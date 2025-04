Guerra tarifária e bolsas made in China: rumos do mercado de luxo...

Foto: pague menos/ divulgação A cantora e compositora Alcione acaba de lançar a faixa "Pra Respirar".

Foto: arquivo pessoal Alexandre Leitão é um dos entrevistados no programa Pause

O mercado de luxo sempre é notícia. Seja pela extravagância, exuberância, ousadia, criatividade ou até bizarrice, tudo o que as grandes grifes internacionais produzem repercute entre quem pode consumir itens de alto valor simbólico agregado ou os simples admiradores e curiosos. Nas últimas semanas, contudo, dois fatos tornaram esse segmento bastante comentado, especialmente no Brasil.

O caso das xícaras Tânia Bulhões, com a revelação de que uma parte da produção era feita fora da fábrica da grife de louças; e, mais recentemente, a briga tarifária de Trump, rebatida com vídeos de chineses supostamente revelando, ao mundo, que as famosas bolsas de luxo francesas e italianas são feitas, em boa medida, por indústrias na China.

Para a gente entender mais sobre este segmento, que movimenta montantes gigantescos a cada ano e que, no Ceará e no Nordeste, tem um público leal e ávido por novidades, o programa Pause desta sexta-feira recebe o empresário Alexandre Leitão, diretor-executivo da Tânia Joias, rede de lojas cearense com mais de 40 anos no mercado de joias e relógios de luxo.

Alexandre é hoje um dos grandes nomes do mercado de luxo no Ceará, com profundo conhecimento em alta joalheria e, sobretudo, na alta relojoaria.

Também à mesa comigo, apresentador da atração, Pablo Guterres, curador e CEO do Grupo DNX, que envolve a Desconexo Design, DNX Hotelaria e Descomoveis.

Autógrafos

Com uma carreira artística que ultrapassa cinco décadas, Ednardo celebrou seu aniversário de 80 anos com o lançamento do livro "Ednardo - Papel, Pele & Pulso". Duas sessões de autógrafos, uma na Biblioteca Pública Estadual do Ceará e outra no Iate Clube (fotos) apresentaram a obra aos muitos amigos do artista e ao público em geral. Cenas... Mais fotos na coluna especial de domingo.

"Pra Respirar"

Icônica cantora e compositora Alcione acaba de lançar a faixa "Pra Respirar", canção-convite para desacelerar, valorizar momentos de pausa e enfrentar a vida com mais serenidade.

Diferencial: projeto une médicos, fisioterapeutas pulmonares e músicos profissionais para criar uma música inédita que, além de uma canção, funciona como exercícios de fisioterapia pulmonar para prática e fortalecimento do sistema respiratório e terapia complementar ao tratamento de doenças respiratórias.

Novo trabalho faz parte da iniciativa "Música pra respirar", desenvolvida pela rede de farmácias Pague Menos em parceria com a junta médica do Projeto Brasil Sem Alergia.

Juntos, transformaram exercícios de fisioterapia pulmonar em música para auxiliar no tratamento da maioria das doenças respiratórias, tendo cada nota, pausa e respiração pensada para auxiliar o fortalecimento pulmonar, tornando o tratamento mais leve, acessível e prazeroso. Aplausos!

ACL: posse

Escritor, professor e ator, Ricardo Guilherme tomou posse na cadeira número 33 da Academia Cearense de Letras (ACL). Assento tem o escritor cearense Rodolfo Teófilo como patrono e foi ocupada até agosto de 2024 pela pesquisadora Noemi Elisa Soriano Aderaldo, docente da UFC.

Muitos nomes de expressão, sobretudo da intelectualidade, compareceram à cerimônia de posse, realizada no último dia 15 de abril, sob condução do presidente da entidade, Tales de Sá Cavalcante. Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Brasil Conference

Arthur Fiuza e Clara Carvalho compuseram comitiva de cearenses no Brasil Conference, em Boston, EUA. Com ampla programação na Universidade de Harvard e no MIT, encontro reuniu nomes de expressão do business e das finanças, como o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann e os colegas cariocas Tomás Bosch e Heitor Chaves. Registros...

