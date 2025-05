Confluência de forças e reconhecimentos gravados na história

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Erick Torres, Elmano de Freitas, Pedro Grendene, Ricardo Cavalcante, Joao Fiuza, Evandro Leitao e Edmilson Lima

Como nosso Ceará é terra de gente forte, empreendedora e visionária. Ao longo de toda a noite da última quinta-feira, 8 de maio, era o pensamento que mais vinha à minha cabeça.

Poucas vezes ao longo da agenda social do ano, tantas personalidades importantes se reúnem em um só lugar como no Dia da Indústria, solenidade realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará para celebrar essa atividade que perpassa todas as atividades humanas, ao mesmo tempo em que reconhece empresários e empresas que contam a história da nossa própria economia.

Setor produtivo, poderes constituídos, instituições, profissionais liberais de expressão, líderes classistas, estava todo mundo no Centro de Eventos numa confluência de forças para o desenho de um futuro próspero. É a marcha da vida, que não pode parar!

À frente desta reunião, festiva, mas de impacto, o presidente em exercício da CNI e Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, com sua personalidade capaz de mixar condução, autoridade e acolhimento, sob aplausos e benquerença sincera, perfil cada vez mais raro de se encontrar no mundo corporativo.

Noite foi marcada pela exaltação ao trabalho de homens que, ainda em dinâmica atuação, já gravaram seus nomes no livro da economia do Ceará.

Receberam a Medalha do Mérito Industrial da FIEC: João Barbosa Fiuza, Diretor-presidente da Diagonal Engenharia; Antônio Edmilson Lima Júnior, Diretor-presidente da Regina Agro; e Erick Torres Bispo dos Santos, CEO da ArcelorMittal Pecém.

Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) concedeu a Ordem do Mérito Industrial ao empresário Pedro Grendene Bartelle, Cofundador do Grupo Grendene e Presidente do Conselho da Vulcabras.

Reconhecer e revisitar as importâncias dessas engrenagens e seus regentes é resguardar capítulos fundamentais da trajetória cearense, a fim de que não se percam na velocidade dos tempos.

