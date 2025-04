Coelhinho da Páscoa chegou..., mas não teve...

Foto: Pexels / poliana paliari Nesta Páscoa, quem quer economizar ou apostar na criatividade pode investir em receitas de ovos caseiros

Fiquei com tanta peninha...

...não se vocês viram. Mas repercutiu por esses dias nas redes (anti)sociais um vídeo no qual um pai, no supermercado com a filha criança, mostra para ela os preços dos ovos de Páscoa e conclui, de forma ríspida e para ganhar engajamento no seu perfil: "Filha, estou lhe mostrando isso para dizer que não existe Coelhinho da Páscoa na vida real e esse ano papai não vai conseguir te dar um ovo".

A declaração não foi exatamente com essas palavras, tentei resgatar e não encontrei, mas algo bem aproximado e neste sentido. A garotinha ficou, logicamente, deveras decepcionada... mais um trauma que levará para o resto da vida.

Como pai, embora discorde da postura, até entendo de onde pode vir esse espírito de revolta e a vontade de gritar para o mundo o quanto se tornou uma tarefa estressante, humilhante e revoltante fazer supermercado no Brasil.

Para além da inflação e dessa montanha russa nos preços dos alimentos, precisamos levar um dicionário de nutrição para entender o que estamos levando para casa. A indústria dos ultraprocessados, para conseguir baixar os preços nas gôndolas, vem, cada vez mais, criando itens que não são definidos com uma ou duas palavras, como "leite condensado", mas "mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido". Oi?

Essa onda de oferecer alimentos prontos em versões alternativas e mais baratas está cada vez abrangendo mais itens. Estão até chamando de "cafake", o "pó para preparo de bebida sabor café", saída para a imensa massa de brasileiros que não tem condições de pagar quase R$ 20 por um pacote do "original".

...E nesse hospício aberto que se tornou o Brasil e o mundo contemporâneo, cada vez mais cheio de profundas contradições, existe uma fila de espera pela chegada oficial do Monjaro ao País, agora com o aval da Anvisa.

Antes comercializada nas clínicas chiques do Meireles, à revelia das autoridades sanitárias e por valores acima dos quatro dígitos, a canetinha mágica e eficiente, que promete resultados ainda maiores do que o fenômeno Ozempic, encontra-se não no hemisfério oposto à sanha gananciosa dos novos e ainda mais prejudiciais ultraprocessados, mas do mesmo lado, o do business.

Enquanto a indústria explora nossa necessidade de sobrevivência, seja pela alimentação, pelo combate à obesidade ou ainda pela pura vaidade que faz o mundo de hoje girar, parecem andar cada vez mais distantes os interesses da sociedade e as decisões tomadas pelos donos do poder, institucional e financeiro.

O mundo, aliás, mediante todo o rebuliço causado pela guerra tarifária de Donald Trump, aparenta ensaiar uma desglobalização de mercados e fluxos. Chineses, revoltados com o cenário, revelam que as bolsas de grifes italianas e francesas saem, na verdade, dos galpões "xingling", antes de receber o selo de "autenticidade" Made in Italy, a ponta de um iceberg, seja comprovado ou não, mais enrolado que sushi de creme de galinha.

Quem vai nos salvar? Para as torcidas político-partidárias nacionais, há duas opções: um senhor de quase 80 anos, que não consegue mais ser a máquina política de outrora, e um outro senhor, inelegível, réu em julgamento por inúmeros crimes contra a Pátria e operado. (Nada neste parágrafo tem a ver com etarismo, me poupem!)

Onde estão as novas lideranças? Nas montanhas, participando dos grupos de neomachos, que pagam milhares de reais para se descobrirem em retiros de imersão cheios de gritos de guerra e técnicas de transe-coach.

Mas domingo é dia de Páscoa e sempre vem aquele espírito "belchioriano", segundo o qual "o novo sempre vem". Só que, dessa vez, vamos precisar adaptar o símbolo da vida e do renascimento quebrando uma barra ou abrindo uma caixinha de Bis, o "Easter Egg" não vai rolar... E o Coelhinho da Páscoa, este ano, faltou, mas não precisa espalhar...

Flores....

