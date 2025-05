...E no red carpet do MET Gala, o baile beneficente do Metropolitan Museum de New Yourk, uma revelação: a cantora Rihanna, que andava discreta nas aparições públicas, surgiu exibindo o barrigão da terceira gravidez. Trajava Marc Jacobs, com direito a chapéu e ares misteriosos. Tema da noite, que reuniu algumas da maiores celebridades do planeta: "Superfine: Tailoring black style", uma homenagem à contribuição de criadores de moda negros. Brilhou!