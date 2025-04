Megaevento reúne cúpulas das energias renováveis em Fortaleza

Foto: Nicolas Leiva/ Divulgação Alemão Florian Wessendorf é um dos destaques no Intersolar Summit Brasil Nordeste

Energia

Vem a Fortaleza, nesta quarta e quinta-feira, dias 23 e 24, o alemão Florian Wessendorf, um dos nomes de referência, internacional, em indústria solar. Executivo vem integrar a programação do Intersolar Summit Brasil Nordeste, evento voltado à geração solar e temas relacionados, no Centro de Eventos do Ceará.

Em sua quinta edição, iniciativa se consolidou no calendário do Nordeste, atraindo 100 empresas expositoras em um espaço de 7.500 m². São aguardados mais de cinco mil visitantes.

Palestrante do painel de abertura do evento, Florian Wessendorf é diretor executivo da Solar Promotion GmbH e da Solar Promotion International GmbH. Executivo é também o responsável pela conferência global e programação das feiras Intersolar e The Smarter na América do Norte, América do Sul, México, Oriente Médio e Índia.

Empresário Luís Carlos Queiroz (presidente do Sindienergia) e Jurandir Picanço (consultor de energia da FIEC) integram a grade da programação que, além da energia solar, tratará de temas como mercado de carbono, hidrogênio verde, armazenamento de energia, transmissão e eletromobilidade.

Para mais detalhes, acesse: https://www.intersolar-summit-brasil.com/nordeste.

Jubileu de Porcelana

Sessão solene, na Assembleia Legislativa, celebrou os 20 anos de atuação da Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados (Ceneged). Nascida no Ceará, empresa tem, atualmente, cinco mil colaboradores divididos em 12 estados e 30 milhões de usuários.

Foram homenageados, pelo Legislativo, o diretor-presidente do Ceneged, Renato Felipe; a sócia-fundadora e superintendente do Ceneged, Luciana Garcia Freiras; o sócio-fundador e engenheiro-técnico da Ceneged, Laércio Peixoto do Amaral; o contador-chefe da Plannea Contabilidade, Eduardo Wagner Lisboa; o eletrotécnico Elisânio Rodrigues; a leiturista Silvia Cristina Bernardo dos Santos e os colaboradores Raimundo Nonato Nascimento e Marineide de Sousa Rodrigues.

Deputados estaduais Marcos Sobreira (PSB) e Alysson Aguiar (PCdoB) foram os propositores. Registros...

Bonito, mas ordinário?

Foto: Globo / Renato Pizzutto Cauã Reymond

...E há poucas semanas de sua estreia triunfal, o remake de "Vale Tudo" na Globo tem dado o que falar e não é por conta do sucesso.

Revista Veja publicou que atriz Bella Campos, 27, a vilã Maria de Fátima na trama, teria reclamado a Paulo Silvestrini, diretor do folhetim, sobre a postura de Cauã Reymond nos bastidores dos sets de filmagem.

Ainda segundo a revista, o ator teria, nas palavras da protagonista, postura de deboche e displicência, com requintes de machismo e grosseria fora das câmeras.

A partir da publicação, outros canais da mídia de celebridades começaram a divulgar novas narrativas envolvendo o ator em intrigas com colegas de trabalho e ex-namoradas. Postagens de tom subliminar, nas redes sociais de artistas e ex-amores de Cauã, também vêm sendo interpretadas como indiretas contra o ator.

Li por aí de uma fã: "será que eu vou deixar de achar o Cauã bonito?". Cenas para os próximos capítulos...

Celebrar

Cybele Valente Pontes cercou-se, último dia 16, do carinho dos filhos José Carlos Pontes, Anisia Pontes Gurgel e Osmundo Filho, assim como dos muitos netos e amigos do coração, em elegante almoço, no Pipo, celebrando 90 anos. O clima de Páscoa deu o tom da decoração de Priscila Capelo e das delícias servidas, adoçadas pelo bolo da Dolce Divino. Competente Ivana Castro, que há décadas organiza os eventos da família, mais uma vez cuidou, com esmero, de cada detalhe. Segue Álbum de Família...

