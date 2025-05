A natureza como testemunha

Foto: JAMIE MCCARTHYGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP Rihanna no MET Gala

Fim de tarde do sábado, 3, no Colosso Fortaleza, subiram ao altar, defronte à lagoa do cenário paradisíaco, Carolina Pinheiro e Victor Carvalho.

A noiva é filha de Carla e Honório Pinheiro e o noivo de Geralda Salgado e Alexandre Carvalho. Ao som do coral de crianças do Instituto o Bom Vizinho, braço social da rede de Supermercados Pinheiro, da família de Carolina, noivos trocaram votos de amor, sob as bênçãos do padre Sales e do pastor Mario Levy.

Trajando modelo de Lucas Anderi, famoso estilista do eixo Rio-SP, noiva foi conduzida por Honório e Carla ao altar. O ambiente era floral-chic, com o trabalho primoroso da decoradora Liana Queiroz, emoldurando o bolo Magnificake.

Na organização e cerimonial, a competente Nazaré Santiago. Registros...