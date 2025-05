Segundamos com as reflexões de Rubem Alves

Foto: Globo/ Maurício Fidalgo Eliana

...E quem estiver propenso a iniciar a semana com menos telas e mergulhando em pensamentos mais profundos e filosóficos sobre a existência, chegou às livrarias a quarta edição de "Se eu pudesse viver minha vida novamente" (Editora Planeta/Selo Paidós), do escritor e psicanalista brasileiro Rubem Alves.

Também pedagogo, educador, poeta, cronista, contador de histórias, ensaísta, teólogo e acadêmico, Rubem aborda na obra a Educação, percorrendo assuntos como desejo e prazer na aprendizagem, imaginação e criatividade como ferramentas para uma educação transformadora, além de levantar questões sobre o ensino tradicional.

Livro também traça uma reflexão delicada sobre o tempo, as escolhas e as pequenas coisas que tornam a vida significativa, trecho que torna a publicação absolutamente inspiradora e interessante para todos os públicos.

Ao navegar entre memórias de felicidade e dor, autor apresenta uma visão sensível e poética sobre os momentos que definem a jornada – sem jamais cair no arrependimento –, celebrando o vivido com uma nostalgia carregada de gratidão.

Ao longo das páginas, o best seller, responsável por imenso legado literário revisita a simplicidade das experiências que, muitas vezes, passam despercebidas, mas que, quando vistas de outro ângulo, revelam-se essenciais.

Por fim, desafia leitoras e leitores a questionarem o que realmente importa: se a busca incessante por mais, ou a valorização do presente, do agora, daquilo que se tem e se é.

Astúcia, visão holística e sagacidade marcam o texto do psicanalista que propõe, em suma, uma discussão sobre como viver em qualquer fase da vida com mais leveza, espontaneidade e beleza.

“Plantei árvores, tive filhos, escrevi livros, tenho muitos amigos e, sobretudo, gosto de brincar. Que mais posso desejar? Se eu pudesse viver minha vida novamente, eu a viveria como a vivi, porque estou feliz onde estou”, escreve Rubem Alves.

Fica a dica.

Reconhecimento

Foto: Carmais/ Divulgação Rodrigo Ventura com Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

BYD Carmais, concessionária integrante do Grupo Carmais, foi reconhecida como a melhor revenda das Américas em qualidade de atendimento e satisfação de clientes. O reconhecimento foi formalizado na Convenção Global BYD, realizada na última semana, em Shangai, na China, onde a unidade cearense recebeu o prêmio de Melhor NPS (Net Promoter Score) das Américas – um dos principais indicadores internacionais de recomendação de clientes. Hoje, a BYD Carmais possui nove lojas autorizadas da marca nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Troféu foi recebido, durante a solenidade, pelo diretor-titular da Carmais, Rodrigo Ventura, na foto com Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Mercado I

Foto: Davi Probo/ Divulgação João Fiúza e João Ximenes Fiúza, Alfredo Soares e Thiago Andrade, gerente comercial da Diagonal

Grupo Diagonal convidou o midiático Alfredo Soares, sócio fundador da G4 Educação, referência em educação executiva no País, para a primeira edição do evento “Rota de Esportes e Negócios”, encontro voltado a discutir tendências e estratégias com foco no futuro dos negócios e investimentos no Cumbuco e redondezas. Encontro aconteceu no estande de vendas do Ocean Garden Cumbuco, empreendimento do grupo naquele litoral. João Ximenes Fiuza, vice-presidente do Grupo Diagonal e João Fiuza, presidente do Grupo, conduziram o momento. Na foto, pai e filho com o palestrante e XXXXXXXXX.

Mercado II

Em uma ação inédita no Cariri, a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, será iluminada por uma projeção mapeada em homenagem ao mestre da arte popular Espedito Seleiro. A iniciativa faz parte da campanha do Conviver Riviera, primeiro empreendimento com o conceito "Beach Living" da região, promovido pela Conviver Urbanismo. Homenagem acontece no dia 10 de maio, no Horto.

Evidência

Foto: Globo/ Maurício Fidalgo Eliana

...E desde que entrou na rede Globo, após décadas no SBT, apresentadora Eliana (foto) segue ampliando seu raio de ação. Depois de ter apresentado, só em 2025, a “Casa de Verão da Eliana”, “The Masked Singer Brasil” e a 4ª edição do “Especial LED – Luz na Educação”, a loira estreou, na quarta-feira, 30, a nova temporada do Saia Justa, entrando, portanto, no segundo ano como mediadora da tradicional roda de debate entre mulheres. Atração segue com Bela Gil e Tati Machado e, de novidade, chega a atriz Érika Januza. Brilha!

Maratona de Londres

Bacanas cearenses, conhecidos pela performance de corrida nos treinos da "BM", foram a Londres participar da tradicional maratona da cidade, percorrendo 42 km dentre os cartões postais que fazem a fama do roteiro de desejo.