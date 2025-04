Mercado aplaude case de sucesso em jantar empresarial

Foto: ARTURO HOLMESGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP Lady Gaga chega ao Brasil nesta segunda-feira

Muitos nomes de expressão, sobretudo do setor empresarial, compareceram ao Seven Experience Day, evento promovido pela Seven Motors, revendedora de alto padrão em Fortaleza. No palco, empresário Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank, compartilhou o case de sucesso da instituição, que se tornou uma das empresas que mais cresce no país, com projeção de R$ 300 milhões em lucro em 2025.

Reconhecido como referência no setor de instituição de pagamento e voz jovem no cenário empresarial brasileiro, ele abordou não apenas aspectos da corporação, mas da economia nacional de forma mais ampla e de interesse geral dos presentes.

Também em evidência, na condição de palestrante, o atleta premiado do vôlei brasileiro Giovane Farinazzo Gávio com o tema: "Times de Alta Performance".

Sobre o Mêntore, de 2021 pra cá tem crescido exponencialmente no mercado e ocasionou a necessidade de mudar sua sede para o maior centro empresarial da América Latina, São Paulo. Hoje a instituição transaciona R$ 60 bilhões/ano em operações e deve lucrar R$ 300 milhões este ano. Presenças...

Vem aí!

Aguardada nesta segunda-feira, 28, no Brasil, a diva pop Lady Gaga (foto). Cantora e performer se apresenta em Copacabana, no Rio de Janeiro, em mais uma ação da prefeitura em parceria com grandes patrocinadores da iniciativa privada. A política de grandes shows consolida-se como uma das marcas das gestão de Eduardo Paes, que já trouxe Madonna em show e os irmãos Caetano e Bethânia na virada do ano. Por esses dias, revelou o desejo de ver nas areias da Cidade Maravilhosa a banda U2 e a outra estrela do pop Beyoncé.

União

Histórica e belíssima Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, São Paulo,, foi cenário para a união da dinâmica defensora pública Kelviane Barros com o requisitado tributarista Hugo Segundo Machado. Ao fim da tarde, casal trocou votos com a presença de amigos do Ceará e outras procedências, além das famílias. Após "sim", segiu-se elegante e animada festa. Para a posteridade...