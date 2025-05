Chuva de bênçãos

Foto: STEFANO RELLANDINIAFP Desfile Chanel Cruise 2025-26 no Lago de Como, na Itália

Bruna Magalhães e Ravi Macedo conduziram, à pia batismal, a filha Helena, dando início a sua trajetória cristã. Familiares e amigos se reuniram na Capela São José, construída pelos avós paternos da bebê, Amarílio Macêdo e Patrícia, na propriedade da família em Paracuru, para o momento de fé, que contou com o coral Sobretons emocionando os presentes.

Após a cerimônia, convidados celebraram ao som de Marcos Lessa e DJ Renata Dib com um repertório de clássicos em vários idiomas. Cerimonial ficou a par da Celebre, enquanto o buffet foi pelas mãos do chef Rafa Sudatti. Abrindo sorrisos, docinhos da Doce Mel acompanhado do bolo da Docevile. Registros...

abrir (Foto: arquivo familiar )Bebê Helena entre os avós Amarílio Macêdo e Patrícia e os pais Ravi e Bruna (Foto: arquivo familiar )Bebê Helena com os avós Célia Magalhães e Arthur Magalhães ao centro, entre os filhos Arthur Magalhaes e Bruna Magalhães Macêdo (Foto: arquivo familiar )Helena com os padrinhos Arthur Magalhães e Mariana Pinto (Foto: arquivo familiar )Capela construída por Amarílio Macêdo na propridade da família em Paracuru (Foto: arquivo familiar )Helena com a madrinha Mariana Pinto (Foto: arquivo familiar )Bruna Magalhães Macêdo com a filha Helena (Foto: arquivo familiar )Omar e Ravi Macêdo com a bebê Helena (Foto: arquivo familiar )Ravi Macêdo e Bruna com Helena (Foto: arquivo familiar )Helena com a vovó Patrícia Macêdo (Foto: arquivo familiar )Pais e bebê com o padre celebrante (Foto: arquivo familiar )Família chegando à capela para a cerimônia (Foto: arquivo familiar )Família chegando à capela para a cerimônia (Foto: arquivo familiar )Ravi Macêdo e Bruna com Helena (Foto: arquivo familiar )Mariana Pinto e Lucas Ximenes com a bebê Helena, Bruna e Ravi Macêdo (Foto: arquivo familiar )Ravi Macêdo e Bruna com Helena (Foto: arquivo familiar )Placa de inauguração da Capela de São José na propriedade da família (Foto: arquivo familiar )Ravi Macêdo e Bruna com Helena (Foto: arquivo familiar )Ravi Macêdo e Bruna com Helena (Foto: arquivo familiar )Bruna e Ravi Macêdo com a bebê Helena, Fernanda e Omar Macêdo com a filha Maria