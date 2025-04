Exposição e livro celebram obra e memória de Claudio Cesar

Foto: divulgação Chef pâtissière Dominique Guerin

Presidente do Instituto Claudio Cesar, Renata Guimarães apresentou, em 10 de abril, exposição de obras do célebre artista visual, assim como realizou o lançamento do livro "Claudio Cesar - O Que Muitos Não Viram". No Espaço Cultural da Cegás, mostra reúne cerca de 30 trabalhos — alguns deles inéditos — do pintor e escultor, que dedicou grande parte de sua trajetória à expressão artística.

Visitantes poderão conferir compilado de suas obras mais representativas, em narrativa que preserva e celebra um importante recorte de seu legado. "Claudio personificava a espontaneidade, impulsionado por uma urgência de expressão que parecia pressagiar a brevidade de seu tempo entre nós. Suas criações eram uma extensão autêntica de si, desenhando um universo kafkiano de absurdos. Pintava seu mundo sem restrições, movido pela curiosidade, uma característica fundamental de sua personalidade", resume a curadora da exposição Andréa Dall'Olio Hiluy.

Muitos nomes de expressão compareceram à noite de abertura da exposição, tendo Renata, que é filha do artista, na condução.

Presenças...

Alta gastronomia

Espaço externo do restaurante Mucuripe, do Hotel Gran Marquise, passa por completa repaginação. Projetado pelo arquiteto Racine Mourão, o "Varanda Mucuripe" promete instalações arrojadas, conexão com a natureza e uma extensão imagética entre o restaurante e o Oceano Atlântico. Previsto para iniciar a operação na primeira quinzena de maio, o novo ambiente resgata uma experiência que já foi sucesso do cinco estrelas no passado - o Chá da Tarde do Hotel Gran Marquise.

A proposta gastronômica é conceituada pelo parisiense e chef pâtissière Dominique Guerin, que promete generosa oferta de sobremesas e pães com iguarias e receitas francesas, em perfeita sintonia com chás de produção europeia, cafés especiais, além de vinhos e espumantes harmonizados ao menu.

Sobre monsieur Guerin, reúne em seu currículo prêmios como o de "Melhor Chef Pâtissier do Rio de Janeiro" pela revista Gula e "Personalidade Gastronômica" pelo guia Comer&Beber da Veja Rio. Também acumula passagens por hotéis cariocas como Intercontinental Rio, Le Méridien e o icônico Copacabana Palace. Promete!

Conexão Milão

No Salão do Móvel de Milão 2025, a Granos foi uma dos 148 marcas participantes durante os cinco dias de evento, na semana passada, visitando parceiros e captando tendências. Na foto, ao centro, o CEO da empresa, David Silveira, acompanhado de Luciano Mandelli, presidente da Tidelli, ladeados por Teresa e Francesco Missoni (irmãos Missoni).

Conexão Paris

Logo após participar da Bienal Internacional do Livro, a best-seller cearense Socorro Acioli seguiu até Paris para o Festival do Livro da Cidade Luz. No Grand Palais, a convite do Ministério da Cultura e da Embaixada do Brasil na França, ela participou de debate sobre literatura brasileira e sessão de autógrafos dos seus dois romances publicados na França pela Tropismes Editions. Brilha!

Medicina solidária

Islane Verçosa, oftalmologista e presidente do Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver), médicos João Borges (na foto), presidente da Sociedade Cearense de Pediatria; Ana Valéria, que está à frente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, e secretária Socorro França (Direitos Humanos) realizaram ação especial gratuita de saúde ocular no Shopping RioMar Fortaleza, em alusão ao Abril Marrom, campanha do Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância da saúde ocular e da prevenção da cegueira infantil.