Presenças, Maratona de Londres e afins...

Foto: Arezzo/ Divulgação Silvia Braz retorna a Fortaleza para lançamento de coleção com a Arezzo

Presença

Foto: divulgação Alfredo Soares e Daniel Demétrio

M7 Soluções Financeiras realizou mais uma edição do projeto "Set da M7", série de debates sobre economia, inovação e empreendedorismo com personalidades de destaque no cenário nacional. Convidado especial foi Alfredo Soares, cofundador e mentor do G4 Educação — plataforma de ensino voltada à formação prática em vendas, gestão e crescimento empresarial. Reconhecido como um dos principais nomes do empreendedorismo brasileiro, Alfredo compartilhou experiências sobre liderança, digitalização e estratégias de expansão nos negócios. No registro, com Daniel Demétrio, sócio-fundador da M7.

Vide Pause

Foto: George Sousa Alexandre Leitão e Pablo Guterres

Diretor-executivo da Tânia Joias, empresário Alexandre Leitão, e o CEO e Curador do Grupo DNX, Pablo Guterres, foram meus convidados da última edição do programa Pause. À mesa, os cenários, tendências e valores do mercado de luxo contemporâneo. Das feiras internacionais da alta joalheria e relojoaria, passando pelos salões de design, até chegar aos produtos que fazem a cabeça dos cearenses, foi uma conversa ampla e cheia de informações para quem tem afinidade com o segmento. Disponível no Youtube do O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Maratona de Londres

Foto: arquivo pessoal Mariana e Idézio Rolim

Em Londres, para a famosa maratona da capital inglesa, entre prédios centenários e cartões postais britânicos, Maryana e Idézio Rolim. Casal percorre o planeta sempre com os tênis na mala, conhecendo as cidades da melhor forma, correndo. Inspiram!

Jubileu de Diamante

Sessão Solene, na Assembleia Legislativa, celebrou os 75 anos do Colégio Tiradentes. Proposta pelo deputado estadual Guilherme Sampaio, homenagem reuniu familiares dos fundadores da escola, José Maria Bandeira (in memorian) e Doralice Figueiredo Barbosa (in memorian), professores, colaboradores, alunos e ex-alunos. Em sua fala, parlamentar destacou a importância do colégio na formação de várias gerações de estudantes, além do caráter pioneiro na preparação para concursos públicos. Registro...

Foto: Rafaella Girão/ Divulgação Rodrigo Barbosa e Raphael Barbosa (filhos de José Maria Bandeira Barbosa (in memoriam), fundador do Colégio Tiradentes); Joyce Maria Barbosa de Pádua, representando Doralice Figueiredo Barbosa (in memoriam); Guilherme Sampaio; Sâmia Silva Gomes, representando Antônio Sousa Gomes, o professor Toni (in memoriam); Welles Freire Ximenes e Meireluce Rocha Cavalcanti

Ela chegou!

Foto: Arezzo/ Divulgação Silvia Braz retorna a Fortaleza para lançamento de coleção com a Arezzo

Hoje, em Fortaleza, para brunch com clientes da Arezzo (loja Iguatemi Expansão), a influenciadora digital e comunicadora Silvia Braz. Vem apresentar, ao lado de Tane Albuquerque, filhos e netas, a coleção da marca de calçados e acessórios pensada para o Dia das Mães.

Conectada com o mundo de alto padrão e luxo, Silvia consegue transmitir, com leveza e naturalidade, as informações de moda, produtos e marcas com as quais trabalha, numa fluência longe de qualquer ostentação ou afetação. Inteligente, também atrai por seus comentários, desabafos e dicas, sem falar na beleza estonteante. Brilha!

Memória

Academia Cearense de Letras (ACL) inaugurou, na manhã do sábado, 26, o anexo do Palácio da Luz com réplica do Café Java, tradicional estabelecimento da Praça do Ferreira onde nasceu o movimento Padaria Espiritual. Prefeito Evandro Leitão (PT) e presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, apresentaram também o novo jardim do prédio histórico, que passou por revitalização em homenagem ao legado literário cearense. Presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Ticiana Studart, Helena Barbosa, Luisa Cela, Cristiane e Evandro Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Tales de Sá Cavalcante, João Melo e Artur Bruno (Foto: JoaoFilho Tavares)Fabio Zeck, Fernando Negreiro, Hélio Leitão e Leonardo Rezende (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernanda Denardi e Jaqueline Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Autoridades com o presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, na inauguração de anexo do Palácio da Luz (Foto: JoaoFilho Tavares)Adriana Almeida e Leda Maria (Foto: JoaoFilho Tavares)Bernadete e José Augusto Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Célia Leite e Fátima Duarte (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniela, Beatriz e Lúcio Alcântara (Foto: JoaoFilho Tavares)Cristiane Leitão, Jaqueline Cavalcante e Bernadete Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Durval Ayres, Roberto Machado e Batista de Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Eduardo e Marilena Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Emília Buarque (Foto: JoaoFilho Tavares)Evandro Leitão, Tales de Sá Cavalcante e Leo Couto