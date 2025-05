O futuro do trabalho? Jogo a bola para vocês!

Foto: divulgação Roberta Rosalba, da Confitê

E a falta de noção...

..."chegou, chegando", mais uma vez, com a suposta camisa da Seleção Brasileira na versão vermelha para a Copa de 2026. Seria uma homenagem ao pau brasil (duvido muito), como afirmam alguns?

Em a CBF bancando o "mood" petista - não tem como associar ao Natal ou a outra referência, "sorry"- , teremos jogos mais "animados" do que o normal. Já pensou?

Vai precisar de esquema extra de Polícia e equipes plantonistas de mediadores de conflitos para as brigas nas casas e bares. Melhor nem pensar nisso...

...ainda mais que hoje é feriado, Dia do Trabalho, e muita gente se junta naquele almoção com tios, primos - hello, picanha, te espero ainda! -, sempre cabendo muita cautela nos assuntos à mesa.

Pensei bastante sobre o que escrever acerca dessa data, mas percebo que estamos no meio de uma transição tão veloz, que deixa qualquer análise limitada e datada por três aspectos: econômicos, geracionais e tecnológicos.

Como pregam muitos analistas, a geopolítica anda em polvorosa trumpista, tornando qualquer previsão um tiro no escuro. Sem estabilidade, mínima, não há planejamento e vislumbre do que acontecerá nas economias. Daí os investidores ficam receosos e o caldo prestes a entornar.

A "tchurma" que ascende ao mercado não está disposta a vender sua vida e nem projeta décadas num mesmo lugar. É a era da fluidez nas relações, endereços, contratos, amores. De fixo, mesmo, só a plantinha (jiboias caindo sobre os livros de Socorro Acioli), já que gatos e cachorros se movem dentro dos apês.

E a Inteligência Artificial, esse fantasminha que horas acolhe e ajuda e em outras assusta e ameaça, ainda está mostrando a que veio... garras digitais.

Nesse contexto, pergunto: vocês preveem um futuro laboral mais solidário, justo e colaborativo?

Aguardemos cenas dos próximos capítulos, sem deixar de registrar saudades do antes onipresente ESG que, do nada, sumiu das reuniões. Também pegou virose?

Flores...

Presença

Renata e Tasso Jereissati prestigiaram aniversário de 95 anos do ex-presidente José Sarney, na última quinta-feira, em São Luis. Um dos personagens mais marcantes da política no Brasil, ele celebrou a data em evento na Fundação da Memória Republicana Brasileira, no Convento das Mercês, e reuniu autoridades, familiares e amigos que marcaram sua trajetória. Na foto, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, Roseana Sarney, José Sarney, Renata Jereissati e Tasso Jereissati.

Mercado

Vice-presidente industrial e comercial da Cerbras, Mariana Mota participa da Coverings 2025, uma das mais importantes feiras internacionais dedicadas ao setor de pisos, revestimentos cerâmicos e pedras naturais. O evento teve início na terça-feira, 29 de abril, e segue até o dia 2 de maio no Centro de Convenções do Condado de Orange, em Orlando, Flórida (EUA).

A Coverings reúne anualmente milhares de distribuidores, varejistas, fabricantes e empresários de diferentes países, sendo uma plataforma estratégica para a apresentação de tendências, lançamentos e a realização de negócios no setor. No estande da empresa cearense, localizado na ala Brasil, visitantes poderão conferir um portfólio diversificado com mais de 100 produtos de diferentes linhas e tipologias. Sucesso!

Oratória

Influenciadora digital e especialista em comunicação Cíntia Chagas, com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, realiza em Fortaleza a palestra “Oratória da Elegância” no dia 5 de maio, no Iguatemi Hall. O evento integra a programação do evento Dinastia e abordará técnicas de comunicação eficaz, autoconfiança e elegância no discurso. Ingressos à venda no Sympla.

Novo café



Aberto, dentro da Maison Casa Freitas, o charmoso Café Confité, novo empreendimento da empresária Roberta Rosalba. Com mãos mágicas (sem exageros) para a gastronomia, ela consolidou a marca Confité como sinônimo de alta qualidade, bom gosto e excelência no serviço, com um extra: criatividade e ousadia. Muitos dos pratos do cattering deluxe são criações exclusivas. No novo espaço, fãs poderão degustar sucessos das festas como as coxinhas sem massa de carne de sol e caranguejo, quiche de queijo do reino com geleia de pimenta, os choux de rosbife, camarão e lombo, taça brownie de pistache com mousse de chocolate meio amargo, pavlova de morango, dentre outras delícias. Salivei...

SOS Guaramiranga

Nomes de expressão da sociedade civil e do empresariado cearense se uniram, no Hotel Gran Marquise, para o lançamento do movimento "SOS Guaramiranga", no Hotel Gran Marquise. O evento, que contou com a palestra do biólogo Fábio Nunes, ressaltou o compromisso dos membros presentes com a preservação da Área de Proteção Ambiental (apa) do Maciço de Baturité. Diretoria da Associação "SOS Guaramiranga" é composta por Antônio José Mello, Assis Machado, César Montenegro, José Carlos Pontes, Ricardo Wagner Oliveira e Pio Rodrigues Neto; além do Conselho Consultivo formado por Ivan Bezerra, Lúcio Alcântara e Roberto Macedo. Presenças...