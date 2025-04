De Maratona a bacanas em Flexeiras... quintou!

Foto: Pedro Martins/ Divulgação Daniel Grah para DLT

Maratona de Boston

Foto: Carlos Fernandes /@RolanaOrla José Ximenes na Maratona de Boston

Empresário José Ximenes experimentando aquele momento de superação que corredores conhecem bem: a conclusão de mais uma prova. No caso, o cabeça da rede de supermercados Frangolândia finalizava a icônica Maratona de Boston, nos EUA, prova que recebeu dezenas de corredores cearenses. O click é de Carlos Fernandes, do @rolanaorla, perfil pioneiro, no Instagram, na divulgação de imagens de atletas profissionais e amadores em treinos na Avenida Beira Mar. Inspiração.

Celebrar

Foto: FCO FONTENELE Dermatologista Melina Kichler foi entrevistada no programa Pause

Entrou nas quatro décadas de vida a requisitada e competente médica dermatologista Melina Kichler. Data foi celebrada com viagem em família. Tendo como pacientes algumas das mulheres mais evidentes de Fortaleza e do Sudeste, divide-se entre a Capital, onde tem consultório no LC Corporate Green Tower, e São Paulo, onde cursou parte de sua formação e segue atendendo na Clínica Maria Bussade.

Pedra fundamental

Foto: divulgação/WAY BILINGUAL SCHOOL No registro, Marcela Abreu, Manoela Abreu e Ari de Sá Neto, cabeças da Way Fortaleza, com Juliana Zero, na ponta, da Way São Paulo.

Empresário da educação, reconhecido nacionalmente pelo empreendedorismo aliado à inovação em sistemas e materiais pedagógicos, Ari de Sá Neto lança, nesta sexta-feira, 25, a pedra fundamental da Ways Bilingual School, a nova escola do grupo Arco Educação e a primeira unidade da rede no Nordeste.

Projeto ganha ainda mais força com a parceria das irmãs e sócias do projeto Manoela e Marcela Abreu, educadoras reconhecidas por sua sólida trajetória na educação básica e na gestão escolar.

Instalada no coração do Meireles, a Ways chega com a proposta de transformar a educação bilíngue e em tempo integral, oferecendo uma formação completa; acadêmica, emocional e global, para crianças e adolescentes.

A Arco Educação, maior grupo de educação básica da América Latina, prevê um investimento de R$ 40 milhões nos próximos anos para o crescimento da rede.

A estreia da Ways aconteceu em São Paulo, onde a primeira unidade iniciou suas atividades em 2025. Em Fortaleza, a nova escola abre as portas em 2026, prometendo marcar um novo capítulo na educação da cidade. Sucesso!

Presença

Foto: arquivo pessoal Henrique Garcia em evento na ONU

Por ocasião do Dia Internacional da Mãe Terra, último 22 de abril, advogado cearense Henrique Garcia participou da última "Reunião de Alto Nível", na ONU (NY), encontros que a organização realiza para discutir questões globais importantes com países membros.

Representantes de diversos países, pesquisadores e lideranças internacionais projetaram novos cenários para o desenvolvimento: mais justo, ecológico e em harmonia com a natureza.

Dedicado ao Direito Ambiental e atuando para uma incubadora de economia solidária com sede em São Paulo, Henrique contribuiu em debates sobre Direitos da Natureza, justiça climática e papel dos territórios na transição ecológica.

New basic

Foto: Pedro Martins/ Divulgação Daniel Grah para DLT

...E a moda masculina está numa fase clean & chic. As cores são sóbrias e as peças sem grandes detalhes ou logomarcas aparentes. A aposta está nos tecidos de qualidade superior e tecnológicos, garantindo ótimo caimento das roupas. Em suma, um minimalismo estratégico e que impõe presença. A foto é do modelo Daniel Grah posando para a coleção "Urbano Natural" da marca DLT. Detalhe para a t-shirt oversized, com malha estruturada, uma das tendências da temporada para eles. Sucesso!

Santa Flecheiras

Muitos bacanas escolheram Flecheiras para o feriadão. Durante o dia, belezas naturais e relax, à noite a badalação da Santa Flexeiras, maratona de festas, pé na areia, sob o comando da danadinha Clara Franck, que vem revolucionando o segmento de eventos e entretenimento no CE. Cenas...

