "Operação Vingança", com o astro do cinema Rami Malek no papel principal. Como Charles Heller, um programador de elite da CIA, ele verá sua vida mudar com o assassinato da esposa Sarah (Rachel Brosnahan) por uma rede de criminosos. Daí o roteiro segue um caminho batido, mas que sempre agrada aos adeptos do gênero. Diante da ineficiência dos responsáveis pela investigação, Charlie fará uso de seus conhecimentos para fazer vingança com as próprias mãos. Na foto, em passagem por red carpet, sempre exibindo seu estilo único.

Vernissage

Multiarte Galeria reuniu muitos nomes de expressão em noite de abertura da exposição "Dinheiro Vivo", do artista visual Vik Muniz. Max Perlingeiro e Victor anfitrionaram a prestigiada noite. Em sua passagem por Fortaleza, Vik também concedeu entrevista a mim, no programa Pause, disponível no Youtube O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer, conversa na qual ele fala sobre as obras que apresenta aos cearenses, seu processo criativo e o que aprendeu com a vida e a carreira. Presenças...

