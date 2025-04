Depois dos "CEOs" e siglas afins, desempregados são "unemployed people"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2025: Itens típicos da páscoa em supermercado de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Sinais dos tempos

...E aí, como se foram de Semana Santa, espíritos renovados?

Não sou a melhor pessoa para navegar, com vocês, nesse universo sacro-religioso, mas foi bem tocante e cheia de inspiração a entrevista que a missionária e cantora católica Ticiana de Paula nos concedeu para o programa Pause especial de Páscoa.

É válido e louvável o esforço que a pregadora faz no sentido de unir a realidade contemporânea, cheia de angústias e novas demandas, com a possibilidade de acolhimento e conforto proporcionada, para muitas pessoas, pelas vias da espiritualidade. (Confiram no Youtube O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer).

Interessante que, nessa onda holística-ortodoxa (com os dois pés na política e no business) que vem avançando sobre o mundo pós-pandêmico, até os cientistas, engenheiros e empreendedores do Vale do Silício & afins, antes completamente distantes de qualquer tema subjetivo ou filosófico, têm se revelado neo-engajados em igrejas e movimentos.

Espiritualidade virou "soft skill", termo que o mundo corporativo adotou para definir todas as habilidades extra-currículo, mas bem vistas pela turma cada vez mais exigente do RH.

Saindo das "churchies", mas seguindo nessa influência do inglês sobre nosso cotidiano, está cada vez mais difícil entender os cargos nos organogramas.

Dia desses recebi um contato de uma "Chief Happiness Officer" de uma marca brasileiríssima e fiquei me perguntado o que tal executiva gostaria de me apresentar. Pela tradução do posto, seriam modelos de felicidade?

Depois que o "CEO", de "Chief Executive Officer", se instalou no Brasil, da Faria Lima aos confins do País, virou status apresentar um "crachá" in english, sorry, mesmo que a corporação não tenha negócios nem mesmo com o Paraguai (sem demérito, apenas pela proximidade).

Daí que, nos almoços de network, é uma sopa de letrinhas como COO (Chief Operating Officer), CTO (Chief Technology Officer), CCO (Chief Creative Officer), CMO (Chief Marketing Officer), numa cacofonia difícil de entender...e aceitar.

Como diz um amigo do mercado financeiro, desses de coletinho XP, seria ótimo se, ao traduzir os cargos, os salários também se equiparassem a valores em dólar...Cala-te!

É a capacidade humana de inventar e reinventar suas próprias estripulias, santas ou mundanas, em jogadas de marketing (vazio) de forma a deixar tudo mais "comfort" e invernizado para todas as partes.

A famosa sexóloga Luciane Ângelo, colunista da Vogue, cunhou o termo "neomonogamia" para definir puladas de cerca pontuais. Sabe aquele rolê "lavou está novo"? Um lance, assim, "do nada", sem significados para além do rala-e-rola momentâneo, é uma vivência neomonogâmica. Em outras palavras, aconteceu, sem precisar virar manchete! Mas isso precisa ser acordado entre as partes, taokey?

É amigos, até o chifre virou "CLB", Casual Light Betrayal.

E para todos os fins...That`s ok!

Também adorei o termo "Depressão Funcional"...

É assim... você se sente na lama em múltiplos sentidos, precisaria parar e rever toda a vida, encarar uma terapia, reorganizar a existência, mas não vai "estar dando tempo", então você engole o choro, veste-se e vai trabalhar, fazer supermercado, cuidar da rotina.

Alguém por aí?

Vou indo... completamente e cada vez mais impressionado com o nível de nossos congressistas. Greve de fome como forma de protesto, expediente adotado pelo deputado federal Glauber Braga (PSol), é muito "LS", Last Season. Francamente...

Por aí sobraram ovos de chocolate? Aqui eles nem chegaram. Foi uma Páscoa de barras "bean-to-bar", mas cansei de traduções por hoje.

Flowerssssssss.............

Eco-imersão

Foto: BP/ Divulgação Eike Duarte e Nathalia com a filha Filipa no parque Arvorar

...E quem se divertiu pelo Arvorar, segundo parque do complexo Beach Park, foi o ator Eike Duarte acompanhado de Nathalia Vivacqua e da filha do casal, Filipa. A foto foi no "Arvorão", circuito entre as copas das árvores que combina trilhas aéreas e tobogãs. A experiência em família ainda incluiu uma visita aos aviários de imersão, que abrigam cerca de 250 espécies, entre aves, répteis e pequenos mamíferos, proporcionando um contato direto com a biodiversidade local. Sucesso!

Dia das Mães

Foto: Globo/ divulgação Fábio Jr. se apresenta em maio no Iguatemi Hall

Iguatemi Hall recebe, 10 de maio, véspera do Dia das Mães, show do cantor Fábio Júnior. Artista apresenta "Bem Mais Que Meus 20 Poucos Anos", espetáculo que celebra suas sete décadas de vida.

Projeto tem a trajetória de Fábio como fio condutor e transita por momentos importantes da carreira do artista com sucesso como "Pai", "Só Você", "Caça e Caçador", "Pareço um menino", "Alma Gêmea", entre outros. Para construir a linha do tempo, o show é dividido em blocos, cada um com um tema específico. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas, entre outros momentos marcantes.

Já o terceiro aborda a intimidade do artista com um material inédito e finaliza com um bloco especial repleto dos principais sucessos. Ou seja, uma noite inesquecível para fãs.

Institucional

Foto: Samuel Setubal Léo Couto e Dummar Neto

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Léo Couto (PSB) foi recebido na sede do Grupo de Comunicação O POVO, onde conversou com o presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto, e concedeu entrevistas a jornalistas da Casa, fazendo balanço da gestão à frente da CMFor.

Jubileu de Ouro

Foto: divulgação Coordenador de jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, Luciano Cesário, e a gestora geral da emissora, Fernanda Araújo, com Zenilda De Sena, presidente da CDL de Juazeiro do Norte

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Juazeiro do Norte celebrou 50 anos de existência em noite prestigiada por empresários, autoridades e imprensa. O coordenador de jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, Luciano Cesário, e a gestora geral da emissora, Fernanda Araújo, foram recepcionados no evento pela anfitriã, Zenilda De Sena, que preside a entidade há seis anos.

Saúde

Foto: arquivo pessoal Médico Manuel Rigo e a fisioterapeuta Aline Vasques

Aline Vasques, fisioterapeuta especialista no tratamento da escoliose, participou, nos dias 9 a 11 de abril, no Hospital Real Português (PE), do 3º Scoliosis Day: Simpósio Internacional de abordagens multidisciplinares em deformidades da coluna, com a presença do médico espanhol Manuel Rigo (com ela na foto), um dos maiores nomes da Escoliose no mundo, pela primeira vez no Brasil especialmente para o evento.