Arquitetura abraçada pelo mar

Foto: arquivo familiar Caio Freire e Lara, Tane Albuquerque com a bisneta Maria Luiza, Maira e Aderaldo Silva, Priscila Protásio

Fundador e presidente do Conselho de Administração da Moura Dubeux, Gustavo Dubeux reuniu, noite da quarta-feira, 7, parceiros e mercado na Casa MD, espaço multiuso da construtora na Aldeota.

Encontro teve como tônica o relacionamento do executivo com players do mercado imobiliário e nomes de expressão da sociedade, com direito a panorama do trabalho que a empresa realiza na região e perfil de alguns dos empreendimentos - padrão luxo - que o grupo tem executado pelas capitais nordestinas.

Extra de charme e informação da noite: escritório do icônico arquiteto Arthur Casas apresentou prévia do projeto do empreendimento Mansão Seara, endereço altíssimo padrão que a incorporadora lança em breve no Ceará. Ouvi até suspiros mediante a magnitude e beleza do design aliado às inovações da engenharia, da arquitetura, do paisagismo e da ambientação.

Diferente de tudo o que já foi erguido no nosso principal cartão postal e ocupando, muito provavelmente, o último terreno disponível na Avenida Beira Mar, o Mansão Seara preza pela união de elementos naturais, atemporalidade nos traços, exuberante vegetação e a atmosfera de bem-estar em todos os espaços, competindo em beleza com o próprio horizonte de mar aberto, paisagem que emoldura e abraça todas as unidades e áreas comuns da edificação.

Deu muita vontade de percorrer o Circuito das Águas, conjunto de piscinas térmicas, na área wellness, onde o futuro morador vai poder relaxar em submersões gradativas que vão de muito quente a gelado, prática cada vez mais em alta no mundo da busca pelo equilíbrio e harmonia de todo o corpo.

Sobre a Moura Dubeux, no primeiro trimestre de 2025 registrou R$ 260 milhões em vendas no Ceará. Montante representa aumento de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior e um recorde da companhia no primeiro trimestre do ano. Seguem presenças da noite...

Evidência

Em alta, na Netflix mundial, a série "Exterritorial", estrelada por Jeanne Goursaud (foto). Na trama, a franco-alemã vive Sara Wulf (Jeanne Goursaud), uma ex-combatente e soldada das Forças Especiais que busca começar uma nova vida com seu filho Josh nos Estados Unidos. Em busca dos documentos necessários para realizar o projeto, ela visita o consulado dos Estados Unidos em Frankfurt com o filho, mas o que parecia apenas uma questão rotineira se torna um pesadelo quando Josh desaparece repentinamente. Desde que estreou, produção não sai do top 10 da plataforma no Brasil.

Celebrar

Fundadora do Grupo Meia Sola e empresária vocacionada ao varejo de moda, Tane Albuquerque chegou às oito décadas cercada pelo carinho dos filhos, cônjuges, netas e da bisneta Maria Luiza, filha de Lara Mattos. Com almoço, decorado por Victor Oliveira e buffet da Caju Catering, aniversariante recebeu o abraço das amigas de longas datas, como as componentes do grupo "As Azuis". Seguem presenças... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Vide Pause

Presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Ceará, Kelviane Barros é a entrevistada do programa Pause desta sexta-feira, 9. À mesa, comigo, desafios, conquistas e cenários acerca da atuação destes profissionais, que atendem a cerca de 7 milhões de cearenses.