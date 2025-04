Em alta na Netflix Brasil a série "O Jardineiro", produção espanhola de suspense estrelada pelo ator Álvaro Rico (foto) no papel do jardineiro Elmer. Incapacitado de sentir emoções após acidente na infância, ele se transforma em um frio assassino em série, manipulado pela mãe, vivida pela mãe Cecilia Suárez. Desde que estreou, seriado ocupa lugares de destaque no "Top 10" da plataforma, superando outras produções populares como o supracomentado "Adolescência" e "Pulso". Sobre Álvaro, ficou conhecido do grande público pela série "Elite", também da Netflix, mas ganha nova envergadura na carreira com o sucesso atual. Brilha!