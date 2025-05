INSS Case: na torcida pela revanche dos esquecidos

Foto: JOEL NITO / AFP Foto histórica da primeira-dama Imelda Marcos e seus mais de 3000 pares de sapatos, semelhanças com um closet do INNS Case

E aí?

O que vocês têm feito da vida enquanto o presidente Lula fica trocando ministros para atender a planos de eternidade do PT e o ex-PR Bolsonaro posta foto com a barriga aberta, literalmente com as tripas de fora, durante a última cirurgia pela qual passou?

Eu, sinceramente, tenho tentando fechar a continha de abril, como a maioria dos brasileiros, que não vê cair, todos os meses, um pix com milhões de reais retirados, criminosamente, dos aposentados do INSS.

Lendo sobre os desdobramentos do "case" e assistindo à retirada tardia de Carlos Luppi da Previdência, lembrei-me de um filme chamado "Lar dos Esquecidos" (2022), disponível na Netflix.

Idosos abandonados pelas famílias em um asilo são tomados por uma força superior e saem com sede de sangue aterrorizando uma cidade inteira. Ui, ui, ui!

Para combater o "esqueminha Brasil", esse acasalamento entre poderosos eleitos, servidores públicos e pilantras da sociedade civil, só vai evocando forças sobrenaturais, já que os habitantes do rolê carne e osso não estão dando conta da "brincadeira" verde e amarela.

Nas imagens liberadas pela Polícia Federal, durante os mandados de busca nas mansões dos acusados do "Bonde do INSS", imagens evocaram a famosa coleção de sapatos de Imelda Marcos, a eterna ex-primeira-dama da ditadura filipina, que por 21 anos esteve ao lado do marido, o então presidente Ferdinando Marcos, no amor e nas falcatruas.

Além das joias, dos relógios e do gosto excêntrico, ela ficou na história por uma das maiores coleções de sapatos já registradas. Eram mais de três mil pares, alguns que nunca haviam sido usados, enquanto a população morria de fome nas calçadas.

Pois bem, num dos closets da operação policial em curso, vídeos revelam dezenas de pares de sandálias deluxe, algumas avaliadas em R$ 40 mil. Soube que a "Cinderela Centopeia", estressada com a presença de homens estanhos em seus castelo, foi desopilar num shopping e gastou, nessa mesma tarde, 30K (como dizem os jovens) com amplos vestidos numa boutique.

Voltando aos sapatos, eles são mesmo um mix de fetiche e status. Desde quando o rei Luís XIV, "O Grande", entendeu que poderia colocar saltos para ficar maior e combinar com o apelido "Rei Sol", a humanidade nunca mais abriu mão desse objeto de desejo, que vai do infantil "PáPéPio" aos modelos ultrasexy de Louboutin, com uma pegada beirando as práticas BDSM... (tirem as crianças e os beatos de instagram da sala).

Mas já que entrei no mundo da cama - vocês adorammmm -, tem novidade nessa tentativa coletiva de minimizar, com verbetes e psicologizações (baratas) da vida, as puladas de cerca dos que ainda estão casados.

Depois da neomonogamia (comentei semana passada), na qual a pessoa vive uma relação estável, mas se permite, até pela sustentabildade do casamento (dizem os adeptos), "lamber um sorvete de uma fruta selvagem" vez por outra, ganhou força nas redes (anti)sociais a expressão "Síndrome de Fortunata".

O nome foi retirado do conto espanhol "Fortunata e Jacinta", de Benito Pérez Galdós. Na obra literária, Fortunata é apaixonada por um homem casado com quem mantém um relacionamento secreto, pelas costas de Jacinta, a esposa.

Assim, uma mulher ou um homem que tem facilidade, tendência, interesse e abertura para "lances presenciais" com pessoas comprometidas podem se declarar acometidos por essa síndrome, retirando, de si, qualquer sentimento de culpa. É como aquele sujeito que capota o carro embriagado, mas o problema vem do espírito de John Walker, que em 1820 fundou a Johnnie Walker.

Vou indo, já falei demais por hoje... sigo sem sapatos, sem sorvete de sabores selvagens, sem pix do além caindo na conta, mas torcendo pela revanche (nem que seja kármica) dos cada vez mais ESQUECIDOS nesse País.

Flores...

Enquanto houver sol...

Foto: IATE CLUBE/ REPRODUÇÃO INSTAGRAM André Pontes e Lina

Momento de leveza: multiempresário André Pontes e esposa Lina na domingueira do Iate, clube que reúne bacanas em todos os finais de semana, com destaque para menu e programação musical.

Zoom



Foto: DIMITRIOS KAMBOURISGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP Nicole Kidman

...E na super-badalação do MET Gala, baile beneficente com fundos arrecadados em prol do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos EUA, todos os holofotes se voltaram para a passagem de Nicole Kidman que, após décadas usando cabelos longos, quase uma marca de personalidade das suas personagens, radicalizou com um corte pixie. Na altura da nuca e com uma franja lateral, emoldurando o rosto, ela brilhou trajando recriação de vestido de alta-costura dos anos 1950, assinado por Cristóbal Balenciaga. Brilha!

Stock Car

Muita badalação, adrenalina, tecnologia e inovação - com doses de glamour -, último fim de semana, no Autódromo de Iterlagos, onde acontecia a primeira etapa da Stock Car 2025. A convite da siderúrgica ArcelorMittal Pecém, patrocinadora oficial do evento, fui a São Paulo acompanhar a corrida, voltando impressionado com a paixão e a força da nova geração que chega ao torneio de automobilismo, que se iniciou, no Brasil, ainda em 1978.

A estreia da geração SUV de carros da BRB Stock Car Pro Series foi uma das novidades deste ano, com um detalhe, o aço DP980R, fornecido pela ArcelorMittal, deixou os carros com 250kg a menos, impactando diretamente na performance dos pilotos. No mais, cruzei com alguns cearenses amantes da modalidade no burburinho dos boxes e camarotes. Registros...