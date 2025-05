Dia da Indústria: é hoje!

Foto: João Filho Tavares/O POVO RICARDO Cavalcante destaca vantagens competitivas do Nordeste para produção de hidrogênio verde

Dia da Indústria

Foto: Samuel Setubal Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante

Líderes empresariais, autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Forças Armadas, profissionais liberais de expressão em seus segmentos, intelectualidade e Imprensa reúnem-se esta noite, às 19h30min, no Centro de Eventos, para a solenidade de entrega de duas das mais importantes comendas do setor produtivo no Estado.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), empresário Ricardo Cavalcante (foto) anfitriona e conduz o Dia da Indústria, reconhecendo nomes e respectivas empresas de importância para a economia cearense.

Serão homenageados com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec, Antonio Edmilson Lima Júnior (Regina Agro), Erick Torres Bispo dos Santos (CEO da ArcelorMittal Pecém) e João Barbosa Fiúza (diretor presidente do Grupo Diagonal).

O segundo e maior distintivo desta edição, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), será entregue a Pedro Grendene Bartelli (cofundador do Grupo Grendene e presidente do Conselho da Vulcabrás).

Gestão

Fortaleza se prepara para sediar a 11ª edição do Fórum "Novo Mercado", encontro de gestão e inovação empresarial do Norte e Nordeste. Evento, promovido pela Gomes de Matos Consultoria, vai acontecer nos dias 9 e 10 de outubro, no Teatro RioMar Fortaleza, reunindo diariamente cerca de mil empresários, executivos, gestores e líderes de diferentes setores econômicos. Entre os nomes confirmados está Alfredo Soares, do G4 Educação.

Celebrar

Dinâmico CEO da cearense Granos, uma das maiores empresas de beneficiamento de granitos, quartzito e mármore do Brasil e a maior do Norte/Nordeste, David Silveira celebrou nova idade com sorriso no rosto em um ensolarado e animado fim de tarde no Siá Restaurante, rooftop do Hotel Praiano. Décor, herbal-chic, da Sensorial, deu o tom do sunset. Presenças...

abrir (Foto: arquivo pessoal )Paulo Fiuza, Livia Rolim, Marcus Vinicius Batista, Cristina Brandão, David Silveira, Lia Brasil, Marcio Pereira, Sávio Brito, Thiago Sátiro (Foto: arquivo pessoal )Thomas Cardoso, Ramiro Mendes, Bianca Cipolla, Marcus Novais, David Silveira, Anik Mourão, Felipe Neves, Cadeh Juaçaba, Davi Fiuza (Foto: arquivo pessoal )Noemia e Alexandre Frota, Marcus Vinicius Batista, Livia Rolim, Michellini Silveira, Marcio Pereira, Ticiana Machado, Phelipe Carvalho, Savio Brito, David Silveira, Bianca Cipolla, Thiago Sátiro, Felipe Neves, Anik Mourão, Thomas Cardoso e Ramiro Mendes, Cadeh Juaçaba, Mariana Montenegro (Foto: arquivo pessoal )David Silveira, CEO Granos celebra nova idade

Telona

Foto: KEVIN WINTERGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP Ben Affleck estrela "O Contador 2"

Prato cheio para quem gosta de filmes de ação, está em cartaz nos cinemas "O Contador 2", estrelado por Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson e J.K. Simmons, reprisando seus papéis do filme anterior, e agora com Daniella Pineda se juntando ao elenco. Na trama, o contador forense Christian Wolff se une ao seu irmão afastado, mas altamente letal, para rastrear assassinos misteriosos, ou seja, adrenalina, suspense e tiros à solta. Na foto, Ben no red carpet da première do longa.

Estreia

Clássico "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, ganhou encenação pela Comédia Cearense, com temporada aberta no último sábado, 3, no Teatro Nadir Papi Saboya. Peça segue em exibição ao longo de todos os sábados de maio, sempre às 20 horas. Sob a direção de Hiroldo Serra, montagem celebra os 68 anos do grupo de teatro. No elenco, Manoela Queiroz Bacelar, Márcia Sucupira, Roberto Reial, Ildo Mota, Luís Costa, Amenhotep Rodrigues, Natali Lima, Érica Cardoso, Paulo César Cândido e Rafael Xerez, estreante do palco. Noite de estreia reuniu presenças de expressão...

abrir (Foto: divulgação)Manoela Queiroz Bacelar, Iramiza Serra e Ricardo Bacelar (Foto: divulgação)Dito Machado e Fábio Franck (Foto: divulgação)Melissa Guará, Lena Dias, Uliane Pontes e Flávio Ibiapina (Foto: divulgação)Hiroldo Serra e Andréa Luna (Foto: divulgação)Adriana e Otávio Queiroz (Foto: divulgação)Marília, Manoela, Otávio e Adriana Queiroz (Foto: divulgação)JP Lima, Cândida Lopes, Danilo Carvalho e Hiroldo Serra (Foto: divulgação)Alessandro e Valentina Xerez e Casé Pinheiro (Foto: divulgação)Humberto Cunha, Sandra e Marina Frota (Foto: divulgação)Mariana Tomaz (Foto: divulgação)Ana Carolina Mota e Andrezza Cavalcante (Foto: divulgação)Kalu Chaves, Fernando França, Eduardo Freire e Giulia Cartaxo (Foto: divulgação)Ana Cristina Façanha e Ana Quezado (Foto: divulgação)Natalia Jereissati, Ricardo Bacelar, Carla e Renata Jereissati, Marília Queiroz e Manoela Bacelar (Foto: divulgação)Victor Perlingeiro e Maria Braz (Foto: divulgação)Ana Quezado e Bete Jaguaribe (Foto: divulgação)Rodrigo Carneiro e Halisson Ferreira (Foto: divulgação)Andréa Figueiredo, Lena Marcílio e Irma Xerez (Foto: divulgação)Ricardo, Manoela e Maria Queiroz Bacelar (Foto: divulgação)Bernardo Carneiro, Nagib Melo, Fernanda Teles, Bianca Cipola e Érico Monteiro (Foto: divulgação)Ricardo Bezerra e Sandrinha Sampaio (Foto: divulgação)Caio Quinderé e Bernardo Castelo Branco (Foto: divulgação)Levy Paiva, Ana Cláudia e Thiago Holanda e Anne Meyre (Foto: divulgação)Cazé Pinheiro e Rafael Xerez (Foto: divulgação)Letícia Targino e Lia Liebmann (Foto: divulgação)Eduardo e Natália Vilar, Rhaina Ellery e Adriano Huland