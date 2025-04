Lançamento

Lançado na manhã de sábado, 12, no Náutico Atlético Cearense, o livro "Dr. Waldemar Alcântara: o médico e o político na memória social", do autor Gisafran Nazareno Mota Jucá, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e membro do Instituto do Ceará. Biografia do legado do médico foi desenvolvida por meio de parceria do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e da Fundação Waldemar Alcântara (FWA), marcando os 80 anos do ICC e os 40 anos da FWA. Registros...