CULT

Foto: Celina Moya Villagarcia/ Divulgação Tetê de Alencar e o diretor da Fundação Antonio Perez, Jesus Carrascosa

Cearense radicada desde 1993 na Europa, a artista visual Tetê de Alencar, residente em Londres, vive momento de evidência no circuito museológico espanhol. No Museu Valenciano de Ilustração e Modernidade, ela apresenta o trabalho "Coragem", composto por um vitral gigante e uma pequena instalação, com curadoria de Amador Grino, reconhecido intelectual e escritor espanhol.

Obras de nossa conterrânea também estão expostas no Centro Contemporâneo de Cuenca, ligado à Fundação Antonio Perez. Lá, ela apresenta a exposição "Segredos e Intimidade". Detalhe: após encerrada a mostra, trabalhos farão parte do acervo permanente desse importante centro cultural.

No registro, Tetê de Alencar e o diretor da Fundação Antonio Perez, Jesus Carrascosa, tendo, ao fundo, uma de suas obras.

Vem aí!

Foto: Globo/ Divulgação Roberto Carlos fará show dia 13 de julho (domingo), às 20h,, no Iguatemi Hall

Dia 13 de julho, domingo, às 20 horas, icônico Roberto Carlos apresenta o show da turnê "Eu Ofereço Flores" no Iguatemi Hall. Artista começou 2025 se apresentando em Equador, Colômbia e Peru, fez o lançamento do "Além do Horizonte" no transatlântico Costa Pacífica, em 12 de março, e agora sai em turnê pelo Brasil e no Exterior. Cantor lançou em 2024 o EP e a turnê "Eu Ofereço Flores", apresentando sucessos de sua carreira.

Também ano passado, vale destacar, se apresentou nas principais cidades dos EUA, país que o colocou no ranking da Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público naquele país, ao lado de nomes como Elton John, Cher e o grupo de rock Kiss.

Abertura das vendas de ingressos, on-line (site Pixel Ticket) e físicas, na bilheteria do Iguatemi Hall, acontece nesta quinta-feira, 17, ao meio-dia.

Institucional

Foto: JoaoFilho Tavares Governador Elmano de Freitas com presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto; presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar; e diretor Financeiro, André Azevedo.

Governador do Estado, Elmano de Freitas visitou a sede do Grupo de Comunicação O POVO, onde concedeu entrevistas aos jornalistas na Redação e, logo após, participou de almoço na Presidência. Ele foi recebido pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar; pelo presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto; pelo diretor financeiro, André Azevedo (juntos na foto); e por demais diretores e jornalistas do Grupo.

Conexão Milão

Foto: divulgação Designer Roberto Dias em Milão

Designer Roberto Dias é mais um dos talentos do Ceará que esteve fazendo sucesso em Milão. O artista plástico expôs uma de suas peças na 63ª edição da Salone del Mobile Milano, uma das maiores feiras de mobiliário e design no mundo, realizada de 8 a 13 de abril, na Rho Fiera Milano. A obra, resultante de um projeto de reaproveitamento residual da fábrica do designer, a Tapetes By Kamy, ficou localizada no pavilhão 3 do Espaço Brasil da feira. Sucesso!

Últimas

Almoçando domingo no Grand Parrilla Praça Portugal, novo point gastronômico aldeotino, mesas distintas, Prisco Bezerra e Niedja, Gorete Pereira e Ana Liady Acioly com turma animada, cantor Paulo Sérgio Porto com a família, tributarista Sávio Brito (recuperando-se de lesão na perna durante temporada de ski) com a mamãe Sara Brito e o namorado David Rodrigues.

Diretores e sócios da Norral Contabilidade, Davi Vasconcelos e Paula Ohana celebraram sete anos de união com jantar romântico no Restaurante Esttaleiro.

Corredores todos em alerta após tentativa de assalto ocorrido no domingo, 13, durante prova de bacanas.

Nos dias 22 e 23 de abril, terça-feira e quarta-feira, às 18 horas, RioMar Fortaleza promove a segunda edição do RioMar Pra Elas, projeto que celebra a conexão entre moda e arte. Evento, exclusivo para convidados, acontecerá na Galeria do artista Juca Máximo, no Piso L2 (próximo à Tok & Stock), reunindo 17 marcas de moda feminina.