Reconhecimentos e lances de uma disputada noite...

Foto: Lusca/ Divulgação Sabrina Sato: debate em Harvard

Noite da última sexta-feira, histórico Teatro São José, Centro, recebeu solenidade de entrega da Medalha Iracema. Logo na porta, inúmeros seguranças particulares, denotando o acúmulo de poderosos ali presente.

Muitos rostos novos na seara pública, é a gestão Evandro Leitão "dando as caras". Comecei papeando com o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme Sampaio, sempre com um ar de galã da política, depois abracei a secretária da Cultura do Município, Helena Barbosa, uma das gestoras de maior evidência nesse início de mandato, embora à frente de uma pasta com orçamento inexpressivo.

O POVO esteve representado pelo diretor de Estratégia Digital do Grupo, André Filipe Dummar, um dos competentes guardiões do DNA da Casa. Eu e ele, por coincidência, com gravatas em tom azul rei, "Bic", que defini como Azul O POVO. Também da Aguanambi 282, a editora-executiva de Economia, Beatriz Cavalcante, e a gestora de Estratégia e Relacionamento, Adryana Joca.

Homenageados com a comenda chegaram no horário marcado. Empresário Ivens Dias Branco Júnior, coreógrafa e fundadora da Edisca Dora Andrade e padre Rino Bonvini estavam em seus assentos com os respectivos convidados das famílias.

Enquanto eu aplacava a fome com quitutes volantes pré-cerimônia da Fashion Gourmet, adentra a comitiva política da noite, com mais de uma hora de atraso do horário previsto no convite. Prefeito Evandro à frente com Cristiane (muito sóbria de verde claro com rendas do Ceará), vice-prefeita Gabriela Aguiar (de tubo preto e coque alto) com marido Cláudio Leite, ministro da Educação Camilo Santana, primeira-dama do Estado Lia Freire, presidente da Câmara Municipal Léo Couto com Gabriella Ventura, de azul claro - meio lady-like fashionista e mules brancas altíssimas -, e ainda o ex-senador Júlio Ventura.

O teatro do poder é muito satisfatório de acompanhar. As pessoas se revelam demais. É como uma criança perante uma mesa de doces. Daí que a chegada dos donos das canetas causou aquele alvoroço de antigos e neoaliados, papagaios de piratas e afins... Faz parte.

Para compensar o horário avançado de início da solenidade, vale aplaudir os quatro discursos, do prefeito e dos três homenageados, todos na medida do tempo e da emoção e claros em suas mensagens.

Seguem registros... mais fotos na página especial do domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Rayssa Ciriaco e Lucca e Luciano Dias Branco e Beatriz Figueiredo (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante, Artur Bruno, Honorio Pinheiro, Osmar e Victor Ximenez Pontes (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda, Filipe Dummar e Ivens Dias Branco Junior (Foto: JoaoFilho Tavares)Rayssa Ciriaco e Lucca Dias Branco (Foto: JoaoFilho Tavares)Leo Couto e Gabriella Ventura (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciano Dias Branco e Beatriz Figueiredo (Foto: JoaoFilho Tavares)Tin Gomes, Camilo Santana, Evandro Leitão e Cristiane, Gabriella Aguiar e Cláudio Leite, Adryana Joca e André Filipe Dummar (Foto: JoaoFilho Tavares)Camilo Santana, Evandro Leitao, Ivens Dias Branco Junior, Dora Andrade, Padre Rino, Cristiane Leitão e Gabriella Aguiar (Foto: JoaoFilho Tavares)Adryana Joca e Carolina Monteiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Claudio Dias Branco e Lucinha Pinheiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda, Beatriz Cavalcante, Adryana Joca e Filipe Dummar (Foto: JoaoFilho Tavares)Cristiane Leitão, Regina Dias Branco e Evandro Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivens Dias Branco Junior, Evandro Leitão, Dora Andrade e Padre Rino

Zoom

Foto: Lusca/ Divulgação Sabrina Sato: debate em Harvard

...E quem participou de painel, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi a apresentadora Sabrina Sato. Junto com outras celebridades brasileiras, como Ana Maria Braga e Rodrigo Faro, ela integrou programação sobre o futuro da televisão e o papel dos comunicadores em um mundo cada vez mais digital e descentralizado. "Hoje, comunicar vai muito além do tempo de tela. É sobre gerar identificação, criar vínculos e estar presente de forma verdadeira em diferentes plataformas", afirmou. Para a ocasião, apostou num terninho nada básico.

Estilo

Foto: Divulgação Skyler Emílio Guerra e Bruno Gissoni

Emílio Guerra, CEO da marca masculina Skyler, em registro com o ator Bruno Gissoni. Artista é o garoto-propaganda da coleção outono/inverno da marca masculina do Ceará para o Brasil, filmada e fotografada no Rio de Janeiro. Inspirada no estilo europeu — clássico, limpo e bem construído —, nova linha propõe uma releitura contemporânea de peças e códigos tradicionais do vestuário masculino, embalada pelo conceito de quiet luxury, menos é mais.

Mercado

Foto: divulgação Maurício Filizola, o presidente da Febrafar Edison Tamascia, Laura Paiva.

Presidente da Rede de Farmácias Santa Branca, Maurício Filizola, atual diretor do Sincofarma e da CNC, participou ao lado da esposa, Laura Paiva, vice-presidente da Santa Branca, do Encontro Anual da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias, São Paulo. Ambos farmacêuticos e representando o setor no Ceará, integraram a reunião das 70 redes associadas à Federação, que juntas somam mais de 17 mil farmácias no País. Na foto, Maurício Filizola, o presidente da Febrafar Edison Tamascia, Laura Paiva.

Semana Santa

Foto: divulgação Padre Eugênio Paccelli

Padre Eugênio Pacelli lança duas novas obras: "Unidos no Senhor" e "Tempo de Pausa e Calma". O primeiro livro é inspirado em sua experiência no acompanhamento de casais do Movimento Amare e a segunda traz um compilado das reflexões do padre na Noite da Misericórdia. As obras estão à venda durante as celebrações na Cristo Rei.