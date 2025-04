Academia Cearense de Letras recebe novo "imortal"

Foto: CHARLEY GALLAYGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP Livia Nunes no Fashion Trust U.S. Awards 2025

Escritor, professor e ator, Ricardo Guilherme tomou posse na cadeira número 33 da Academia Cearense de Letras (ACL). Assento tem o escritor cearense Rodolfo Teófilo como patrono e foi ocupada até agosto de 2024 pela pesquisadora Noemi Elisa Soriano Aderaldo, docente da UFC.

Muitos nomes de expressão, sobretudo da intelectualidade, compareceram à cerimônia de posse, realizada no último dia 15 de abril, sob condução do presidente da entidade, Tales de Sá Cavalcante.

No atual corpo de acadêmicos da ACL estão nomes como Sânzio de Azevedo, José Murilo Martins, Vera Moraes, Tales de Sá Cavalcante, Marly Vasconcelos, Angela Gutiérrez e Beatriz Alcântara. Fundada em 15 de agosto de 1894, a ACL é a mais antiga das academias de letras do Brasil.

A sede da instituição, localizada no Centro de Fortaleza, é chamada de Palácio da Luz. Angela Gutiérrez, autora de "O Mundo de Flora", empossada em 2019, foi a primeira mulher a presidir a ACL.

Presenças...

Evidência



A convite da chique & moderninha Cult Gaia, a influenciadora brasileira Livia Nunes brilhou num dos eventos mais badalados da cena fashion norte-americana, o Fashion Trust US. Em formato de jantar de gala, evento reúne nomes de alto quilate na moda internacional para jogar holofotes sobre os novos e promissores talentos da moda nos EUA. Assim, Livia dividiu a mesa com Cara Delevingne e a fundadora e diretora criativa da "Cult", Jasmin Larian. Também presentes, Hailey Bieber, Fergie, Kate Hudson, Laverne Cox, Zooey Deschanel, Lisa Rinna, Kerry Washington, Nicky e Kathy Hilton e o estilista Jeremy Scott. Faltou tapete e holofote para tanta badalação. Para noite, ela apostou num pretinho nada básico. Brilha!

Lançamento

Com uma carreira artística que ultrapassa cinco décadas, Ednardo celebrou seu aniversário de 80 anos com o lançamento do livro “Ednardo – Papel, Pele & Pulso". Duas sessões de autógrafos, uma na Biblioteca Pública Estadual do Ceará e outra no Iate Clube apresentaram a obra aos muitos amigos do artista e ao público em geral.

Mais que uma publicação biográfica, o livro revela as diversas vertentes deste multiartista cearense, com criações na música, mas também em outros campos da cultura, como as artes visuais, expressas em pinturas, desenhos e fotografias, e a literatura, com suas crônicas, seus poemas e outras criações. Cenas...