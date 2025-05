Fundadora do Grupo Meia Sola e empresária vocacionada ao varejo de moda, Tane Albuquerque chegou às oito décadas cercada pelo carinho dos filhos, netas e da bisneta Maria Luiza, filha de Lara Mattos. Com almoço, decorado por Victor Oliveira e buffet da Caju Catering, aniversariante recebeu o abraço das amigas de longas datas, como as componentes do grupo "As Azuis". O bolo foi da Dolce Divino, rodeado pelos doces da Antoinette Boutique. Karol Tavares assinou a música. Presenças...