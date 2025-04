Missionária Ticiana de Paula é a entrevistada do programa Pause

Foto: divulgação Ticiana de Paula

Economista Alexandre Cialdini, secretário do Planejamento e Gestão do Ceará e colunista do O POVO, lançou na sexta, 11, o livro "A Trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: Da Gestação à Pandemia - Os Efeitos nos Estados Brasileiros", publicado pela Editora Alta Books.

Obra é fruto da pesquisa de doutorado do autor e traça um panorama das regras fiscais no Brasil e no mundo, com foco na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Durante apresentação e sessão de autógrafos, na Bienal Internacional do Livro do Ceará, autor conversou com o auditor fiscal da Receita Federal e diretor do Instituto Justiça Fiscal, Marcelo Lettieri, acerca dos desafios da LRF e do futuro das finanças públicas no Brasil. Registros...

Lançamento

Lançado na manhã do sábado, 12, no Náutico Atlético Cearense, o livro "Dr. Waldemar Alcântara: o médico e o político na memória social", do autor Gisafran Nazareno Mota Jucá, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e membro do Instituto do Ceará. Biografia do legado do médico foi desenvolvida através da parceria do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e da Fundação Waldemar Alcântara (FWA), marcando os 80 anos do ICC e os 40 anos da FWA.

Baseado no legado do médico, que pode ser descrito como uma das personalidades mais influentes da história política e da saúde pública do Ceará, a publicação perpassa por momentos marcantes de sua trajetória, marcada por iniciativas como o Sanatório de Maracanaú, a Faculdade de Medicina do Ceará, o Instituto dos Cegos e até mesmo o ICC. Presenças... Mais fotos na coluna especial do domingo e em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

Foto: George Sousa Ticiana de Paula é a entrevistada do programa

Em clima de Semana Santa, recebi, no programa Pause, a cantora e missionária católica Ticiana de Paula, um dos nomes de maior projeção no cenário da música cristã nacional. Numa edição excepcionalmente exibida não na costumeira sexta-feira, mas já a partir das 16 horas desta quinta-feira, 17, em virtude do feriado, a evangelizadora compartilha momentos marcantes de seu chamado para uma vida dedicada à fé. Pause pode ser conferido no canal do O POVO no Youtube, nos apps de áudio Spotify e Deezer e na TV aberta pelo 48.2.

Diretor de Negócios do Grupo O POVO, Alexandre Medina Néri e Morgana Morais reuniram a lista do coração para celebrar os 15 anos da filha Marina Néri. Com dress code "black & white" e tendo como mote da decoração a revista Vogue, "bíblia" das fashionistas de todo o planeta, jovem recebeu amigos para noite cheia de afeto e charme. Cenas...

Foto: divulgação Jade Romero e Marcelo Paz com Cafu

Ex-jogador Cafu reuniu legião de fãs no fim da manhã de domingo, 13, na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará. Capitão do pentacampeonato mundial participou da sessão de autógrafos de lançamento de sua biografia "A Saga de Cafu: O Grande Sonho" (2025, Trend), acompanhado da autora e esposa Mariah Morais. Na foto, o atleta com Jade Romero e Marcelo Paz, presenças de destaque.