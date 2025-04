Encontrei o modelo do papa perfeito!

Foto: divulgação tresemmé Maria Bethânia e Sabrina Sato

Eu queria tanto...

...arrumar um curso desses de R$ 19,90 da internet, que prometem destravar tudo na vida da pessoa, quase um "call" com a Nossa Sra. Desatadora dos Nós ou São Judas Tadeu, o das causas impossíveis...

Sei lá, dar uma guinada global, entendem?

Tipo como o que acontece quando um 40 arruma um novo amor, de preferência com menos idade. Funciona como um batismo nas águas do mar da juventude, um renascimento.

Tenho um conhecido que, após longos 20 anos de união, casamentão aldeotino, encantou-se por "uma criatura", como diria minha saudosa mãe, e iniciou um processo de auto-coach, a dois.

Entrou no Ozempic, perdeu logo 20kg para começar. O cabelo - antes, lambido, estilo Seu Batista, da "Escolinha do Professor Raimundo" - cresceu, ganhou topete alisado, ceras caras de barbearia no Meireles.

A camisa xadrez manga curta de paizinho de escola se transformou em "look" monocromático - sem barriga - completamente ajustado ao novo "shape". Até o perfume mudou. Meu nariz canino antes sentia aquelas colônias com cheiro de vovô, sabem, como o Acqua di Parma Quercia? Musgo de carvalho, bergamota, gerânio, um lance "morri, mas estou aqui, banhado". Agora, é todo de Sauvage, o ultra sensual da Dior (acho doce demais), até de dia.

Engraçado... ao passo em que um divórcio leva, em boa medida, o patrimônio adquirido ao longo da vida, um ou uma "new love" parece como a chegada de um bebê na família, em muitos casos, traz prosperidade... obviamente quando não se trata de um golpe financeiro, abafem...

Só sei que, por esses dias, os tais pombinhos (leiam com inveja, assim como eu) manifestaram nas redes sociais "saudades de Paris", fazendo com que eles cometessem "uma loucura" - ui! Pegaram um voo para passar 48 horas na Cidade Luz, tempo suficiente para "renovar todas as energias", escreveu ela.

Qual o casal, após anos de união, consegue "sentir saudades" e fugir pelo menos para Icaraizinho de Amontada por dois dias, em plena terça-feira? Ainda mais com filhos e uma vida burocraticamente estruturada.

Só de pensar em ir ao Porto das Dunas já dá preguiça...

É a bagagem dos pais e das crianças, a farmacinha dos remédios, a frasqueira com todos os filtros solares, hidratantes, o xampu da mulher, o do homem, o da filha... Livros, computador para garantir o trabalho extra do fim de semana, o chapéu de palha, que precisa ir na mão para não amassar... Isso quando os sogros e sogras não participam do "rolê" family.

Os neo-amantes não, eles são livres até nos trajes!

Ela coloca um biquíni (cortininha) com um short de alfaiataria meio frouxo, ele uma t-shirt branca, gola V, com uma bermuda surfista (que agora entra) e saem de havaianas nos pés com o vento no cabelo, nada pesa...

Acho que já estou me complicando com esse texto, matrimonialmente falando, melhor sair dessa vibe e ir para as despedidas do papa Francisco, o sumo pontíficie que, definitivamente, não é unanimidade entre católicos...

Tem um grupo de WhatsApp "lacolá" no qual, quase diariamente, são postadas rezas e fotos de santos católicos. Eles até se organizam para procissões nas paróquias. Por lá, pelo menos, a notícia do falecimento ainda não chegou.

É muito interessante a forma como a polarização política, expressão cansada, mas que não nos larga, conseguiu moldar personalidades. Até gente defendendo o caça-marajás Fernando Collor, preso, deve existir, nesse mundo onde realidades e fantasias (criadas para manipular mentes) se misturam com absoluta facilidade. Até profeta mirim, de 14 anos, consegue ludibriar adultos, CHOCANTE.

A preço de hoje, para o Vaticano voltar a ter uma liderança mundial respeitada e ouvida por todos os que professam a fé católica, precisaria fazer um site de customização papal com Inteligência Artificial. O fiel entra e sai escolhendo as opiniões que ele deseja que o novo papa defenda sobre os inúmeros assuntos que mobilizam o mundo atual.

Estou mentindo?

Vou indo, em busca do tal curso de "descarrego total", já que o banho de mar não tem mais surtido efeito e não tenho como cometer uma loucura e ir passar, nem que seja 24 horas, completamente longe da realidade...

"Fleurs..."

Na real

Aplausos e prêmios para a Agência Out Off Office (OOO), responsável pela campanha da Tressemé, veiculada em vários meios de comunicação desde a semana passada. Não obstante a proeza em reunir duas das personalidades públicas mais famosas do Brasil, ousou expor a verdade e a autenticidade - dois valores cada vez mais raros no mundo atual - contra seu próprio produto.

Nos vídeos, Maria Bethânia interage com Sabrina Sato, falando sobre cabelos, e declara: "Não usarei". O contexto rendeu uma série de desdobramentos, tornando-se uma espécie de programete temático sobre os fios. A respeito do produto, usa quem quer, a diva da MPB dispensa, a musa da Sapucaí promete aderir. E ok, cada uma na sua. Adorei!

Agenda & brinde

Último fim de semana, em Fortaleza, esteve o prefeito do Recife, midiático João Campos. Veio para a Convenção Estadual do PSB, liderada pelo presidente reconduzido, Eudoro Santana, e o 1º vice-presidente, Cid Gomes, que já defendeu o nome do pernambucano para a Presidência da República quando o gestor tiver atingido a idade mínima para o cargo, 35 anos.

Agenda paralela, João Campos foi recebido, pós-convenção, pelo ex-senador e empresário Júlio Ventura e pelo executivo Leonardo Dall'olio na sede do Grupo Carmais que, além de Fortaleza, tem lojas em Natal e Teresina. Expansão pelo Nordeste à vista?

O encontro, regado a uisquinho e afins, também foi marcado pela celebração do aniversário de Cid (62 anos), que ganhou bolo surpresa e abraços de nomes políticos como Bismarck Maia, Manoel Linhares, os deputados Guilherme Bismarck e Tin Gomes, dentre outras presenças. Coincidência fashion: anfitrião e gestor pernambucano calçavam o mesmo tênis, da marca On (hype entre bacanas), mudando apenas as cores.

No registro, Leo, João e Júlio.

Mercado

Supermercado Guará inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 28, sua nova unidade no Pátio Água Fria, na Avenida Washington Soares. Com a loja, a rede consolida sua presença em mais uma região da Cidade e soma dez estabelecimentos. Além do mix de produtos, que inclui hortifruti, açougue, padaria, mercearia, entre outros setores, os clientes também encontram uma sede da Empório do Pão. No registro, Flávio Figueiredo, diretor do Supermercado Guará.