E aí, quem vocês "papariam"?

...mas navegando pelas redes sociais, após a partida do marcante papa Francisco, tive a sensação de que eu era a única pessoa do planeta que não havia tido um encontro com o sumo pontífice.

De autoridades, como o ministro Camilo Santana, passando por executivos de alto escalão, como o CEO da Pague Menos Jonas Marques; profissionais liberais de expressão, como o cirurgião plástico Edmilson Pinheiro e família; incluindo fiéis de comunidades católicas, como a cantora Ticiana de Paula; geral postou seu momento com o grande líder religioso.

Teve até gente que, embora nem tenha ido a Roma, mas passado pelas redondezas na van da excursão, aproveitou para citar um vento diferenciado por estar próximo de onde residia um dos papas mais humildes e corajosos da história.

O Estado do Vaticano, enquanto segue com o luto, se vê diante de um dos conclaves mais estratégicos da igreja. Assistindo a expansão demográfica do protestantismo no mundo e a relação cada vez mais próxima entre a fé cristã e as pautas dos parlamentos internacionais, precisará definir com cautela o perfil de líder que conduzirá os rumos e posicionamentos do futuro.

Francisco foi aberto, carismático e ousou tocar em assuntos velados e desconfortáveis não apenas para a igreja, mas para o planeta e a sociedade, daí os lamentos das ovelhas que perderam o pastor acolhedor e empático, e a desaprovação de um setor mais radical do catolicismo.

Seu sucessor será mais conservador ou progressista? Mais espiritualista ou pragmático? Só tenham cuidado com a forma de tratar o tema. Ouvi numa varanda, repercutindo os nomes ventilados ao cargo, a seguinte "construção":

...registrando que pegou, super mal, entre os admiradores, a total ausência de manifestações de tristeza por parte do midiático padre Fábio de Melo.

No Ceará, onde realizou show de Páscoa na serra e celebrou missa no Aquiraz, o sacerdote não havia publicado, até a manhã de segunda-feira, 22, absolutamente nenhuma menção à passagem do pontífice.

Língua afiada: "Deve estar tomando conta da boneca bebê que ele adotou", publicou um internauta. De fato, o padre-cantor, recentemente, passou por uma simulação de adoção na MacroBaby, "Maternidade de Bonecas" na Flórida (certos lances sempre vêm de lá...). Justificou como sendo um ato em memória da mãe falecida, a quem sempre presenteou com bonecas.

Enfim... "ado, ado, ado, cada um no seu quadrado", já diria o funk, do tempo em que os artistas se preocupavam mais em entregar produtos culturais (mesmo que de qualidade duvidosa) ao invés de promover jogos de apostas na web.

Aliás, onde vai nos levar a "Betvirose"?

A compreensão dos riscos de endividamento dos mais pobres e da grande propensão ao desenvolvimento de vícios na jogatina já está posto faz tempo, a questão agora é a influência dessas empresas sobre o sistema de comunicação como um todo.

O famosíssimo youtuber Casimiro Miguel, da Cazé TV, relatou que, a preço de hoje, é inviável para um canal da plataforma de vídeos sobreviver sem a publicidade do questionável segmento.

Os resultados dos jogos de futebol também têm sido colocados em xeque mediante a investida - PESADA - desses grupos, sem falar nas "bets" criadas pelos próprios times, como a Flabet, do Flamengo.

É a "força da grana que ergue e destrói coisas belas", como já escreveu Caetano Veloso em "Sampa". E nesse quesito, dinheiro, dois pontos:

1. Na quinta-feira, 24 de abril, será lançado no Gran Marquise o Movimento SOS Guaramiranga, com o objetivo de mobilizar a sociedade cearense para uma atenção maior à preservação e desenvolvimento sustentável da Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço de Baturité. À frente, Assis Machado, Antonio José Mello, José Carlos Pontes, Ricardo Wagner Oliveira e Pio Rodrigues Neto, representando moradores, sitiantes, entidades, empreendedores e amigos da região.

2. Para onde vai o caro IPTU pago pelos condomínios alto padrão do Porto das Dunas? Nem vou entrar na questão do saneamento, que é mais complexa, mas as vias que levam ao Beach Park, nosso grande cartão postal, são de um impressionante descaso, assim como as outras ruas, só escapando, mesmo, a avenida central. Uma pena. Perguntar não ofende: será que esse desinterese se dá pelo fato de maioria dos proprietários de imóveis, ali, serem eleitores em Fortaleza? Prefiro pensar que não.

Vou indo para o meu "quadrado", recordando, com nostalgia, da encenação da Paixão de Cristo do Eusébio, um espetáculo aberto ao público e de muita qualidade.

Destaque especial para a Banda Sinfônica do Município, sob comando do maestro Walter Célio, que executou, com excelência, clássicos da música erudita e cristã para a multidão. Belíssimo!

E vocês, já viram o papa em Roma?

Paixão de Cristo

Empresárias Lucivanda Fernandes (Fazenda Santo Expedito) e Monaliza Cavalcante (Grupo Educacional Santa Maria) expressando sua fé católica por meio da atuação na Paixão de Cristo de Quixaba, promovida há anos por Silvania Mascarenhas. Moradoras da Serra da Ibipaba, as amigas foram a Aracati compor o elenco, Lucivanda como seguidora do Cristo e Monaliza como Maria.

AgroFashion

...E o estilo boho pegou a estrada e foi bater no velho oeste. O que antes se limitava a saiões com pegada hippie-chic e cintos de fivelas, ganhou mais apetrechos como botas e chapéus. O novo rolê fashion vem sendo tratado como "cowboy core" ou "neo-westernwear" e as grifes internacionais aderiram e colocaram suas propostas na passarela. Na foto, Kacey Lee Musgraves, cantora e compositora norte-americana de música country, uma das presenças no desfile do Outono 2025 da Ralph Lauren em NY.

Mercado

Vanderson Aquino (foto) apresenta, nesta quarta-feira, 23, o case de sucesso Mêntore Bank no Seven Experience Day, em Fortaleza. CEO e fundador do Mêntore, instituição de pagamento que movimenta R$ 60 bilhões por ano, executivo compartilhará insights sobre economia e inovação no setor financeiro. Business Dinner será na sede da Seven Motors, às 19 horas, restrito a convidados. Ao lado do empresário, o atleta premiado do vôlei brasileiro Giovane Farinazzo Gávio também palestra sobre Times de Alta Performance.

Contagem regressiva

Confirmado para os dias 24 a 27 de julho o festival-micareta Fortal. Evento segue no mesmo local, a Cidade Fortal (Avenida Aldy Mentor), e mais uma vez deve trazer milhares de turistas à Capital. Vendas iniciam nesta quinta-feira, 24, pelo site Efolia e na Central do Fortal no Shopping RioMar Fortaleza. Na foto, dois dos sócios da festa, Ênio Cabral e Pedro Neto.