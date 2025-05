Os pets devem se preocupar com a onda "Baby Reborn"

Foto: divulgação Bebê Reborn: réplicas de recém-nascidos têm sido utilizadas em práticas de simulação da realidade com bebês reais

...Eu até tento não julgar certos comportamentos adultos nesse ambiente "crazy" total em que o mundo se encontra, ainda mais pós-pandemia, mas essa modinha de pegar bonecas do modelo "Baby Reborn", muito semelhantes a um recém-nascido de verdade, para cuidar como se fosse um ser humano, já foi longe demais.

Vídeos de mulheres - 30 - na farmácia escolhendo fraldas e lenços umedecidos, no supermercado selecionando frutas e legumes das papinhas, passeando no shopping com a boneca no carrinho viraram febre em alguns países, como no Brasil, o laboratório perfeito para todas as aleatoriedades e inutilidades no mundo.

Teve até gente chegando no pronto-socorro e simulando uma emergência com o corpo de silicone, provavelmente "made in China".

Havia psiquiatras de plantão?

Ah, e as lojas desses artefatos chamam-se Maternidades, com direito a rituais de adoção, assinando certidões de nascimento, cartões de vacina, tudo o mais próximo possível da realidade, que já é bizarra por si só. Como diz um amigo, "elas estão é economizando", se fossem com cachorros a conta seria bem maior.

Valorizo a fantasia, vejo como uma expressão necessária, quase uma condição da experiência humana. Sonhos e quimeras são combustíveis do amanhã, ao mesmo tempo em que atuam de forma anestésica sobre as durezas da vida adulta. Mas até a fuga promovida pelo devaneio tem limites. Será?

Em alguns casos, cai super bem e nos é favorável essa transferência simbólica, imaginária.

Em Mumbai, na Índia, o Tinder, famosa plataforma de paquera on-line, criou um ritual de despacho para quem deseja "enterrar" ex-amores. A ideia, em breve, deve chegar por aqui. São contêineres envelopados com as logomarcas da empresa e o convite a jogar, na tal lixeira temática, uma espécie de poderoso receptor de ilusões, sinais materiais de um passado... ainda desejado? Patente?

Há casos em que, mesmo que fosse possível arremessar o ex ou a ex, ainda assim, a presença permaneceria engasgada, remexendo por dentro, anos e anos...

Adorei um vídeo, satirizando a Geração Z, no qual o jovem nega ao chefe fazer uma planilha no Excel porque começa com "Ex" e dá "gatilho de lembranças" do ex-amor e ele iria acabar chorando no escritório.

Só vai rindo e deixando o clima romântico de lado já que, eu sei, nos últimos dias, nas varandas do champs, o assunto onipresente foram os denunciados, aqui do CE, na fraude bilionária ao INSS.

Tadinhos dos aposentados, lutando para fechar a conta do mês, enquanto os supostos criminosos (vamos usar a palavra correta) luxavam sem um pingo de parcimônia. É cada história que chega por aqui...

Nessas horas, quando a bomba explode, é que a gente passa a entender certos "estilos de vida", lembrando que o ciclo da corrupção, embora e justificadamente seja muito relacionado aos políticos, só se fecha com a participação de não eleitos.

Vou indo, torcendo para que nós, os cidadãos, não estejamos mais uma vez diante, apenas, de um ótimo roteiro para seriado da Netflix, destino cada vez mais recorrente para crimes envolvendo peixes graúdos.

Os roubos de galinha, tipologia que não goza do privilégio da impunidade, nunca rendem as artimanhas cinematográficas da contravenção deluxe.

Medicina e IA

Presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, médico Fernando Barroso falará sobre "O Impacto da Inteligência Artificial na Oncologia", sua área de atuação, durante a XXI Bienal da Medicina do Ceará, iniciativa da Academia Cearense de Medicina, entidade da qual o requisitado profissional também faz parte.

Evento é realizado entre quinta-feira, 15, e sábado, 17, na Unichristus e a palestra do médico, com tema superatual, ocorre no primeiro dia de programação, às 15h30min. Mais informações na plataforma de ingressos Sympla.

Evidência

Ícone do cinema argentino, ator Ricardo Darín volta a ficar em evidência internacional pela atuação na série "O Eternauta", produção original Netflix, listado entre os dez seriados mais vistos no Brasil durante os últimos dias.

Baseada em um dos principais quadrinhos da América Latina, símbolo de luta pela democracia e escrita por Héctor Germán em 1957, obra ganhou, para a adaptação ao streaming, um tom menos político e maior carga de ficção científica com direito a novos rumos das personagens em relação ao texto original.

O resultado agradou, expandindo e atualizando, na opinião dos críticos, as mensagens estabelecidas no roteiro original. Sobre Darín, só brilha!

União

Manhã da quarta-feira, 30, ficou marcada na vida dos noivos Carolina Pinheiro e Victor Carvalho, que se uniram em cerimônia religiosa na Capela Santa Filomena. A noiva é filha de Carla e Honório Pinheiro e o noivo de Geralda Salgado e Alexandre Carvalho.

Enquanto o sol iluminava o templo religioso, a arquiteta caminhava em direção ao altar trajando vestido da marca PatBO.

Após troca de votos, convidados foram recebidos pelos noivos em almoço no Restaurante Cortile. Registros...

Nilton Fragoso e Geralda Salgado com os noivos
Mariana Furtado, Vera Furtado, Carolina Pinheiro, Mazé Furtado e Carla Pinheiro
Padre Sales com os noivos
Honório Pinheiro e Carla com os noivos
Alexandre Carvalho e Paula Geraissati com os noivos
Avós da noiva Hugo Pinheiro e Vera Furtado com o casal