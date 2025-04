Com uma carreira artística que ultrapassa cinco décadas, Ednardo celebrou seu aniversário de 80 anos com o lançamento do livro "Ednardo - Papel, Pele & Pulso". Duas sessões de autógrafos, uma na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) e outra no Iate Clube apresentaram a obra aos muitos amigos do artista e ao público em geral.

Mais que uma publicação biográfica, o livro revela as diversas vertentes deste multiartista cearense, com criações na música, mas também em outros campos da cultura, como as artes visuais, expressas em pinturas, desenhos e fotografias, e a literatura, com suas crônicas, seus poemas e outras criações. Cenas...